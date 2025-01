Am 09. Januar war es soweit und Xiaomi hat seine neueste Mittelklasse ins Rennen geschickt. Unter der Flagge von Poco wurden das X7 und X7 Pro präsentiert und die Geräte können neben einem hellen AMOLED-Display auch mit einer 50-MP-OIS-Kamera punkten – zumindest theoretisch. Typisch für Poco-Smartphones gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Sonderedition. Statt Naruto oder Dragonball gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit Marvel. Das Poco X7 in der Iron Man Edition ist allerdings auf 1.000 Geräte limitiert.

Xiaomi Poco X7 und X7 Pro: Helles Display, starke Kamera und Gemini

Das Poco X7 und Poco X7 Pro ähneln sich in einigen Aspekten. So nutzen beide ein AMOLED-Display, das eine recht große Bilddiagonale von 6,67 Zoll bietet. Hinzu kommt eine Auflösung in 1,5K-Qualität und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Nur bei der Spitzenhelligkeit macht Xiaomi einen Unterschied. Während die Standardvariante mit 3.000 Nits bereits ziemlich hell wird, schafft das Pro-Modell 3.200 Nits. Ob das menschliche Auge diesen Unterschied überhaupt wahrnimmt, ist allerdings fraglich.

Ihr könnt Euch das neue Poco X7 und Poco X7 Pro direkt bei Xiaomi vorbestellen. / © Xiaomi

An der Front findet sich außerdem eine Punch-Hole-Notch, in die eine 20-MP-Selfie-Kamera eingelassen wurde. Auch bei der Rückkamera gibt es nur marginale Unterschiede. Beide Modelle setzen auf eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS und eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Das Poco X7 erhält zusätzlich einen (etwas unnötigen) 2-MP-Makro-Shooter. Xiaomi setzt bei diesem Modell zudem auf HyperOS. Das Poco X7 Pro hingegen hat das neue HyperOS 2 erhalten.

Jetzt lesen: Die besten Funktionen von HyperOS

Den wohl größten Unterschied finden wir jedoch in der Wahl des Prozessors. Beim Poco X7 Pro findet sich mit dem MediaTek Dimensity 8400 Ultra der neueste Streich des CPU-Herstellers. Der Prime-Kern erreicht dabei eine Taktrate von 3,25 GHz und bietet beim Xiaomi-Smartphone (Bestenliste) entweder 8 GB LPDDR5x-RAM mit 256 GB UFS-4.0-Speicher, 12 GB RAM mit 256 GB internem Speicher oder 12 GB Arbeitsspeicher mit 512 GB Flash-Speicher.

Das Xiaomi Poco X7 Pro bietet Zugang zu Google Gemini. / © Xiaomi

Beim Standardmodell kommt hingegen ein MediaTek Dimensity 7300 Ultra zum Einsatz, bei dem die zweitgrößte Speicherkonfiguration entfällt und der eine Taktrate von 2,5 GHz erreicht. Dadurch ist der Octa-Core-Prozessor zwar etwas langsamer, aber keinesfalls ungeeignet für den Alltag. Außerdem haben beide Geräte Googles KI "Gemini" an Bord. Ein weiterer Unterschied findet sich bei der Ladegeschwindigkeit: Während das Xiaomi Poco X7 den 5.110-mAh-Akku mit maximal 45 W auflädt, schafft es die Pro-Variante auf 90 W.

Das bietet Euch die Iron Man Edition

Bei der stark limitierten Iron Man Edition bekommt Ihr ein Poco X7 Pro in speziellem Gewand. Die Rückseite ziert das Emblem des beliebten Marvel-Helden und zusätzlich erhaltet Ihr hier die größtmögliche Speicherkonfiguration. Dazu gibt es noch die Xiaomi 120W Hypercharge Combo und die Xiaomi Buds 5 oder den Xiaomi Smart Air Fryer gratis dazu. Allerdings sollten sich alle Avengers-Fans beeilen: Die Iron-Man-Variante ist auf 1.000 Geräte begrenzt und dürfte recht schnell ausverkauft sein.

Das Xiaomi Poco X7 Pro in limitierter Iron-Man-Auflage. / © Xiaomi

Für Fans gibt es zudem eine Geschenkbox für Sammler, einen Arc Reactor Pin zur Entnahme der SIM-Karte, ein spezielles USB-Kabel in "Iron Man"-Rot, eine rüstungsähnliche Schützhülle und ein individuelles Design der Benutzeroberfläche.

Xiaomi Poco X7 und X7 Pro mit Direktrabatt besonders günstig

Das Xiaomi Poco X7 wird mit einer UVP von 299,90 für die kleinste Version und 349,90 für das etwas größere Modell angeboten. Beim Xiaomi Poco X7 Pro sind es hingegen 369,90 Euro für die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher. Danach folgen 399,90 Euro und 429,90 Euro für die größeren Speichervarianten. Die Iron Man Edition gibt es mit einer UVP von 449,90 Euro.

Als "Early Bird" bekommt Ihr die Mittelklasse-Smartphones (Bestenliste) allerdings mit einem Rabatt angeboten. Denn Xiaomi zieht 50 Euro von der UVP für alle Geräte ab, wodurch Ihr Euch das Xiaomi Poco X7 bereits ab 249,90 Euro schnappen könnt. Bei dieser Variante gibt es zudem das Xiaomi Smart Band 9 gratis dazu. Die Pro-Variante erhält das Xiaomi Smart Band 9 Pro als Zugabe. Über eine Trade-In-Aktion könnt Ihr zusätzlich bis zu 80 Euro Cashback erhalten. Seid Ihr zudem Neukunden, könnt Ihr auf der Poco-Aktionsseite* einen weiteren Gutschein aktivieren, durch den Ihr 20 Euro spart.

Die Vorbesteller-Aktion läuft noch bis zum 16. Januar um 23:59 Uhr. Anschließend müsst Ihr wieder die regulären Preise zahlen und bekommt keinen Direktrabatt mehr geboten. Die Auslieferung des Poco X7 Pro beginnt am 15. Januar, für die Iron Man Edition müsst Ihr Euch bis zum 24. Januar gedulden.

Was haltet Ihr von den Smartphones? Sind die Mittelklasse-Geräte interessant für Euch? Bestellt Ihr Euch eines der Poco-Geräte vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!