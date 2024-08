Motorola Moto Watch 120: Günstige Smartwatch mit KI und Google Fit?

Moto Watch 120: Mit Bluetooth und größerem Akku

Die Moto Watch 120 von Motorola hat einen runden Formfaktor und ein rundes Display im Gegensatz zu der rechteckigen Moto Watch 70. In der Mitte befindet sich ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display, das einen Always-on-Modus unterstützt. Das Gehäuse besteht aus einer Zinklegierung. Die Smartwatch misst 50,6 × 44,6 × 11 mm und wiegt 55 Gramm.

Sie ist nach IP68 staub- und wasserdicht zertifiziert. Motorola weist jedoch darauf hin, dass sie nur für leichte Wasserspritzer geeignet ist und nicht für Wassersport oder Hochgeschwindigkeitsaktivitäten verwendet werden sollte. Außerdem ist die Smartwatch mit 22-mm-Armbändern kompatibel.

Die Moto Watch 120 von Motorola besteht aus einem Zinkgehäuse und ist nach IP68 zertifiziert. / © Motorola

Auf der rechten Seite der Smartwatch befinden sich zwei physische Tasten, während auf der gegenüberliegenden Seite ein Mikrofon für Bluetooth-Anrufe angebracht ist. Es gibt einen eingebauten Lautsprecher, mit dem Ihr das Gerät oder ein gekoppeltes Smartphone klingeln lassen könnt.

Mit einer größeren Grundfläche bekommt Ihr auch eine größere Akkukapazität von 300 mAh. Nach Angaben des Unternehmens hält er im Smart-Modus mit aktiviertem Always-on-Display und Überwachungsfunktionen 10 Tage lang. Das ist besser als bei zahlreichen anderen Premium-Alternativen, wie der neuen Galaxy Watch 7, die einige Tage durchhält.

Google Fit und Gemini kommen auf Motorolas Smartwatch

Um die Smartwatch herum befindet sich ein biometrischer Sensor für die kontinuierliche Messung der Herzfrequenz sowie für die Überwachung von Schlaf, Stress und SpO2. Die Moto Watch 120 hat eine automatische Erkennung für Sport und ist mit über 100 Workouts kompatibel. Sie ist außerdem das erste Moto-Wearable mit Google Fit-Unterstützung, mit der Ihr Eure Gesundheits- und Fitnessdaten mit der Fitbit-App synchronisieren könnt.

Ihr könnt Eure Daten von der Motorola Moto Watch 120 mit Eurem Google Fit-Konto synchronisieren. / © nextpit

Die Moto Watch 120 läuft mit dem Moto Watch OS, das auf dem Wear OS von Google basiert. Das bedeutet, dass sie mit Google-Diensten und -Funktionen integriert ist. Ihr könnt den eingebauten KI-Assistenten nutzen, um Fragen zu stellen oder Befehle zu erteilen, z. B. zur Steuerung von Smart Home-Geräten. Alternativ könnt Ihr auch den Gemini-Assistenten auf Eurem Smartphone für komplexere Befehle verwenden.

Preis und Verfügbarkeit der Moto Watch 120

Motorola hat die Moto Watch für 129 US-Dollar angeboten, was weniger als die Hälfte dessen ist, was die Pixel Watch 3 von Google oder die Galaxy Watch 7 von Samsung kosten. Ihr solltet jedoch beachten, dass die Moto Watch 120 kein eigenständiges GPS hat. Die Smartwatch ist in den Farben Schwarz, Roségold und Silber erhältlich. Das Unternehmen hat die Moto Watch 120 außer in den USA auch in anderen Ländern gelistet, obwohl der Preis noch nicht bekannt ist.

Glaubt Ihr, dass die Moto Watch 120 für Eure täglichen Wellness-Bedürfnisse ausreichen wird? Welche Funktionen würdet Ihr Euch noch wünschen? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren wissen.