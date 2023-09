Monatlich kündbar und 50 GB Datenvolumen: Neuer Hammer-Tarif bei Freenet!

Bei Freenet bekommt Ihr gerade einen spannenden Handyvertrag im Netz der Telefónica angeboten. Dabei handelt es sich um einen der bekannten "Green LTE"-Tarife mit satten 50 GB Datenvolumen und einer Download-Bandbreite von 225 MBit/s. Das besondere hierbei ist jedoch die geringe Laufzeit von einem Monat und die fehlende Anschlussgebühr. Für wen sich der Tarif aktuell besonders lohnt und was Ihr im Endeffekt zahlt, verraten wir Euch in diesem Tarif-Check.

Seid Ihr keine Fans von langen Laufzeiten, lohnen sich Prepaid-Tarife durchaus. Doch es gibt auch Post-Paid-Angebote im Netz, bei denen Ihr eine monatliche Kündigungsfrist habt. Einen solchen Deal findet Ihr etwa gerade bei Freenet und hier erwarten Euch satte 50 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Telefónica für gerade einmal 14,99 Euro monatlich.

Affiliate Angebot Freenet Green LTE Telefónica-Netz | 4G | max. 225 MBit/s | 50 GB Datenvolumen | Monatlich kündbar | VoLTE & WLAN-Call | Keine Anschlussgebühr

Die Download-Bandbreite liegt mit maximal 225 MBit/s ebenfalls recht hoch, was für solche Angebote eher eine Seltenheit darstellt. Zusätzlich habt Ihr kostenloses EU-Roaming und VoLTE & WLAN-Call zur Verfügung. Seid Ihr Euch unsicher, ob der Tarif zu Euch passt, erklärt Euch nextpit, wie Ihr den passenden Handytarif findet.

Lohnt sich der Tarif-Deal von Freenet?

In der Regel kostet Euch der Tarif 37,99 Euro monatlich. Freenet gewährt Euch allerdings einen monatlichen Rabatt von 23 Euro und auch die Anschlussgebühr, erhaltet Ihr zurück. Diese müsst Ihr sie zwar zuerst an den Anbieter zahlen, könnt aber eine SMS mit dem Inhalt "AP frei" an die 8362 schicken, damit diese erstattet wird. Beachtet allerdings, dass der Preis auf zwei Jahre begrenzt ist. Ab dem 25. Monat dürft Ihr wieder 37,99 Euro zahlen.

Freenet Green LTE Im Tarif-Check Eigenschaft Freenet Green LTE Netz Telefónica Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 225 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Kosten 37,99 € 14,99 € Anschlussgebühr 39,99 €; wird erstattet Gesamtkosten (24 Monate) 359,76 € Kosten pro GB ~ 0,30 € Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tarif-Check-Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr nach Ablauf von 24 Monaten insgesamt 359,76 Euro, falls Ihr Euch die Anschlussgebühr zurückholt. Dies entspricht einem Preis von rund 30 Cent pro verbrauchtem GB.

Wichtig ist bei diesem Tarif, dass Ihr ihn rechtzeitig kündigt, um keine Mehrkosten zu haben. Außerdem handelt es sich um einen LTE-Tarif und Ihr nutzt das 4G-Netz. Macht Euch das nichts aus oder habt Euch bereits eines der neuen iPhone-15-Modelle vorbestellt und möchtet einen günstigen Tarif dazu, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt näher anschauen. Gerade die geringe Laufzeit macht das Angebot richtig spannend, wenn Ihr gerne flexibel bleiben möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Tarif interessant für Euch oder achtet Ihr zunehmend auf 5G-Angebote? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!