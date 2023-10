Marshall-Bluetooth-Box zum Bestpreis: Spart über 60 € bei Cyberport!

Legt Ihr Wert auf guten Sound bei Euren Lautsprechern, sind günstige Modelle häufig ein Griff ins Klo. Seid Ihr also bereit mehr Geld zu investieren, bieten sich viele Modelle an, allerdings gibt es hier selten wirklich gute Deals abzugreifen, es sei denn, der Black Friday steht an. Cyberport scheint diesen jedoch vorzuziehen und reduziert derzeit den Preis für die Marshall Acton II knallhart auf 153,90 Euro und somit zum absoluten Bestpreis.

Neben der Gitarrenverstärker-Optik setzt der Hersteller auf eine unglaublich solide und robuste Verarbeitung. Wenn Euch die Box also einmal runterfallen sollte, braucht Ihr eher neue Fliesen als eine neue Marshall-Box. Doch auch im Inneren erwartet Euch hervorragende Qualität. Denn die beiden 1-Zoll-Hochtöner und der Subwoofer werden durch drei Class-D-Verstärker angetrieben. Mit der Marshall-App könnt Ihr Euren Sound anpassen und dank Bluetooth 5.0 lässt sich Euer Smartphone einfach und schnell verbinden.

Der Marshall-Deal von Cyberport im Check

Laut idealo lag der durchschnittliche Bestpreis in den vergangenen drei Monaten bei 201,66 Euro. Auch zuvor kostete Euch die Box im Schnitt rund 200 Euro, mit einer einzigen Ausnahme. Denn am ersten Prime Day 2023 konntet Ihr Euch die Marshall-Box für 149 Euro sichern. Habt Ihr das Angebot verpasst, ist der Cyberport-Deal mit einem Preis von 153,90 Euro wirklich spannend.

Das Design der Marshall Acton II ist nicht nur edel, sondern auch robust / © Cyberport / Marshall

Der nächstbeste Preis liegt derzeit bei Amazon. Das Online-Versandhaus verlangt jedoch 217 Euro*, wodurch Ihr die Lautsprecher aktuell nicht günstiger bekommt und jetzt über 60 Euro sparen könnt. Bedenkt jedoch, dass Ihr bei Cyberport noch einen Versand von 6,99 Euro zahlen dürft und die Marshall Acton II erst ab dem 16. November verfügbar sind. Ihr müsst also noch etwas auf das Gerät warten.

Für wen lohnt sich ein solcher Deal?

Wie bereits erwähnt, bietet Marshall mit seinem Bluetooth-Lautsprecher-Portfolio wirklich gute Qualität an. Häufig müsst Ihr hier jedoch mit recht hohen Kosten rechnen und erhaltet eher selten einen solchen Rabatt. Möchtet Ihr Euch also ein solches Gerät zulegen, ist jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt dafür. Gerade die Funktionsvielfalt und der satte Sound machen die Boxen so beliebt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Marshall Acton II interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!