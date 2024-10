In einer vermutlich arbeitsintensiven Woche für Apple kündigte das Unternehmen am Montag den neuen iMac an. Der neue All-in-One-Desktop sieht zwar genauso aus wie der iMac vom letzten Jahr, aber Apple hat ihn mit dem leistungsfähigeren M4-Chip und Unterstützung für externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 8K und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz ausgestattet.