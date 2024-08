Der chinesische Hersteller nubia ist vor allem für seine günstigen Mittelklasse-Flaggschiffe in seinem Heimatland bekannt. Mittlerweile gibt es die Geräte allerdings auch in Deutschland zu kaufen und mit dem nubia Flip 5G, dem nubia Z60 Ultra und dem nubia Focus Pro 5G finden sich drei durchaus spannende Android-Smartphones im erhältlichen Sortiment. Wir haben uns das Portfolio nachfolgend einmal genauer für Euch angesehen.

108-MP-Kamera für unter 300 Euro – nubia Focus Pro 5G

Die Mittelklasse-Wahl im nubia-Sortiment: Das Focus Pro 5G / © nextpit

Das nubia Focus Pro 5G macht den Anfang in unserer Auflistung. Als Mittelklasse-Held stellt sich das Kamera-Smartphone im Portfolio des Herstellers als solide Wahl für ein Smartphone unter 300 Euro heraus. Eine wuchtiges Kameramodul auf der Rückseite ziert die Glasrückseite. Darin findet sich eine 108-MP-Weitwinkelkamera mit OIS und einem 1/1,67-Zoll-Sensor von Samsung. Diese Kombination sorgt vor allem bei Tageslicht für wirklich schöne Aufnahmen.

Auch das IPS-Panel mit 120-Hz-Bildwiederholrate ist in dieser Preisklasse längst keine Selbstverständlichkeit. Nachteilig ist jedoch, dass nubia wichtige Informationen gerne für sich behält. So wissen wir nicht genau, wie der Software-Support hier ausfällt und auch das fehlende IP-Zertifikat sorgt für etwas Unmut. Klar ist, dass Ihr bei Smartphones in diesem Preissegment Abstriche machen müsst. Ihr erhaltet hier ein gut laufendes Gerät, das vor allem im Alltagsgebrauch glänzen kann.

Mittelklasse-Foldable mit Haken – nubia Flip 5G

Das Außendisplay des nubia Flip misst 1,43 Zoll. / © nextpit

Mit seiner UVP von rund 600 Euro ist das nubia Flip 5G deutlich günstiger als andere Design-Vertreter mit Scharnier in der Mitte. Mittlerweile bekommt Ihr das Clamshell-Smartphones schon für 500 Euro im Netz. Das schöne und helle Haupt-Display, die variable Bildwiederholrate, die gute Software-Nachbearbeitung Eurer Fotos und die kurze Ladezeit sprechen ganz klar für das Gerät.

Als Mittelklasse-Foldable musste es das nubia Flip 5G also in unsere Liste schaffen. Der Markt hier ist noch längst nicht erschöpft und hier möchte nubia ein Ausrufezeichen setzen. Allerdings gibt es auch einiges, über das Ihr hinwegsehen müsst. So nutzt das Smartphone MyOS 13, das auf Android 13 basiert. Wie schon beim Focus Pro 5G wissen wir nicht, wie es hier mit dem Software-Support aussieht.

Außerdem findet sich ein Snapdragon 7 Gen 1, der mit seiner Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB Speicher zwar nach wie vor Konkurrenzfähig ist, allerdings bereits in Mittelklasse-Smartphones des Jahres 2022 zu finden war. Ist Euch das Design wichtig und reicht Euch ein Smartphone für alltägliche Social-Media-Sessions oder zum Telefonieren, ist das Flip 5G zum aktuellen Preis jedoch sicherlich interessant.

Flaggschiff-Qualität für unter 1.000 Euro – nubia Z60 Ultra

Das nubia Z60 Ultra ist das aktuelle Flaggschiff-Modell des Herstellers. / © nubia

Mit dem Z60 Ultra bietet nubia auch seine aktuellste Flaggschiff-Variante in Deutschland an. Angefangen beim 6,8-Zoll-AMOLED-Display, über ein spannendes Triple-Kamera-Setup bis hin zur Leistung zeigt der Hersteller sein Können. Als Prozessor findet sich ein Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm mit bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB UFS-4.0-Speicher. In der "Ultra-Leading-Version" sind sogar bis zu 1 TB Flash-Speicher möglich.

Zusätzlich findet sich eine 50-MP-Hauptkamera auf der gut verarbeiteten Rückseite, die durch eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 64-MP-Telekamera unterstützt wird. Anders als andere Hersteller setzt nubia hier also nicht auf einen unnötigen 2-MP-Makrosensor. Ebenfalls spannend ist auch der 6.000-mAh-Akku (!) der sich mit 80 W auch rasend schnell aufladen lässt. Außerdem findet sich hier MyOS 14, das auf Android 14 aufliegt. Mit dem Z60 zeigt nubia, dass man technisch mit allem, was der Markt anbietet, mithalten kann. Das Z60 setzt ein Ausrufezeichen. Allerdings auch eines, das ordentlich bepreist ist.

Lediglich die fehlende Kommunikation zu Software-Updates, ist hier wieder negativ zu bewerten. Sind Euch die Mittelklasse-Geräte des Herstellers also nicht spannend genug, könnt Ihr Euch auch das Flaggschiff-Modell zu einem Preis von 899 Euro sichern. Gerade Menschen, denen das Design des aktuellen Redmagic 9S Pro (Test) zusagt und auf der Suche nach einem echten Technik-Ass sind, dürften hier durchaus auf Ihre Kosten kommen.

Was haltet Ihr von nubia? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit dem Hersteller sammeln können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

