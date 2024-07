Am Prime Day könnt Ihr zahlreiche Schnäppchen ergattern. Ganz oben auf der Liste steht bei vielen auch eine neue elektrische Zahnbürste. Gut also, dass Ihr gerade bei drei verschiedenen Modellen von Oclean satte 20 Prozent Rabatt abstauben könnt. Was Euch hier erwartet und ob sich die Deals lohnen, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.