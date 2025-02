Die Samsung Galaxy S25-Serie hatte einen starken Einstand mit One UI 7 . Allerdings verlief die Einführung nicht für alle Nutzer reibungslos. Schon früh gab es Berichte über Ladeprobleme und sichtbare Linien auf Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen, woraufhin Samsung diese Probleme einräumte. Glücklicherweise hat das südkoreanische Unternehmen nun reagiert und das erste Stabilitätsupdate veröffentlicht, um diese Probleme zu beheben.

Langsames Aufladen des Galaxy S25 (Ultra)

Etwas mehr als eine Woche nach der Auslieferung der ersten Galaxy-S25-Geräte meldeten Nutzer/innen in den Samsung-Community-Foren und auf anderen Plattformen langsame und inkonsistente Ladegeschwindigkeiten.

Das Problem betrifft vor allem das Galaxy S25+ und das S25 Ultra, bei denen der Ladevorgang langsamer als erwartet verläuft, wenn das mitgelieferte 45-W-Ladegerät und das 5-A-Kabel oder anderes kompatibles Schnellladezubehör verwendet werden. Einige Nutzer/innen bemerkten, dass die Ladezeiten uneinheitlich oder langsamer als von Samsung angegeben waren, selbst wenn sie den richtigen Adapter und das richtige Kabel verwendeten.

Wir beobachteten dies auch beim Test des Galaxy S25 Ultra, wo die Ladegeschwindigkeit unabhängig vom verwendeten Adapter gleich blieb. Dennoch war das Gerät in etwas mehr als einer Stunde vollständig aufgeladen, was nahe an der von Samsung angegebenen Ladezeit liegt.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra hat die gleiche Ladegeschwindigkeit von 45 W wie das Vorgängermodell / © nextpit

Samsung Italien reagierte auf einen betroffenen Nutzer mit einer vorübergehenden Abhilfe und schlug vor, auf ein langsameres 3A-Kabel umzusteigen. Außerdem fanden einige Nutzer heraus, dass das Deaktivieren des Schnellladens in den Einstellungen die Stabilität verbessert.

Mit dem neuesten Software-Update will Samsung dieses Problem beheben. Das Update wurde weltweit ausgerollt, aber es ist noch unklar, ob es die Ladeprobleme endgültig behoben hat.

Galaxy S25: Zufällige Linien in Nachtbildern

Ein weiteres großes Problem, das mit dem Update behoben wurde, sind die sichtbaren Linien, die bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei Nachtbildern erscheinen. Nutzerinnen und Nutzer haben von schwachen bis deutlichen horizontalen oder vertikalen Linien berichtet, wenn sie Fotos in dunklen Umgebungen aufnehmen.

Dieses Problem scheint alle drei Galaxy-S25-Modelle zu betreffen, obwohl Berichte darauf hindeuten, dass es auf eine Untergruppe von Nutzern beschränkt sein könnte. Bei unseren eigenen Tests mit dem Galaxy S25 Ultra haben wir dieses Problem nicht festgestellt.

Während einige Nutzer/innen zunächst versuchten, das Problem zu beheben, indem sie z. B. die Displayeinstellungen anpassten, hat Samsung das Kameraproblem schnell eingeräumt und mit dem neuesten Update behoben.

So erhalten Nutzer das Update für das Samsung Galaxy S25 Ultra

Wenn Ihr ein Galaxy S25 besitzt, solltet Ihr eine Benachrichtigung für das Update erhalten, das auch den Februar-Sicherheitspatch und andere Optimierungen enthält. Ihr könnt auch manuell nach Updates suchen, indem Ihr auf Einstellungen > Software-Update geht.