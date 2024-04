Nächster Meilenstein: Öffentliche Android 15 Beta 1 ist da

Google hat heute nach der Developer Preview die erste Beta von Android 15 für die Öffentlichkeit ausgerollt. Diejenigen Pixel-Nutzer:innen, die am "Android Developer Program Pixel" teilnehmen, können die Firmware installieren. Zu den unterstützten Geräten gehören das Pixel 5a bis zum Pixel 8 (Test) sowie das Pixel Fold (Test) und das Pixel Tablet (Test) . nextpit verrät Euch die Neuerungen in diesem Update.

Die Android 15 Beta 1 ist das erste Over-the-Air-Update, das unter die erste Beta-Version fällt. Damit liegt Googles Android voll im Plan: Das erste Update innerhalb der Stabilitätsphase wird voraussichtlich im Juni erscheinen. Bestenfalls kann die erste stabile Version bereits im August dieses Jahres auf die Geräte kommen, ähnlich wie bei Android 14.

Die Meilensteine der Android-15–Entwicklung bis zur stabilen Version für die Öffentlichkeit. / © nextpit

Neu in der Android 15 Beta 1: Edge-to-Edge-Unterstützung, bessere App-Archivierung und mehr

Google hat nicht alle Änderungen auf Benutzer- und Systemebene in der ersten Beta-Version detailliert beschrieben, aber es tendiert dazu, das vollständige Changelog auf der kommenden I/O 2024 zu veröffentlichen, die am 14. Mai beginnt. Nichtsdestotrotz gibt es einige Highlights aus diesem Update, die es wert sind, dass wir drauf hinweisen.

Am auffälligsten für die Nutzer:innen ist die Unterstützung der Edge-to-Edge-Funktion in Apps. Davon profitieren Geräte mit großen Formfaktoren wie faltbare Smartphones und Tablets. Die Edge-to-Edge-Funktion erweitert die App-Ansicht, indem sie die Status-Benachrichtigungsleiste in das Fenster verwandelt. Außerdem wird die schwarze Leiste aus der unteren Navigationsleiste entfernt, sodass mehr freier Platz genutzt werden kann.

Android 15 Beta 1 fügt Edge-to-Edge-Funktionen für Apps hinzu, die faltbaren Smartphones und Tablets zugutekommen. / © Google

Mit der Beta 1 führt Google die verbesserte App-Archivierung ein, die erstmals in der Developer^-Preview von Android 15 auftauchte. Mit dieser Änderung können Daten in ungenutzten Apps besser verwaltet werden, indem "große und umfangreiche" Dateien aus dem Cache entfernt werden, aber wichtige Daten der Nutzer:innen erhalten bleiben. Google sagte auch, dass archivierte Apps gekennzeichnet werden, damit die Nutzer:innen sie erkennen können.

Was die Sicherheit angeht, führt Google in Android 15 ein neues Schlüsselmanagement für die End-to-End-Verschlüsselung ein. Das bedeutet für die Nutzer:innen, dass sie ihre eigenen "öffentlichen Schlüssel der Kontakte" und die Informationen anderer Nutzer:innen in der Kontakte-App auf Systemebene verwalten und authentifizieren können.

Eine weitere Änderung an der Sicherheitsfront von Android 15 besteht darin, dass bösartige Apps im Hintergrund daran gehindert werden können, anderen Apps zusätzliche Privilegien zu geben und sie in den Vordergrund zu bringen. Dadurch wird der Schutz für die Nutzer:innen verbessert.

Im Hinblick auf die Barrierefreiheit bietet Android 15 dem TalkBack-Tool eine größere Kompatibilität mit Braillezeilen, die den HID-Standard erfüllen. Damit soll die gleiche Vielseitigkeit erreicht werden wie bei der Verwendung von anderem Zubehör über Bluetooth- oder USB-Verbindungen.

Google hat angekündigt, dass wir mit weiteren Beta-Versionen rechnen können, wenn der Stabilitätsfahrplan im Juni erfüllt ist.

Welche anderen großen Änderungen sind von Android 15 zu erwarten?

Weitere neue Funktionen und Änderungen, die für Android 15 bestätigt wurden, sind Satelliten-Nachrichten, die SMS- und RCS-Chats an abgelegenen Orten oder in Gebieten ohne verfügbare Wi-Fi- und Mobilfunkdaten ermöglichen sollen. Außerdem wird vermutet, dass Google die Einführung eines verbesserten Desktop-Modus für Android vorbereitet, der vergleichbare Funktionen wie Samsungs DeX-Modus oder Motorolas Ready For bieten wird.

Seid Ihr im Android-Entwicklerprogramm von Google angemeldet und habt Ihr die erste Android 15 Beta bereits auf dem Handy? Welche anderen Änderungen habt Ihr entdeckt? Teilt uns Eure Erkenntnisse in den Kommentaren mit.