Mittelklasse mit Monster-Leistung: Xiaomi Poco F5 erstmals unter 300 €

Bei DHgate könnt Ihr Euch das Xiaomi Poco F5 für kurze Zeit zum absoluten Schnapperpreis sichern. Das Mittelklasse-Smartphone gibt es hier 12 Prozent günstiger als beim nächstbesten Anbieter. Somit liegt der Preis erstmals unter 300 Euro. Worauf Ihr jedoch achten solltet und ob es sich für Euch lohnt, hier zuzugreifen, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco F5 Pro Ausgezeichnete (und stabile) Leistung

Tolle Akkulaufzeit

Guter Bildschirm

Kopfhörerbuchse Contra Vorinstallierte Apps lösen keine Freude aus

Das Kameramodul ist spartanisch

Keine microSD-Unterstützung Xiaomi Poco F5

Bereits im Mai 2023 erschien das Poco F5 und war damals das erste Smartphone mit einem "Snapdragon 7+ Gen 2"-Prozessor. Dadurch war von Anfang an klar, dass Xiaomi hier vor allem auf eine außerordentliche Leistung abzielt. In der Regel mangelt es hier den Smartphones unter 300 Euro, umso besser also, dass Ihr bei DHgate jetzt nur noch 293 Euro für das Xiaomi Poco F5 5G hinlegen müsst.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F5 Jetzt mit dem Gutschein "DHGATEMARCH35" zusätzlich sparen

Der 6,67-Zoll-OLED-Bildschirm verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine FHD+-Auflösung. Das bereits erwähnte Snapdragon-SoC verfügt bei diesem Deal über 12 GB RAM und 256 UFS3.1-Speicher, was eine mehr als nur alltagstaugliche Leistung verspricht. Xiaomi setzt hier auch auf MIUI 14, das auf Android 13 basiert, allerdings müsst Ihr auch mit einiger Bloatware rechnen.

Das Kameramodul weist große Inseln um die kleinen Linsen auf. / © NextPit

Die Hauptkamera arbeitet mit 64 MP und wird durch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera unterstützt. Fast schon typisch ist zudem der etwas überflüssige 2-MP-Makroshooter. Dafür habt Ihr hier einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und mit 5.000 mAh läuft der Akku zuverlässig. Außerdem lässt die Batterie sich dank 67-W-Schnellladefunktion recht schnell wieder mit Saft versorgen. Weitere Infos zum Mittelklasse-Smartphone gibt es in unserem Test zum Xiaomi Poco F5.

Lohnt sich das Xiaomi Poco F5 für unter 300 Euro?

Die chinesische Handelsplattform DHgate bietet das Smartphone gerade für 293 Euro an. Möglich wird das Ganze, indem Ihr den Code "DHGATEMARCH35" im Warenkorb eingebt. Der nächstbeste Preis im Netz liegt laut idealo derzeit bei Kaufland mit 325 Euro. Der bisherige Bestpreis lag mit 319,50 Euro ebenfalls über der magischen Grenze von 300 Euro.

Die Smartphones werden aus Spanien verschickt, also müsst Ihr Euch keine Gedanken wegen anfallender Zollgebühren machen. Allerdings dürfte der Support von DHgate eher zu Wünschen übrig lassen. Zudem handelt es sich hierbei um die globale Version des Smartphones und Versandkosten fallen ebenfalls nicht an. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Leistungsmonster, solltet Ihr Euch den Deal genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit DHgate gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!