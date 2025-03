Die Redaktion von nextpit war auf der Messe in Barcelona unterwegs und hat wie jedes Jahr so manchen Technik-Schatz ausgegraben und selbstverständlich auch ausgezeichnet. Denn: Ehre, wem Ehre gebührt. Und so freuten sich gleich drei Smartphone-Hersteller über die Auszeichnung "Best of Show".

Jedes Jahr im Frühling trifft sich das Who-is-who der Mobilfunk- und Technikbranche auf dem Mobile World Congress in Barcelona und feiert sich nicht nur selbst, sondern brennt auch ein Produktfeuerwerk ab. Neben Smartphones, Wearables, Laptops und Co. gibt es aber auch immer wieder starke Ausblicke in die Zukunft - so auch beim MWC 2025.

Großartige Technik - Ausgezeichnet von uns

So präsentieren viele Hersteller Konzepte und Vorabprodukte, die in Zukunft einmal Realität werden sollen. Doch bei manchen Produkten und Technologien ist der Marktstart näher als man vermuten möchte, angesichts der Innovationen, die in ihnen stecken. Und genau auf diese Produkte haben wir uns auf die Suche gemacht. Und wir sind natürlich fündig geworden.

KI-Neuheiten und Klassiker des MWCs

Darunter waren selbstverständlich KI-Neuheiten, aber vielleicht ganz anders, als Ihr denkst. Denn die KI ermöglicht nicht nur stumpfe Informationsbeschaffung, sondern bietet in Medizin und Maschine-Mensch-Kommunikation ebenfalls ganz neue Möglichkeiten. Das bewies auf dem MWC die Deutsche Telekom mit einem App-losen Smartphone. Als Konzept noch vor einem Jahr etwas belächelt, wird es jetzt zur Realität und kommt noch in diesem Jahr auf den Markt.

Doch auch ganz klassisch hat sich Xiaomi mit ihrem High-End-Produkt durchgesetzt. Die Chinesen legten die Messlatte bei der Smartphone-Fotografie mit dem 15 Ultra auf ein neues Level.

Dass es keine Milliarden-Konzerne sein müssen, die mit smarten Lösungen überzeugen können, zeigt HMD. Es gehört ebenfalls eher zu den kleinen Unternehmen, hat aber mit dem Fusion X1 ein Produkt im Gepäck, das uns auch überzeugte. Denn beim neuen Handy konzentriert sich der Hersteller voll auf die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die Kinder.

Best of Show in der Übersicht