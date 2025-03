Neue Blitzer mit KI sind da: Das sollten Autofahrer jetzt wissen

Nur wenige Kilometer pro Stunde zu schnell und zack: Knöllchen. Blitzer und Autofahrer sind nicht unbedingt Freunde. Doch was, wenn man nicht zu schnell gefahren ist, nicht geblitzt wurde und trotzdem ein Knöllchen bekommt? Das kann jetzt passieren. Denn ab sofort gibt es auf Deutschlands Straßen eine neue Art von Blitzern. Die Radarfallen arbeiten mit künstlicher Intelligenz (KI), sind kaum zu sehen und blitzen gar nicht. Autofahrer tappen reihenweise in die Falle, müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen und kassieren einen Punkt in Flensburg.