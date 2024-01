New Year, New Me: Withings startet Aktion mit bis zu 100 € Rabatt

Haltet Ihr Euch noch an Eure guten Vorsätze für das Jahr 2024? Ich versuche das zumindest, denn ich möchte versuchen in diesem Jahr so gut es geht auf Fleisch zu verzichten und auch etwas den Körper wieder in Form zu bringen. Seid Ihr auf einem ähnlichen Weg, hat Withings gerade die perfekte Aktion gestartet. Hier könnt Ihr Euch gerade 15 Prozent auf die WLAN-Waagen des Herstellers sichern und zudem 100 Euro sparen, wenn Ihr Euch für die Withings Body Scan interessiert.

Während der Neujahresaktion von Withings erhaltet Ihr so unter anderem einen Rabatt bei der Withings Body Comp und der Withings Body Smart. Möchtet Ihr Euch eine smarte Körperfettwaage (zur Kaufberatung) kaufen, habt Ihr auch die Möglichkeit, einen Kombi-Deal abzuschließen. Denn die Withings Body Scan gibt es gerade wahlweise mit der Withings ScanWatch 2 oder der Withings ScanWatch Light mit einem Direktrabatt von 100 Euro direkt beim Hersteller.

Smarte Körperfettwaagen von Withings mit 15 Prozent Rabatt

Falls Ihr mehr über Euren Körper erfahren möchtet, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Habt Ihr nicht vor, ständig zum Arzt zu rennen, könnt Ihr unter anderem zu einer smarten Körperfettwaage greifen. Diese verfügen über verschiedene Sensoren, die nicht nur Euer exaktes Gewicht bestimmen, sondern auch direkt Informationen zu Wasser- und Fettanteil oder der Muskel- und Knochenmasse präsentieren.

Die Withings Body Comp misst Euer Gewicht präzise und nutzt unter anderem Sensoren zur Herzfrequenzmessung. / © Withings

Withings hat sich auf die Herstellung solcher Geräte spezialisiert und mit der Body Comp ein klinisch validiertes Modell in Deutschland auf dem Markt etabliert. Neben den bereits genannten Features bietet die WLAN-Waage zudem die Messung der kardiovaskulären Gesundheit und der Nervengesundheit an. Zusätzlich kann das Gerät Euch ein Kalorienbudget für Euer Zielgewicht angeben und den Wetterbericht gibt es als Sahnehäubchen obendrauf.

Normalerweise kostet Euch die Waage bei Withings 199,95 Euro. Während der laufenden Aktion bekommt Ihr hier jedoch 15 Prozent Rabatt und zahlt somit noch 169,95 Euro. Ist Euch das zu teuer, gibt es auch die Withings Body Smart derzeit günstiger. Diese wiegt auf bis zu 50 g genau und lässt einige Features wie die Messung des Gefäßalters vermissen, kostet Euch dafür aber auch nur 84,95 Euro, statt der üblichen 99,95 Euro.

Withings Body Scan mit ScanWatch deutlich günstiger

Möchtet ihr direkt die volle Ladung an Fitness-Tracking, könnt Ihr Euch auch für einen besonderen Kombi-Deal entscheiden. Hier bekommt Ihr im Warenkorb einen Direktabzug von 100 Euro, wenn Ihr Euch für die Withings Body Scan mit der Withings ScanWatch 2 oder der Withings ScanWatch Light entscheidet.

Passend dazu: Die besten Smartwatches 2024 im Test und Vergleich

Die Withings Body Scan verfügt über dieselben Funktionen, wie die bereits erwähnte Withings Body Comp. und nutzt zusätzliche Sensoren zur ultrapräzisen Messung der Körperzusammensetzung oder zur Bewertung des Stoffwechsels. Zusätzlich nutzt die smarte Körperfettwaage einen ECG-Monitor, um Euch über etwaige kardiologische Probleme zu informieren.

Das Design der Withings ScanWatch 2 erinnert eher an klassische Uhren als an eine klobige Smartwatch. / © Withings

Die beiden hybriden Smartwatches, die Ihr wählen könnt, sind ebenfalls auf Körpertracking-Funktionen ausgelegt. So offeriert die ScanWatch 2 (zum Test) verschiedene Sensoren, die etwa den Menstruationszyklus tracken können oder Schwankungen Eurer Körpertemperatur wahrnehmen. Zusammen mit einem schicken Design ist die Uhr zudem ein echter Hingucker.

Auch mit einem braunen Lederarmband macht die Withings ScanWatch 2 eine gute Figur! / © Withings

Die günstigere Withings ScanWatch Light verfügt ebenfalls über eine Vielzahl von Sensoren, auch, wenn diese nicht ganz so mannigfaltig ausfallen, wie bei der ScanWatch 2. Um den Rabatt zu erhalten, müsst Ihr die Geräte in Euren Warenkorb packen und schon erhaltet Ihr den Rabatt auf den Gesamtpreis.

Was haltet Ihr von der Aktion? Was sind Eure Neujahresvorsätze? Haltet Ihr Euch noch daran? Lasst es uns wissen!