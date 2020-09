Heißer Handy-Herbst: Auf diese neuen Smartphones freuen wir uns jetzt!

Google Pixel 4a 5G und Pixel 5: Launch am 30. September

Fast alles ist bekannt über das neue Google Pixel 4a 5G und das Pixel 5. Das größte Geheimnis ist nun wohl nur noch, aus welchem Material die Rückseite des Pixel 5 besteht. Hier scheiden sich nämlich die Geister! Während von Metall die Rede ist, glauben andere Pixel-Fans an Glas. Anderer wiederum spekulieren auf Kunstoff oder eine Mischung aus Metall/Kunststoff und Glas für kabelloses Aufladen des neuen Google-Flaggschiffes mit purem Android 11. Was aber klar ist: Das Google Pixel 4a 5G und das Pixel 5 werden heute um 19 Uhr offiziell vorgestellt. Das sind die Specs, mit denen wir rechnen können:

Pixel 4a 5G:

3.800 mAh Akku

Dual-Kamera mit Tele (wie Pixel 4)

12,2 Megapixel hinten, 8 Megapixel vorne

Snapdragon 765G

6 GB RAM

128 GB Speicher

60-Hz-Bildschirm

Kunststoffrückseite mit Fingerabdrucksensor

3,5-mm-Klinkenbuchse

6,2-Zoll-Display

Preis : 499 Euro

Am 30. September wird Google zwei neue Pixel-Smartphones vorstellen. / © Google

Pixel 5:

4.000 mAh Akku

Dual-Kamera mit Tele (wie Pixel 4)

12,2 Megapixel hinten, 8 Megapixel vorne

Snapdragon 765G

8 GB RAM

128 GB Speicher

90-Hz-Bildschirm

Kunststoff-Metall-/Glasrückseite mit Fingerabdrucksensor

6-Zoll-Display

Preis: 629 Euro

Alle aktuellen Infos zu den neuen Google-Smartphones findet Ihr hier.

iPhone 12: Launch am 13. Oktober (Gerücht)

Geht es nach dem Launch-Turnus der vergangenen Jahre, wüssten wir zu diesem Zeitpunkt bereits alles über Apples nagelneues iPhone 12. Stattdessen teilt das Apfel-Unternehmen in diesem Jahr die Produktvorstellungen in kleinere Events auf. So gab es für die neuen iPads und die Apple Watch 6 ein eigenes Video-Event. Geht es nach dem bestens informierten Leak-Experten John Prosser, wird Apple am 13. Oktober die iPhone-Keynote für das iPhone 12, iPhone 12 Pro (und Max) und das kleine iPhone 12 mit 5,4 Zoll-Display abhalten. Vier neue iPhones soll es also geben und viel ist tatsächlich noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich kommt der Apple A14 Bionic aus dem neuen iPad Air zum Einsatz. Außerdem könnten die iPhones 2020 einen ganz neuen Formfaktor bekommen. Auf diese neuen Geräte freuen wir uns:

5,4 Zoll: iPhone 12, Dual-Kamera, 5G

6,1 Zoll: iPhone 12, Dual-Kamera, 5G

6,1 Zoll: iPhone 12 Pro, Triple-Kamera, 5G

6,7 Zoll: iPhone 12 Pro Max, Triple-Kamera, 5G

Alle Infos und Gerüchte zum neuen iPhone 12 könnt Ihr hier nachlesen.

OnePlus 8T: Launch am 14. Oktober

Auch um das neue Smartphone von OnePlus haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gerüchte gerankt. So wird es aber definitiv keine Pro-Version des OnePlus 8T geben, wie Pete Lau mittlerweile offiziell bestätigt hat. Das OnePlus 8T wird also ohne "Pro", aber mit guter Ausstattung daherkommen. Stimmen die Gerüchte, wird das neue Smartphone hauchdünne Ränder vorweisen und ein großes Display mit links-zentrierter Notch bekommen. Hinweise auf 8K-Videoaufnahmen hatten Software-Kenner bereits in der Vergangenheit in der Android-11-Beta für OnePlus-Smartphones entdeckt.

So soll das neue OnePlus 8T aussehen. / © Oxygen Updater

Alle Infos zum neuen OnePlus 8T könnt Ihr hier nachlesen.

Sony Xperia 5 II: Ab Oktober erhältlich

Mit dem Sony Xperia 5 II hatte Sony Anfang September einen kleinen, günstigeren Bruder des Xperia 1 II vorgestellt, der ebenfalls auf eine starke Kamera setzt:

Triple-Kamera mit Zeiss-Optik mit T* Coating und

12 MP Superweitwinkelobjektiv (16 mm, F2.2) mit Augenautofokus

12 MP Weitwinkelobjektiv (24 mm, F1.7) mit Augenautofokus

12 MP Teleobjektiv (70 mm, F2.4) mit Augenautofokus

Augenautofokus für Mensch und Tier1 mit 60 BpS

4K HDR 120 fps Slow Motion Videoaufnahme im 21:9 Format

Das Sony Xperia 5 II. / © Sony

Zur weiteren Ausstattung gehört beim Sony Xperia 5 II ein OLED-Display (FHD+ 2520 x 1080 Pixel, HDR) in handlicheren 6,1 Zoll als beim Xperia 1 II (6,5 Zoll). Das Display verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hz und bietet eine Abtastrate von 240 Hz bei Berührung. Im vierten Quartal 2020 wird das Sony Xperia 5 II mit Android 10 in den Farben Schwarz, Grau und Blau für 899 Euro (UVP) erhältlich sein.

Alle Infos zum Sony Xperia 5 II könnt Ihr hier nachlesen.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Ab 2. Oktober erhältlich

Bisher sind wir uns einig, dass das Samsung Galaxy S20 als Fan Edition eine der größten Überraschungen auf dem Smartphonemarkt im Jahr 2020 ist. Ausgestattet mit einem Snapdragon-Prozessor, (5G-Version) dürfen sich vor allem europäische Fans über die Sonderedition des Galaxy S20 freuen. Das wichtigste optische Unterscheidungsmerkmal der Galaxy S20 Fan Edition zur Standard-Version sind die Gehäusefarben.

Die Fan Edition des Samsung Galaxy S20 FE kommt in kunterbunten Farben. / © Samsung

Samsung setzt auf bunte Pastellfarben und knallige Töne, und verpasst dem S20 damit einen frischen, jugendlichen Touch. Sechs neue Farben stehen bei der 4G- und 5G-Version zur Auswahl: Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange. Nachdem die Fan-Edition Mitte September vorgestellt wurde, könnt Ihr das Smartphone ab dem 2. Oktober für 633 Euro, 719 Euro und 730 für die 5G-Version kaufen.

Auf welches Smartphone freut Ihr Euch im Oktober? Lasst uns doch gerne einen Kommentar hier!

Das könnte Euch auf NextPit außerdem interessieren: