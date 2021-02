NextFit 2021: Wir werden fit, und Ihr könnt mit OPPO gewinnen!

Weniger Zeit am Smartphone, dafür mehr Zeit beim Laufen oder auf der Yogamatte, mehr gesundes Essen auf dem Teller und weniger Pfunde auf der Waage: Wir bei NextPit haben fürs nicht mehr ganz so neue Jahr viele Vorsätze gefasst und möchten diese mit Hilfe von Apps und Gadgets umsetzen. Und für Euch könnte dabei auch etwas herausspringen: ein Paar nagelneue OPPO Enco X!

2021 ist das Jahr der ganz großen Versprechen, vor allem was unseren Alltag angeht. In Rekordzeit entwickelte Impfstoffe sollen uns dieses Jahr unser normales Prä-2020-Leben zurückgeben; vom gewöhnlichen Offline-Büroalltag über Flugreisen bis hin zu Aprés-Ski-Partys.

Aber abseits von CureVac und Großveranstaltungen haben wir auch auf persönlicher Ebene viele Vorsätze gefasst. Wir möchten Euch in den kommenden zwölf Wochen mit auf die Reise nehmen und dabei regelmäßig unseren Fortschritt bei unseren Vorsätzen bei NextPit dokumentieren. Wir, das sind Ben, Casi, Fabi, Johanna und ich, die wir alle unterschiedliche Projekte in Angriff nehmen möchten.

Und das schönste: Ihr seid herzlich zum Mitmachen eingeladen – und dafür haben wir uns auch noch Unterstützung an Bord geholt. OPPO wird uns und Euch nämlich dabei unterstützen, gesünder und fitter zu werden.

Null Schritte um 15:56 Uhr – da geht doch wohl mehr? / © NextPit

Was hat OPPO mit Sport am Hut?

„Warum OPPO?“ fragt Ihr Euch bestimmt. Erstens wäre da die OPPO Watch. Neben Notifications und Alexa am Handgelenk bietet die Smartwatch einen 24/7-Pulssensor sowie diverse Workout-Modi und Schlaf-Tracking. Wie sich die OPPO Watch im Trainingsalltag schlägt, darüber werden wir ausführlich berichten.

Zweitens sind da noch die OPPO Enco X, ein Paar True-Wireless-Kopfhörer, die die Chinesen gemeinsam mit dem dänischen Audio-Spezialisten Dynaudio entwickelt haben. Und weil Sport, Motivation und Musik zusammengehören wie Protein und Shakes (hust), laden wir fünf von Euch dazu ein, bei unserem User-Test mitzumachen!

Wie funktioniert der User-Test?

Schreibt uns einen Kommentar, was Ihr in den kommenden Monaten für Eure Gesundheit tun möchtet, und warum Musik Euch dabei so wichtig ist und was Ihr gerne hört. Aus allen Kommentaren wählen wir dann fünf Community-Mitglieder aus. Anschließend wollen wir Eure Meinung zu den OPPO Enco X hören und stellen Euch dazu eine Reihe von Aufgaben. Wer diese erfüllt, darf anschließend die Ohrhörer im Wert von 179 Euro als Dankeschön behalten.

Also: Bewerbt Euch am besten gleich jetzt mit einem Kommentar unter diesem Artikel, wenn Ihr dabei sein wollt!

Wie bei unserem letzten User-Test mit OPPO findet Ihr sämtliche Ergebnisse wieder in unserem OPPO-Forum zur OPPO Watch. Außerdem werden wir uns dort auch immer wieder einfinden, und regelmäßig über unsere Fitness-Fortschritte berichten. Wenn Ihr motiviert seid und ebenfalls mitmachen wollt: Schaut vorbei, wir freuen uns – und damit übergebe ich an die Kollegen!

Wie Ihr sehen könnt, habt Ihr, liebe Community, den Fabi auch früher schon zu sportlichen Höchstleistungen gepusht! / © NextPit

Unsere Ziele und Foren-Threads

Die Bitte an die NextPit-Community

Liebe Community, Fabi hier mit einem Vorwort: Der schwierigste Kampf bei unseren und auch meinen Vorsätzen wird dem inneren Schweinehund gelten. Ich würde mich freuen, wenn Ihr uns alle anfeuert, unterstützt und vielleicht sogar mitmacht. Mich motiviert es, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine kämpfe.Auch wenn ich mich auf die kommenden zwölf Wochen freue, habe ich dennoch auch einen großen Respekt davor. Wenn ich mir etwas vornehme, dann will ich es auch schaffen. Aber ich habe auch Angst davor, dass ich in drei Monaten an dieser Stelle schreiben muss: Leute, es hat nicht gereicht und ich habe es nicht geschafft. Darum: Lasst uns das gemeinsam rocken!

Schnee im Volkspark Friedrichshain: Wer in Berlin wohnt, kann mit etwas Glück hier auch Ben beim Laufen treffen. / © Ben Lawrence Photography / Shutterstock

Ben: 1000km joggen in einem Jahr ohne bleibende Schäden

Hach, was war ich motiviert, als meine Vorsätze für 2021 geplant habe. Die ersten anderthalb Stunden meines Tages sollten nicht mehr verpennt oder am Handy verbracht, sondern für Sport und Klavierlernen genutzt werden. Ziel war dabei, die magische Jogging-Grenze von 1.000 Kilometern zu erreichen.

Voll motiviert habe ich diese zähe Suppe Ende Januar schon zu einem Zehntel ausgelöffelt und merke so langsam, dass das viele Laufen eine ziemliche Belastung für den Körper darstellt. Motiviert bin ich immer noch, aber am Schlaf und an der richtigen Ernährung mangelt's dann doch manchmal. Ich schlafe zu wenig und esse zu selten! Dann fehlt es an den nötigen Grundzutaten, um morgens wie ein Verfolgter durch die Stadt zu rennen.

Daher sind meine Vorsätze:

Herz überwachen, um mich nicht zu überanstrengen

Schlaf-Tracking, um morgens fitter aus dem Bett zu hüpfen

Regelmäßiger und vor allem in Portionen essen, die für Menschen geeignet sind

In meinem Foren-Thread begrüße ich jeden ebenfalls Motivierten, der mit mir zusammen laufen und essen will.

Rezepte sind immer willkommen, und wer mich live anfeuern will, der sucht am besten nach "b.luuck" in der Adidas Running-App. Bald findet Ihr hier den Link zu meinem Forenthread – spätestens nach meinem Urlaub ;-)

Die NextPit-Willkommens-Schultüte von Casi ist leergefuttert, jetzt sollen die Kalorien wieder runter. / © NextPit

Casi: Drei Monate = 15 Kilo runter

Eine Fitness-Challenge also. OPPO ruft zum NextFit-Stelldichein, und wenn ich mir die anderen Protagonisten anschaue, bin ich wohl knapp der fülligste in der NextPit-Mannschaft. Erste Zweifel steigen in mir auf: Hat mich der Winterspeck-geplagte Fabi nur eingestellt, weil er längst wusste, dass es diese Challenge geben wird und neben mir jeder aussieht wie ein Adonis?

Der Blick in den Spiegel hielt heute Morgen eine gute und eine schlechte Nachricht für mich bereit: Die Gute: Ja, ich habe meinen Unterkörper noch, auch wenn ich ihn ohne Spiegel nicht sehen kann. Die Schlechte: Ich bin leider nicht gut in Form und wenn ich sage “nicht gut”, dann meine ich mehr so mittel … beziehungsweise untermittel … genau genommen sogar richtig schlecht.

Der Spiegel lügt schließlich nicht: Ich bin ein Mann-Schnitzel-Hybrid, ein innerer Schweinehund gefangen im Körper eines Nilpferds – ich bin ein Durst: Halb Dicker, halb Wurst! Ich habe keine Ahnung, wie das so eskalieren konnte. Vor zehn Jahren war ich noch ein 115 Kilo leichtes Reh und heute wäre ich gerne mal wieder so schlank wie ich es damals war, als ich bereits dachte, dass ich schon fett wäre.

Irgendwann war ich bei 150 Kilo angelangt und meine alte Waage erwies mir die Gnade, noch höhere Zahlen nicht anzeigen zu können. Mittlerweile bin ich wieder im messbaren Bereich und schwanke zwischen 146 und 147 Kilo. Das ist nicht schön, das hier so öffentlich zuzugeben, aber vermutlich brauche ich genau das jetzt, um das in den Griff bekommen zu können: Konkurrenzdruck, diese Öffentlichkeit – aber eben auch das Teamgefühl.

Ein Team, das sich gegenseitig pusht, egal ob es meine Kollegen sind oder ob Ihr es seid. Ein Team, welches mich feiert, wenn es läuft. Mich aufbaut, wenn es nicht so läuft und immer einen guten Tipp bereithält. Das alles und das Wissen, dass ich ja im Grunde weiß, wie dieses "Abnehmen" geht, lassen mich glauben, dass ich dieses Jahr einige Pfunde loswerden kann.

Deswegen formuliere ich auch ein bewusst optimistisches Ziel: Bis zum Jahresende möchte ich bei 125 Kilo stehen, und die ersten 15 Kilo will ich im Rahmen unserer gemeinsamen Challenge hinbekommen. Das sind fünf Kilo pro Monat, die ich abnehmen möchte und ich glaube, dass das funktionieren kann.

Wie ich das erreichen will, welche Fortschritte ich mache und durch welche Höhen und Tiefen ich dabei gehe, erzähle ich Euch bald im Forum, stay tuned!

Fabi setzt beim Projekt NextFit auf Krafttraining mit Kettlebells. / © NextPit

Fabi: "Ich will in einem Jahr 12 Kilo verlieren. Am Ende dieser Aktion bin ich mindestens drei Kilo leichter."

Da hat Casi gut vorgelegt, muss ich sagen. Süß, wie er meinen Vorsatz in seiner Vorstellung „winterspeckgeplagt“ nennt. Das klingt irgendwie niedlich, fast schon leicht zu erreichen. Nur weiß ich leider, dass das nicht stimmt – und mein Personal Trainer, mit dem ich seit nun bald vier Jahren mindestens einmal die Woche trainiere. Während ich aber anfangs wirklich deutlich an Muskulatur und Fitness zugelegt habe, haben mir erst die Insolvenz im Jahr 2019 und dann die Coronazeit einen Zuwachs an Fett beschert.

Seit Juni 2019 habe ich fast schon explosionsartig 7 Kilo zugenommen. Am Anfang habe ich das noch immer als „Muskeln sind ja schwerer als Fett“ abgetan und mir selbst etwas eingeredet. Allerdings gingen auch recht schnell die Hosen deutlich schwerer – und einige gar nicht mehr zu. Der Stress, die coronabedingte Umstellung von Langhantel im Studio auf Kettlebells zuhause und mehr Essen bei gleichzeitig insgesamt weniger Bewegung in den letzten zwölf Monaten zollen ihren Tribut. Jetzt ist auch noch Patrick, mein Personaltrainer, von Berlin 70 Kilometer weggezogen und ich bin deutlich mehr auf mich alleine gestellt als vorher.

Genug ist genug – ein Plan muss her für Sport und Ernährung.

Patrick hatte mir schon vor vier Jahren gesagt, ich müsse auch radikal an meiner Ernährung arbeiten. Er kannte meine sportlichen Aktivitäten und meinte, dass das locker für einen Gewichtsverlust reichen sollte. Ja, sicher, ich hatte über die Zeit sichtbar Muskulatur zugelegt und meine Rücken- und Schulterschmerzen habe ich mit meinem Training fast vollständig in den Griff bekommen. Mein Ruhepuls liegt zwischen 49 und 52 im Durchschnitt während der Nacht. Aber das Fett war sicht- und spürbar.

Bisher habe ich mich vor einer Ernährungsumstellung immer erfolgreich gedrückt. Einmal, im Jahr 2011, hatte ich eine zeitlang ganz auf Brot und viele ungesunde Kohlenhydrate verzichtet. Nur Samstags war mein „Cheat Day“, an dem ich quasi alles in mich reinstopfte worauf ich Lust hatte: Brot, Brötchen, Pizza, Wein, Bier, Pommes. Den Rest der Woche musste ich allerdings darben.

Das hatte tatsächlich einen erstaunlichen Effekt. Binnen eines halben Jahres nahm ich damals knapp 10 Kilo ab. Die waren aber sofort wieder drauf, als ich langsam und schleichend mal hier, mal da Brot oder etwas Anderes aß, was nicht auf die Speisekarte gehörte. Das Resultat: Über die letzten Jahre kamen die Kilos plus viele weitere auf die Rippen.

Diesmal, das habe ich mir selbst versprochen, schaffe ich es. Ich habe mir einen Plan zusammengestellt, den ich strikt einzuhalten gedenke. Jede Woche werde ich transparent von meinen Fortschritten, Rückschlägen und Erkenntnissen berichten.

Hier geht's zu meinem Fitness-Tagebuch im Oppo-Forum.

Holly sorgt zumindest für regelmäßige Bewegung. Aber Gassigehen trainiert eben nicht den ganzen Körper. / © NextPit

Johanna: fitter und gelassener werden

Tadaaa, NYNY -da bin ich. Wieso habe ich mich eigentlich auf diese Challenge eingelassen? Ganz einfach, ich muss meinen inneren Schweinehund bekämpfen und das funktioniert bei mir alleine leider gar nicht gut.

Vor meinem Start bei AndroidPIT, vor fast sieben Jahren, habe ich im Eventbereich gearbeitet und war eigentlich ständig auf den Beinen, habe am Wochenende Equipment von A nach B geschleppt, dekoriert, Cocktails gemixt und unzählige Teller und Tabletts geschleppt; und wenn dann noch Zeit blieb, das ein oder andere Tennis-Match gespielt. Und ja, ich war wirklich zufrieden und ausgelastet.

Ich habe nie wirklich viel tun müssen um mich in meinem Körper wohl zu fühlen. Das rächt sich aber spätestens mit Mitte 30, einem Bürojob und kleinen Zipperchen hier und Speckröllchen dort.

Einige Fitnessstudio-Abonnements (offline und online) später stehe ich nun da, ohne irgendwo am Ball geblieben zu sein. Es mangelt mir einfach an der nötigen Routine und Konsequenz aber auch am Spaß dabei. Das möchte ich ändern. Ich möchte regelmäßige Workouts in meinen Alltag integrieren und versuchen mein allgemeines Stresslevel zu senken (stellt euch mich als den kleinen Duracell-Hasen vor).

Da Genuss, genauer gesagt kochen, essen und Wein trinken zentraler Bestandteil meines Lebens und meiner Zufriedenheit sind, möchte ich an dieser Stelle nicht allzu viel schrauben. Ich bin auch kein Fan davon, meine Körperwerte alle genau zu messen. Der Blick in den Spiegel und das gelegentliche Kneifen in den Hüftspeck genügt mir hier als Instrument.

Meine Ziele für die kommenden zwölf Wochen sind:

Stresslevel senken: Ich möchte mit täglicher Meditation mehr Ruhe im Alltag finden und resilienter werden

Eine Workout-Routine etablieren, die mir Spaß macht: Viermal die Woche mindestens 30 Minuten Sport zuhause machen (Yoga, Pilates, 80s Step Aerobic, Zumba, etc.)

Kein Alkohol unter der Woche: Mag einfacher klingen als es ist. Spätestens, wenn ich die Pastasauce mit Weißwein ablösche wird es für mich schwer nicht auch ein Gläschen davon zu trinken

Ihr habt Tipps für tolle Workout-Videos oder wollt einfach nur schauen, wie ich mich bei meinem Vorhaben schlage? Dann besucht doch bald meinen Thread im Oppo-Forum. PS: Ich freue mich auch über neue vegetarische Rezeptideen ;)

Mehr als vier Jahre ist mein erster Arbeitstag bei AndroidPIT beziehungsweise NextPit schon her – damals war ich auf jeden Fall in besserer Form als jetzt / © NextPit

Stefan: Wirklich topfit in drei Monaten

Kaum zu glauben, aber es sind schon vier Jahre, die ich bei AndroidPIT beziehungsweise jetzt NextPit arbeite. Es waren vier tolle, emotionale, lehrreiche und auch sehr anstrengende Jahre. Neben unzähligen Events und Projekten sowie der Fonpit-Insolvenz gab es auch privaten Bereich immer wieder Dinge, die mich vom Sport abgehalten haben, darunter etwa eine Schulter-Operation mit langwieriger Reha. Das soll sich 2021 ändern, und ich möchte mit 36 Jahren noch einmal in die Form meines Lebens kommen.

Meine Ziele für die kommenden zwölf Wochen:

Ganzkörper-Fitness: Ich möchte wirklich meinen ganzen Körper fit bekommen, und neben Kraft auch Aspekte wie Balance und Koordination trainieren. Ganz wichtig finde ich den Core; vielleicht versuche ich mich dazu auch mal an Yoga und Calisthenics.

Grundlagenausdauer: Ich möchte meinen Ruhepuls von derzeit 52 bis 56 wieder dauerhaft unter 50 bringen. Dafür führt kein Weg am Laufen vorbei, was ich zumindest ein bis zweimal die Woche in meinen Trainingsplan integrieren will.

Winterspeck wegtrainieren: Gerade die Weihnachtszeit und viel zu viele Pizza-Experimente in der jüngsten Vergangenheit fordern Ihren Tribut. Mein Körperfettanteil soll in zwölf Wochen um 3 bis 4 Prozent runter. Meine Hoffnung ist, das ohne großes Kaloriendefizit zu schaffen, um genug Energie fürs Training zu haben.

Linke Schulter: Wie wahrscheinlich fast alle Schreibtischarbeiter kämpfe ich mit einer schlechten Haltung am Arbeitsplatz. Wegen Knochenüberschuss unter meinem Schulterdach macht sich das leider schnell in Entzündungen bemerkbar – bis rechts endlich die Sehne abgerissen war. Das Ziel: Muskeln trainieren, Haltung verbessern, rechts schmerzfrei bleiben, links ebendies werden.

Wie ich meine Ziele erreichen möchte und ob ich das in den kommenden Wochen und Monaten schaffe, lest Ihr in meinem Fitness-Log im Oppo-Forum.

Ich will auch fit werden!

Ihr fühlt Euch angespornt und wollt auch sofort loslegen? Dann schreibt uns einen Kommentar unter den Artikel und macht beim Usertest der OPPO Enco X mit. Ihr müsst die True-Wireless-Kopfhörer nur ausprobieren und Eure Erfahrungen schildern – und zum Dank dürft Ihr die Enco X im Wert von 179 Euro behalten!

Und wenn Ihr dann auch noch Lust habt, Eure Vorsätze zu dokumentieren, dann möchten wir euch herzlich einladen, in unserem NYNY-Forum einen eigenen Thread zu eröffnen. Wer hier aus der Community das eindrucksvollste Projekt hinlegt, dem spendieren wir gemeinsam mit OPPO noch eine Überraschung.

Ihr würdet gerne Sport treiben, wisst aber nicht, wie Ihr anfangen sollt? Wir haben für Euch bereits ein ganzes Sammelsurium an Artikeln zum Thema Tech & Fitness geschrieben. Hier findet Ihr ein paar Links:

Dieser Artikel wurde wie die ganze Beitragsserie zum Thema Fitness erst durch die Unterstützung von OPPO möglich. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung in diesem Artikel.