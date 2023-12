Samsung und die Akku-Probleme: One-UI-Update fügt Sicherheitsmodi hinzu

Es wird erwartet, dass das Samsung Galaxy S24 einige neue Funktionen mitbringt, wenn es im Januar nächsten Jahres auf den Markt kommt. Neben den Hardware-Änderungen wird es wahrscheinlich auch mit der Benutzeroberfläche One UI in der Version 6.1 auf Basis von Android 14 erscheinen, die neue generative KI-Funktionen und viele Verbesserungen enthält. Zu letzteren könnte auch eine nützliche Funktion gehören, die den Akku auch bei anderen Galaxy-Smartphones schont.

Neuer Akkuschutzmodi im Samsung Galaxy S24

Derzeit verfügt Samsung über eine Akkuschutzfunktion, die das Aufladen auf 85 Prozent des gesamten Akkustandes auf seinen Galaxy-Geräten begrenzt. Das ist jedoch sehr einfach, wenn man es mit den Einstellungen vergleicht, die andere Marken anbieten, wie z. B. Googles "Adaptive Charging", das sich an das Ladeverhalten und den Schlaf anpasst. Jetzt sieht es allerdings so aus, als könnte Samsung mit dem kommenden Galaxy S24 und der One UI in der Version 6.1, ein System zum Schutz des Akkus einführen.

Auf X (ehemals Twitter) hat der Tippgeber Tarun Vats einen Screenshot geteilt, der angeblich einen neuen Batterieschutzmodus zusammen mit der aktuellen Funktion "Batterie schützen" in One UI 6.1 zeigt. Der Account enthält zwar keine Beschreibung und keinen Text, aber er deutet darauf hin, dass dieser Schalter drei Sicherheitsmodi hat: Basic, Adapt und Max, und jeder hat eine andere Funktion.

Die Option "Basic" stoppt das Überladen Eueres Galaxy-Devices, wenn der Akkustand 100 Prozent erreicht. Der Ladevorgang wird erst dann fortgesetzt, wenn der Ladestand wieder auf 95 Prozent sinkt.

Die Option "Adapt" hingegen ist eher ein Schlafmodus für adaptives Laden. Es heißt, dass der Ladevorgang bei 80 Prozent unterbrochen wird, wenn der Nutzer schläft, und dann wieder vollständig aufgeladen wird, bevor der Nutzer erneut aufwacht. Es ist möglich, dass dieser Modus mit eingestellten Alarmen in Uhren funktioniert oder vielleicht in Verbindung mit den verschiedenen Routinen und Mustern der KI.

Das Samsung Galaxy S24 unterstützt das Aufladen mit 25 Watt, was im Vergleich zu den meisten seiner Konkurrenten langsamer ist. / © nextpit

Die letzte Funktion heißt "Max". Sie hat im Wesentlichen die gleiche Funktion wie der bisherige Basisschutz, verfügt aber über eine Begrenzungsfunktion, die das Aufladen der Akkuzelle Eures Smartphones bei einem niedrigeren Wert von 80 Prozent stoppt.

Es ist nicht bestätigt, ob die neue Akkusicherheitsfunktion allen Geräten hinzugefügt wird, die die One UI 6.1 Firmware erhalten sollen, oder ob es sich um eine exklusive Ergänzung für die Galaxy-S24-Serie handelt.

Was die Kapazität angeht, so sollen das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ über eine größere Akkukapazität von 4.000 mAh bzw. 4.900 mAh verfügen. Das Galaxy S24 Ultra behält angeblich die Kapazität von 5.000 mAh bei, könnte aber laut den aktuellen Leaks eine schnellere Ladegeschwindigkeit haben.

Denkt Ihr, dass man von diesen Lademodi spürbar profitieren würde? Wir sind gespannt darauf, wie Ihr Euer Gerät aufladet. Verratet es uns doch gern unten in den Kommentaren.