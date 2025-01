Nothing verzichtete im letzten Jahr darauf, einen Nachfolger für das Phone (2) auf den Markt zu bringen, sodass die Fans über das nächste Flaggschiff des Unternehmens spekulierten. Nun wird erwartet, dass das britische Start-up im Jahr 2025 das Phone (3) vorstellen wird, das Gerüchten zufolge über die Spezifikationen eines Flaggschiffs verfügen soll. Um die Gerüchteküche anzuheizen, hat Nothing ein neues Gerät angedeutet und ein offizielles Enthüllungsevent im März bestätigt.

Die Produktpalette des Unternehmens aus dem Jahr 2024 hat für Aufsehen gesorgt. Neben den Mittelklasse-Geräten Phone (2a) und Phone (2a) Plus (Test) stellte Nothing auch das Phone 1 unter seiner Submarke CMF vor. Das Phone (3) fehlte auffallend in der Liste. Diese Abkehr von der früheren Strategie, zwei neue Handys pro Jahr auf den Markt zu bringen, ließ viele den Kopf schütteln.

Jüngste Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass Nothing seinen Ansatz für 2025 neu denfinieren könnte.

Hat Nothing das Phone (3) gezeigt?

Nothing hat sein kommendes Produkt in einem kurzen Video angeteasert, das auf X geteilt wurde. Der Teaser enthält den Slogan "Power in Perspective" und verrät das Datum der Markteinführung: 4. März um 10:00 Uhr GMT. Dieser Termin fällt mit dem MWC 2025 zusammen, der in Barcelona stattfindet. Das hat zu Spekulationen geführt, dass Nothing die globale Bühne nutzen könnte, um sein nächstes Flaggschiff vorzustellen.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Der begleitende Clip bietet einen kryptischen Blick auf etwas, das ein Kameramodul zu sein scheint. Das Design zeigt eine kreisförmige Aussparung neben einer elliptischen, in der wahrscheinlich drei Kameralinsen untergebracht sind, die verdeckt sind. Der Leuchteffekt an den Rändern deutet auf die für Nothing typische Glyph-Oberfläche oder LED-Beleuchtung hin.

Seltsamerweise sind auf dem Teaser auch flache, kapazitive Tasten zu sehen - aber die Anordnung scheint ungewöhnlich, wenn der kreisförmige Bereich als Taste gedacht ist. Das könnte darauf hindeuten, dass der Teaser auf eine ganz andere Funktion hinweist.

Der Teaser von Nothing zeigt ein mögliches rückwärtiges Kameramodul, um drei Sensoren im Phone (3) unterzubringen. / © Nothing on X

Eine durchgesickerte E-Mail, die angeblich vom CEO und Gründer von Nothing, Carl Pei, stammt, bestätigt, dass das Phone (3) noch in diesem Jahr erscheinen wird. In der E-Mail wird das kommende Gerät als "Flaggschiff" bezeichnet und ein Zeitfenster für die Markteinführung im ersten Quartal genannt. Außerdem werden "bahnbrechende Innovationen bei der Benutzeroberfläche" angedeutet, die angeblich die KI-gestützte Plattform des Unternehmens nutzen werden.

Was können wir von dem Nothing Phone (3) erwarten?

Details zu den technischen Daten des Phone (3) sind noch nicht bekannt. Wenn der Teaser jedoch tatsächlich ein Kameramodul zeigt, könnte dies eine Verbesserung gegenüber dem Dual-Kamera-Setup von Phone (1) und Phone (2) (Test) bedeuten. Eine Dreifach-Kamera würde das Phone (3) näher an die Konkurrenz anderer Flaggschiffe auf dem Markt heranbringen, wie z. B. die Galaxy S25-Serie.

Angesichts der Positionierung als Flaggschiff scheint auch ein Wechsel zu einem leistungsfähigeren Chipsatz wahrscheinlich. Könnte Nothing das Phone (3) mit dem gemunkelten Snapdragon 8 Elite-SoC ausstatten? Das bleibt vorerst Spekulation.

Welche Hardware- und Softwarefunktionen würdet ihr euch für das Nothing Phone (3) wünschen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!