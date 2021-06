Nur für kurze Zeit! Diese Apps und Spiele für iOS & Android sind gerade kostenlos

Am Ende einer sehr sommerlichen Woche wird es auch in diesem Beitrag nochmal ziemlich heiß. Ihr solltet nämlich unsere Liste sofort checken und gegebenenfalls auch alles aufs Smartphone ziehen, was für Euch interessant ist. Die Angebote hier sind wie immer allesamt nur für kurze Zeit kostenlos zu haben und wer zu spät kommt, wird mit kostenpflichtigen Apps gestraft.

Jede Woche erinnern wir Euch daran, Apps und Spiele auch dann zu installieren, wenn Ihr sie zumindest im Augenblick nicht gebrauchen könnt. Durch die Installation wandern sie in Eure Bibliothek und dadurch könnt Ihr die Apps direkt wieder löschen und irgendwann dann wieder kostenlos neu installieren, wenn Bedarf da ist.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell kostenlos

Diese Android-Spiele sind aktuell kostenlos

Cartoon Craft ( EUR 1,49 ): Sogar die Orks verwandeln sich in diesem Spiel in Zombies!. Baut Eure Basis auf und rüstet sie aus, um die Eindringlinge in Schach zu halten.

): Sogar die Orks verwandeln sich in diesem Spiel in Zombies!. Baut Eure Basis auf und rüstet sie aus, um die Eindringlinge in Schach zu halten. Last Day Survival ( EUR 0,59 ): Die Zombies sind (schon wieder?) da draußen. Überlebt, indem Ihr Allianzen mit anderen Menschen eingeht und versucht, nicht selbst zu Untoten zu werden.

): Die Zombies sind (schon wieder?) da draußen. Überlebt, indem Ihr Allianzen mit anderen Menschen eingeht und versucht, nicht selbst zu Untoten zu werden. League of Stickman ( EUR 0,59 ): ein weiterer Sidescroller mit der Stickman-Figur, in Stages voller Feinde, die es mit Schlägen, Zaubersprüchen und Combos zu erledigen gilt.

): ein weiterer Sidescroller mit der Stickman-Figur, in Stages voller Feinde, die es mit Schlägen, Zaubersprüchen und Combos zu erledigen gilt. Superhero War Premium ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Entwickelt Euren Roboter-Zombie und stellt Euch Monstern, die die Menschheit bedrohen. Haben wir Euch ebenso wie League of Stickman bereits Dienstag empfohlen.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Entwickelt Euren Roboter-Zombie und stellt Euch Monstern, die die Menschheit bedrohen. Haben wir Euch ebenso wie League of Stickman bereits Dienstag empfohlen. Speed Ball ( EUR 3,29 ): Ihr bewegt einen Ball durch endlose Levels und ja, natürlich wird das Spiel immer schneller und damit schwieriger.

): Ihr bewegt einen Ball durch endlose Levels und ja, natürlich wird das Spiel immer schneller und damit schwieriger. Save the Boy ( EUR 0,59 ) (Endet am Sonntag, den 20.): Lustiges Casual Game in Pixel-Optik. ... und wenn ich "lustig" sage, meine ich "frustrierend".

) (Endet am Sonntag, den 20.): Lustiges Casual Game in Pixel-Optik. ... und wenn ich "lustig" sage, meine ich "frustrierend". Requence ( EUR 1,29 ) (Endet am Montag, den 21.): Ein Puzzle-Spielchen, mit dem Ihr die Zukunft erkundet und eine Roboter-Katze trefft. Klingt schräg, ich weiß.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell kostenlos

Yin Yoga ( EUR 7,99 ): Nur wenige Yoga-Übungen können dabei helfen, dass Ihr mit Euch ins Reine kommt, verspricht diese Yoga-App.

): Nur wenige Yoga-Übungen können dabei helfen, dass Ihr mit Euch ins Reine kommt, verspricht diese Yoga-App. ProShot ( EUR 4,69 ): Eine stylische Kamera-App für Euer iPhone und iPad.

): Eine stylische Kamera-App für Euer iPhone und iPad. Meine Skizze PS (EUR 2,29): Wieder einmal eine App, die es Euch ermöglicht, aus Euren Fotos schöne Skizzen zu machen.

Shift OBD complete ( EUR 16,99 ): Zugriff auf Telemetriedaten Eures Fahrzeugs, einschließlich Echtzeitdaten (erfordert einen kompatiblen Adapter im Fahrzeug). Die App ist teuer genug, dass wir sie Euch nochmals empfehlen.

): Zugriff auf Telemetriedaten Eures Fahrzeugs, einschließlich Echtzeitdaten (erfordert einen kompatiblen Adapter im Fahrzeug). Die App ist teuer genug, dass wir sie Euch nochmals empfehlen. Ad Block Multi ( EUR 1,09 ): Nervige Banner und Pop-Up-Werbung gehören unter Safari der Vergangenheit an, wenn Ihr Euch für diese App entscheidet.

): Nervige Banner und Pop-Up-Werbung gehören unter Safari der Vergangenheit an, wenn Ihr Euch für diese App entscheidet. Houdini Playlists ( EUR 3,49 ): Spannende App, die es Euch ermöglicht, mit Eurer Playlist von einer App zu einer anderen umzuziehen. Funktioniert aktuell mit Spotify, Apple Music und YouTube Music.

): Spannende App, die es Euch ermöglicht, mit Eurer Playlist von einer App zu einer anderen umzuziehen. Funktioniert aktuell mit Spotify, Apple Music und YouTube Music. Solunar Best Hunting Times ( EUR 3,49 ): Wann ist eigentlich die beste Zeit, um auf die Jagd zu gehen? Diese App verrät es Euch und berücksichtigt dafür Mondphasen, Wetterbedingungen und Sonnenaufgangszeiten.

): Wann ist eigentlich die beste Zeit, um auf die Jagd zu gehen? Diese App verrät es Euch und berücksichtigt dafür Mondphasen, Wetterbedingungen und Sonnenaufgangszeiten. Private Photo Vault Pro ( EUR 7,99 ): Verhindert mit einer Passwortkontrolle, dass andere auf Eure Fotos und Videos zugreifen.

): Verhindert mit einer Passwortkontrolle, dass andere auf Eure Fotos und Videos zugreifen. Epica 2 Pro ( EUR 1,09 ): Diese unterhaltsame App lässt Euch Eure Fotos mit lustigen Effekten aufhübschen. Haben wir Euch in der Vergangenheit auch schon mal empfohlen, jetzt ist sie wieder gratis.

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

BomBop! ( EUR 4,49 ): Lasst bloß die Bomben nicht fallen und seht, wie lange Ihr überleben könnt.

): Lasst bloß die Bomben nicht fallen und seht, wie lange Ihr überleben könnt. TreeHole Adventure ( EUR 1,09 ): Was passieren kann, wenn Ihr in ein verzaubertes Loch im Baum gezogen werdet, findet Ihr in diesem Spiel heraus.

): Was passieren kann, wenn Ihr in ein verzaubertes Loch im Baum gezogen werdet, findet Ihr in diesem Spiel heraus. Devil Twins: VIP ( EUR 1,09 ): Nehmt an frenetischen Kämpfen teil und besiegt dämonische Monster.

): Nehmt an frenetischen Kämpfen teil und besiegt dämonische Monster. Hide N Seek ( EUR 1,09 ): verschiedene Minispiele für Kinder, mit Multiplayer-Option.

): verschiedene Minispiele für Kinder, mit Multiplayer-Option. Tower of Fortune ( EUR 1,09 ): Dieses RPG hat schon neun Jahre auf dem Buckel und das sieht man der Optik auch an. Dennoch sprechen 4,6 Sterne und positive Rezensionen für ein unterhaltsames Spielchen.

): Dieses RPG hat schon neun Jahre auf dem Buckel und das sieht man der Optik auch an. Dennoch sprechen 4,6 Sterne und positive Rezensionen für ein unterhaltsames Spielchen. Crazy Caps ( EUR 1,09 ): Kurzweiliges und farbenfrohes Match-3-Spiel.

Damit geht wieder eine Woche vorbei, in der wir Euch viele Apps und Spiele empfehlen konnten. Nochmal: Die Apps sind nur vorübergehend gratis, also ist Eile geboten. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns auf hier gelistete Apps hinweist, die möglicherweise bereits wieder Geld kosten und sind natürlich auch dankbar für Eure App-Empfehlungen.

Falls heute nichts für Euch dabei war: Auch nächste Woche wird Euch NextPit mit kurzzeitig kostenlosen Apps und Games versorgen, also haltet die Augen offen.