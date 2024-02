Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Amazon, Disney+ & Netflix

Für diese Woche kündigen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 35 Filme und Serien an, die neu ins Programm aufgenommen werden. Mit dabei: The Marvels, American Dad, Godzilla und Wolf Like Me. Bei uns findet ihr alle Neustarts und Termine im Überblick.

Superhelden, Wölfe und viele Dokus

Netflix: Während man geduldig auf Highlights wie Gran Turismo und Uncharted wartet, fällt die Woche bei Netflix vergleichsweise dürftig aus. In den nächsten Tagen will man Abonnenten unter anderem mit der Serien-Adaption von Zwei an einem Tag und der Kriminaldokumentation Lover, Stalker, Killer vor die Matt­schei­be locken. Ebenso gehen viele koreanische Serien auf Sendung.



Prime Video: Amazon überzeugt aktuell vor allem mit zeitexklusiven Lizenztiteln, zu denen namhafte Streifen wie Justice League, Die Känguru-Chroniken, Colossal und Godzilla gehören. Außerdem sieht man die zweite Staffel des Seriendramas Wolf Like Me mit Isla Fisher und Josh Gad sowie sechs Staffeln von Dr. House. Weiterhin empfehlenswert: Mr. & Mrs. Smith als Serien-Ableger, der bereits in der letzten Woche erschienen ist.

Disney+: Im Vergleich zu anderen MCU-Streifen gehört The Marvels zwar nicht zu den Gewinnern an den Kinokassen, doch vielleicht überzeugt der Micky-Maus-Konzern in den heimischen Wohnzimmern. Neben dem Brie Larson-Streifen sieht man die 19. Staffel von American Dad und eine Vielzahl nostalgischer Dokus, etwa über die 2000er- oder 80er-Jahre.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 6

Dee und ihre Freunde in Oz ab 5. Februar

Habsburgs verkuppelte Töchter ab 5. Februar

Raël: Der Prophet der Außerirdischen ab 7. Februar

Zwei an einem Tag: Miniserie ab 8. Februar

An Incurable Case of Love: Staffel 1 ab 9. Februar

Lover, Stalker, Killer ab 9. Februar

Machos alfa: Staffel 2 ab 9. Februar

A Killer Paradox ab 9. Februar

Appleseed Alpha ab 10. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 6

High Heat ab 5. Februar

Justice League ab 5. Februar

Old Henry ab 6. Februar

The Witch: Subversion ab 7. Februar

The Witch: Part 2 - The Other One ab 7. Februar

The Jack in the Box: Awakening ab 7. Februar

The Saint's Magic Power is omnipotent - Staffel 1 ab 8. Februar

Die Känguru-Chroniken ab 8. Februar

Wolf Like Me - Staffel 2 ab 9. Februar

Dr. House - Staffeln 1-6 ab 9. Februar

The Silent Service - Staffel 1 ab 9. Februar

The Underdoggs ab 9. Februar

Brain Freeze ab 9. Februar

Der Killer ab 8. Februar

Upgraded ab 9. Februar

Godzilla: King of the Monsters ab 9. Februar

The Cellar ab 10. Februar

Lamb ab 11. Februar

Colossal ab 11. Februar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 6

The Marvels ab 7. Februar

American Dad - Staffel 19 ab 7. Februar

Die 2000er - Die Welt mit anderen Augen sehen - Staffel 1 ab 7. Februar

Die 80er - Ein Jahrzehnt verändert die Welt - Staffel 1 ab 7. Februar

Animal Fight Club - Staffel 3-6 ab 7. Februar

Apokalypse: Der Kalte Krieg - Staffel 1 ab 7. Februar

Drogen im Visier - Staffel 6-7 ab 7. Februar

Dr. Joya - Hautärztin der Tiere - Staffel 1 ab 7. Februar

Suncoast ab 9. Februar