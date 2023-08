Nirgendwo günstiger: Samsung SSD 990 Pro 2 TB & microSD-Karten

Die Samsung 990 Pro basiert wie die Samsung 980 Pro auf PCI-Express 4.0 ×4, bietet aber eine noch höhere Leistung: Das bei Amazon besonders günstig angebotene Modell mit 2 TB erzielt 7.450 MB/s beim Lesen und 6.900 MB/s beim Schreiben, dazu kommen bei den sogenannten 4K IOPS sehr starke Werte von 1.400K/1.550K beim Lesen und Schreiben – damit ist die SSD auch sehr flott bei Aufgaben, die zwar keine großen Daten, aber sehr viele Anfragen in kurzer Zeit beinhalten, wie es etwa bei Datenbanken oft der Fall ist.

Die SSD ist mit einem Kühlkörper ausgestattet, was hilft, die hohe Leistung auch bei längeren Transfers aufrechtzuerhalten. Neben dem Einsatz in einem Gaming-PC oder anderen Desktop-Rechner lässt sich die SSD auch in der Sony Playstation 5 verwenden, sie wird nämlich explizit als PS5-kompatibel beworben. 179,49 Euro inklusive Versand* sind der aktuell niedrigste Preis für die Samsung 990 Pro mit 2 TB und Kühler. (Für den Einsatz im Laptop ist im Normalfall aus Platzgründen der Griff zur günstigeren kühlerlosen Variante* erforderlich.)

Ebenfalls günstiger angeboten werden aktuell zwei microSD-Karten des südkoreanischen Herstellers. Besonders stark auf Haltbarkeit ausgelegt ist die Samsung Pro Endurance mit 128 GB für 20,99 Euro*. Sie kann mit 100 MB/s ausgelesen und mit 40 MB/s beschrieben werden, was ausreichend schnell für die Aufnahme von Videos in 4K UHD ist. Diese Speicherkarte wird beworben als wassergeschützt, temperaturbeständig, stoßfest, röntgensicher sowie magnetresistent und soll bei Betriebstemperaturen von -25 °C bis 85 °C eingesetzt werden können. Typische Verwendungsmöglichkeiten sind Videoüberwachungssysteme, Dashcams oder Bodycams.

Die Samsung Pro Plus bietet für 21,99 Euro die doppelte Kapazität*, also 256 GB und auch eine höhere Geschwindigkeit: In Aussicht gestellt werden 180 MB/s beim Lesen und 130 MB/s beim Schreiben. Diese microSD-Speicherkarte bietet sich damit also z. B. an, wenn Apps von ihr ausgeführt werden sollen, wofür eine hohe Geschwindigkeit wichtig ist, die Speicherkarte aber nicht rund um die Uhr strapaziert wird. Smartphone, Tablet, Laptop, Nintendo Switch oder ein Raspberry Pi würden uns da beispielsweise einfallen. In allen Fällen gilt natürlich: Auch die hochwertigste Speicherkarte ersetzt kein Backup.