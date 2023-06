[Exklusiv] Nun verlässt auch Realme den deutschen Markt!

Es war im Grunde nur eine Frage der Zeit, wann auch Realme als letzter Smartphone-Hersteller des BBK-Dachverbandes die Geschäfte in Deutschland aufgrund der Nokia-Patentklage "einschränken" wird . Nun ist es so weit, wie das Unternehmen der nextpit-Redaktion in einem direkten Schriftverkehr bekannt gab. Man wird seine Kernmärkte auf andere europäische Länder konzentrieren.

Jetzt bloß nicht verpassen: Die besten Smartphones unter 400 Euro!

Auch Realme streicht nach Oppo, OnePlus und Vivo die deutschen Segel

Seien wir ehrlich: Eine große Überraschung ist die Nachricht, dass jetzt auch Realme als Oppo-Tochter und letztes dem BBK-Electronics-Dachverband angehöriges Unternehmen, den deutschen Verkauf aufgrund der Nokia-Patentklage mehr oder weniger aufgibt. Vivo hatte erst vor einer Woche als ehemalige BBK-Tochter seinen deutschen Verkaufsstopp bekannt gegeben. Realme formuliert es in einem direkten Schriftverkehr mit der nextpit-Redaktion nicht ganz so dramatisch, das Ergebnis dürfte aber das Gleiche sein.

So heißt es von der für Europa zuständigen Stelle, dass man nach interner Beratung und der anhängigen Nokia-Klage die Geschäfte in Deutschland "verlangsamt" habe. Man warte zwar noch auf positive Nachrichten im Hinblick auf Lizenzverhandlungen mit Nokia, um entsprechende Marketingmaßnahmen auch in Deutschland wieder aufnehmen zu können, doch bis dahin werde man sein Budget in andere europäische Märkte umleiten. Somit werden wir wohl das jüngst präsentierte Realme 11, Realme 11 Pro und das Realme 11 Pro + nicht in deutschen Verkaufsregalen vorfinden. Auch für unsere französischen Leser sehe ich schwarz.

Realme 11 Pro und Pro+ in allen drei Farben. / © Realme | edit by NextPit

Realme fokussiert nun andere europäische Kernmärkte

So formuliert Realme, dass nicht zuletzt aufgrund der geringen Verbrauchernachfrage, nun der Fokus auf Kernmärkte wie Italien, Polen, Spanien und dem Balkan ausgerichtet sind. Solltet Ihr also ein gesteigertes Interesse an den genannten Modellen haben, so sind sie ohne Garantie- oder Update-Einschränkungen in Kürze über die entsprechenden europäischen Nachbarländer zu beziehen.

Allgemein klingt das Unternehmen aber deutlich zuversichtlicher. Denn man kann als einziger Top-4-Smartphone-Hersteller (5 Prozent Marktanteil), 2022 ein Wachstum von 8 Prozent vorweisen. Verantwortlich dafür zeichnet sich das Realme C55, welches im März in Italien, Polen, Spanien, Griechenland und Rumänien auf den Markt gebracht wurde. Allein dieses Mittelklasse-Smartphone verzeichnet einen "täglichen Umsatzanstieg von 300 Prozent". Natürlich ist es ebenfalls nicht in Deutschland erhältlich.

Wenngleich Realme in der Vergangenheit nicht mehr so stark in den Fokus der deutschen Berichterstattung gelangte, so war das 240 W schnelle Laden mit dem von uns getesteten Realme GT3 schon recht spektakulär. Jeder Hersteller weniger am Markt gibt Herstellern wie Xiaomi den Freiraum, Smartphones wie das Xiaomi 13 Ultra (Test) mit einem unverschämten Preisschild von 1.500 Euro zu versehen.

Affiliate Angebot Realme GT Neo 3 Zur Geräte-Datenbank

Was sagt Ihr zu der aktuellen Entwicklung? Aus den Stühlen wird es Euch wohl nicht katapultieren, doch Monopol-Funktionen gewisser Hersteller dürften auch Euch nicht gefallen, oder? Schreibt uns Eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Ich zumindest bin schon sehr gespannt!