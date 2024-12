Nothing CMF Buds Pro 2 im Test: 50-Euro-Kopfhörer mit toller Funktion

Die CMF Buds Pro 2 sind günstige kabellose Kopfhörer, die von Nothings Untermarke CMF für 59 Euro verkauft werden. Sie sind Hi-Res-zertifiziert, haben den LDAC-Codec und aktive Geräuschunterdrückung. Das Gehäuse besitzt zudem eine sehr spezielle und einzigartige Funktion. Wo ist der Haken? Ich verrate es Euch in diesem ausführlichen Test.

Design der CMF Buds Pro 2 Design Semi-Intra-Format

Berührungsempfindliche Bedienelemente

Gewicht pro Hörer: 4,9 g / Gewicht des Gehäuses: 46 g

IP55-zertifiziert

4 Farben: Hellgrau, Dunkelgrau, Blau, Orange Optisch sind die CMF Buds Pro 2 nicht besonders originell. Es sind ganz normale In-Ears im Föhnlook. Ich mag die Mischung aus der matten Beschichtung des Schafts und der glänzenden/perlmuttfarbenen Beschichtung der Stöpsel an jedem Ohrhörer. Die CMF Buds Pro 2 sind angenehm zu tragen. Mit den standardmäßigen Silikon-Ohrstöpseln hatte ich keine Probleme mit dem Sitz. Sie sind IP55-zertifiziert und können daher ohne Bedenken für den Sport verwendet werden. Optisch sind die CMF Buds Pro 2 ziemlich unauffällig. © nextpit Das In-Ear-Format sorgt für einen guten Sitz der CMF Buds Pro 2. © nextpit Die matte Beschichtung der CMF Buds Pro 2 Stiele steht im Kontrast zur glänzenden, glatten Seite der Ohrhörer. © nextpit Auch in längeren Listening-Sessions machten die CMF Buds Pro 2 stets einen komfortablen Eindruck und waren stets angenehm zu tragen. © nextpit Ein sehr robustes Case, gerade für diese Preisklasse. © nextpit "Smart Dial" ist eine wirklich geniale Idee von Nothing. © nextpit Das ist nun wahrlich nicht das kompakteste Case auf dem Markt. © nextpit Aber es ist vor allem das Gehäuse, das in Bezug auf das Design interessant ist. Das Scharnier ist sehr stabil und hat kein bisschen Spiel im Mechanismus. Die Magnete der Klappen sind stark. Das Ganze vermittelt ein echtes Premium-Gefühl. Das Gehäuse der CMF Buds Pro 2 ist zudem mit einem Drehrad ausgestattet. Und dieses Rad ist nicht nur zum Spielen da. Es ist ein echter Multifunktionsknopf, mit dem man unter anderem die Lautstärke regeln kann. Ich finde die Idee nicht nur genial, sondern auch das haptische Feedback und die mechanischen Geräusche, die beim Klicken des Rades entstehen, sind äußerst zufriedenstellend.

CMF Buds Pro 2: Audioqualität Audio-Qualität 2 Treiber: 11 mm Woofer + 6 mm Hochtöner

Codecs: SBC/AAC, LDAC,

Hi-Re zertifiziert Wie die Fotoqualität bei Smartphones untergräbt auch die Audioqualität oft die Illusion von Premium, die billige Produkte vermitteln sollen. Und die CMF Buds Pro 2 sind da keine Ausnahme. Die Audiosignatur ist ziemlich unausgewogen. Die CMF Buds Pro 2 haben eine ziemlich unausgewogene Klangsignatur. © nextpit Da sind zu viele Bässe, die den Rest der musikalischen Botschaft ertränken. Und manchmal werden auch die Höhen etwas zu stark betont, was zu Zischlauten in "S", "F" oder "Ch" führt, die zu schrill klingen. Nichts ist aber zu stark, als dass es nicht über den (sehr umfangreichen) Equalizer in der Nothing-X-App eingestellt werden könnte. Die Klarheit der Stimmen ist allerdings sehr gut. Ich habe es sehr genossen, mit den CMF Buds Pro 2 Podcasts zu hören oder zu sehen. LDAC in einem Paar Kopfhörer für 50 Euro zu haben, ist auch ziemlich cool. Vor allem, da sogar Sony seine eigenen günstigen In-Ears, die WF-C510 (Test), diesen Bluetooth-Codec vorenthalten hat, der ihnen eigentlich gehört.

Die aktive Geräuschunterdrückung der CMF Buds Pro 2 Aktive Geräuschunterdrückung 3 Mikrofone pro Hörer

ANC einstellbar oder automatisch

Transparenz-Modus Die CMF Buds Pro 2 haben eine aktive Geräuschunterdrückung. Und sie ist überraschend effektiv. Was mir am besten gefällt, ist, dass man sie manuell in mehreren Stufen einstellen kann. Die Unterdrückung von Körperschall ist einfach hervorragend. Die tiefen und konstanten Geräusche werden fast vollständig unterdrückt. Die eher luftigen und schwankenden Geräusche werden deutlich weniger gut gedämpft. Aber das ist bei der großen Mehrheit der Kopfhörer und Ohrhörer der Fall. Insgesamt hat mich das ANC der CMF Buds Pro 2 überzeugt. Man spürt sofort den Unterschied, wenn man es aktiviert. Und abgesehen von menschlichen Stimmen oder Alarmen und anderen plötzlichen/unregelmäßigen Geräuschen, halten die Kopfhörer eine Blase der Stille um dich herum. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie teuer sie sind.

CMF Buds Pro 2: Anwendung und Funktionen App und Funktionen Android- und iOS-App

Bluetooth 5.3

Vollständiger und präziser Equalizer

Kein echtes Multipoint

360°-Audio

Erkennung von Anschlüssen Die Nothing-X-App ist ziemlich gut gemacht und großzügig mit Funktionen ausgestattet. Der Equalizer von Nothing sieht mit seinem kreisförmigen Design etwas seltsam aus, aber er ist sehr umfangreich. Ich finde es gut, dass es eine Trageerkennung gibt, mit der man die Musik pausieren oder die Kopfhörer in den Standby-Modus versetzen kann, wenn man sie abnimmt. Dieser Drehknopf ist auch eine sehr nützliche Multifunktionstaste zur Steuerung der CMF Buds Pro 2. © nextpit Das Interface der Nothing-X-App. © Nothing ; Screenshots: nextpit Ihr könnt die ANC der CMF Buds Pro 2 in mehreren Stufen einstellen. © Nothing ; Screenshots: nextpit Der Transparenzmodus der CMF Buds Pro 2 ist nicht einstellbar. © Nothing ; Screenshots: nextpit Die CMF Buds Pro 2 verfügen über eine Spatial-Audio-Funktion. © Nothing ; Screenshots: nextpit Die Ultrabass-Funktion ist meiner Meinung nach ein wenig übertrieben, wenn man die Standard-Audio-Signatur der CMF Buds Pro 2 bedenkt. © Nothing ; Screenshots: nextpit Der EQ von Nothing ist immer noch seltsam, aber auch einer der fortschrittlichsten auf dem Markt. © Nothing ; Screenshots: nextpit Jeder CMF Buds Pro 2 Ohrhörer kann vier Touch-Gesten erkennen, denen Ihr mehrere Funktionen zuweisen könnt. © Nothing ; Screenshots: nextpit Das Rad am Gehäuse ist eine echte Taste und kann viele Tastenkombinationen aktivieren. © Nothing ; Screenshots: nextpit Die Lautstärkeregelung mit dem Rädchen am Gehäuse ist eine geniale Idee! © Nothing ; Screenshots: nextpit Aber die beste Funktion bleibt das "smart dial". Erinnert Euch an das Drehrad der Ladebox, das ich oben erwähnte. In der Standardeinstellung ist es nutzlos. Es ist ein bewegliches Ding, mit dem man herumspielt. Aber in der Nothing-X-App kann man sein wahres Potenzial aktivieren und es zu einem Multifunktions-Button machen. Insgesamt kann dieses Rad fünf Arten von Befehlen erkennen. Am nützlichsten ist es, es in die eine oder andere Richtung zu drehen, um die Lautstärke zu regeln. Abgesehen vom Drehen kann man es auch drücken für Pause/Play – ein genialer Schachzug von Nothing. Aber man kann auch fast alle Befehle zuweisen, die normalerweise den Kopfhörern vorbehalten wären.

Akku und Laden der CMF Buds Pro 2 Akku und Aufladen Keine kabellose Aufladung möglich.

Ohne LDAC und ANC: 11 Std.

Ohne LDAC und mit ANC: 6,5 Stunden

Mit LDAC und ohne ANC: 6,5 Std.

Mit LDAC und ANC: 4 Std. 20 Min.

10 Minuten Ladezeit = 3 Stunden Hörgenuss ohne ANC oder 1 Stunde und 48 Minuten mit ANC.

Ladezeit für die Kopfhörer: 70 Minuten

Ladezeit der Box: 60 Minuten Ich persönlich habe die Nothing-Kopfhörer mit diesen Einstellungen verwendet: 100 Prozent aufgeladen

Trageerkennung deaktiviert

Kein Aufladen während meiner Sitzung

Aktive Geräuschunterdrückung immer eingeschaltet

Hörlautstärke auf 50 Prozent eingestellt

Mit einem Android-Smartphone gepaart.

SBC/AAC-Codec Über das Case werden die CMF Buds Pro 2 flott geladen. Auf Wireless Charging müsst Ihr allerdings verzichten. © nextpit Ich bzw. der Akku hielt 6 Stunden und 20 Minuten durch, bevor ich die Warnung "Batterie schwach" hörte. Das ist ein Ergebnis im oberen Mittelfeld von kabellosen Kopfhörern im Allgemeinen. Auch wenn es in dieser Preisklasse vor allem Modelle ohne ANC gibt, die zwangsläufig eine längere Akkulaufzeit haben. Die 11 Stunden ohne ANC und ohne LDAC sind auch ziemlich beeindruckend. Das Gehäuse der CMF Buds Pro 2 unterstützt kein drahtloses Aufladen. Aber es ermöglicht im Durchschnitt drei vollständige Aufladungen der Kopfhörer. Das Aufladen geht recht schnell, da es nur knapp über eine Stunde dauert, um von 0 auf 100 Prozent zu kommen.