Nothing Phone (2): Kamera wird erst nach dem Update richtig gut!

Klarere und optimierte Fotos für das Nothing Phone (2)

Das neue Software-Update für das Nothing Phone der 2. Generation kommt nur wenige Tage nach der Markteinführung des Gerätes. Es handelt sich dabei um das Nothing OS 2.0, das auf Android 13 basiert und aktuell weltweit als OTA-Update (Over the Air) auf den Weg gebracht wird. Es ist mit 105 MB eher bescheiden groß. Dennoch enthält es zahlreiche Änderungen und Verbesserungen, die sich auf die Kamera und die Glyph-Oberfläche konzentrieren.

Aus dem Changelog geht hervor, dass das Unternehmen die fehlende 2-fache Zoomstufe für den Porträt-Modus der rückwärtigen Kamera behebt. Gleichzeitig werden HDR-Bilder und Aufnahmen mit der erweiterten Zoomstufe zwischen 4x und 10x Vergrößerung in diesem Build optimiert. Dadurch könnt Ihr laut Nothing eine klarere Qualität der Fotos erwarten. Außerdem gibt es eine Unterstützung für bewegte Fotos mit einer 50-MP-Auflösung und eine reduzierte Verzögerung bei Videoaufnahmen.

Was die Benutzeroberfläche angeht, so ist es jetzt möglich, Widgets auf dem Sperrbildschirm und dem Always-on-Display zu verwenden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzer:innen auch Schnelleinstellungen in Form von Widgets hinzufügen können. Zusätzlich gibt es vier neue Hintergrundbilder für das Nothing Phone (2).

Das erste Software-Update für das Nothing Phone (2) bringt verschiedene Korrekturen und Verbesserungen. / © nextpit

Die einzigartige Beleuchtungsfunktion von Nothing erfährt kleinere Updates, da der Glyph-Progress nun mit der Uber-App kompatibel ist. So können die Nutzer:innen den Fortschritt ihrer Uber-Fahrt oder -Lieferung durch die LED-Beleuchtung auf der Rückseite verfolgen. Nothing fügte hinzu, dass der Glyph Composer zum Erstellen von Klingeltönen jetzt im Google Play Store zum Download bereitsteht.

Abgesehen von den kleinen Updates verspricht Nothing für das Nothing Phone (2) drei Jahre lang wichtige Android-Upgrades, was identisch zu den anderen großen Android-OEMs ist. Lediglich Samsung ist mit vier Jahren die große Ausnahme. Außerdem gibt es vier Jahre lang Sicherheitspatches, die Ihr für das Nothing-Device erwarten könnt.

Was denkt Ihr über die aktuelle Softwareunterstützung von Nothing? Wäre das für Euch ein Grund, das Nothing Phone (2) zu kaufen? Verratet uns doch Eure Meinung in den Kommentaren.