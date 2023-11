OnePlus 12: Das Design und der Termin zum globaler Start wurden enthüllt

Offizielle Bilder des OnePlus 12

In seinem Heimatland China hat OnePlus das offizielle Datum und die Uhrzeit für die Markteinführung des OnePlus 12 bekannt gegeben. Dieses wird heute in einer Woche sein – also Dienstag, der 5. Dezember, um 14:30 Uhr Ortszeit, was in Berlin dann 7:30 Uhr morgens wäre. Dies steht im Gegensatz zu einem früheren Bericht, wonach es am 4. Dezember oder rechtzeitig zum 10-jährigen Firmenjubiläum vorgestellt werden sollte. Im Anschluss an die Präsentation kommende Woche wird es ein Pop-up-Event geben, bei dem die Fans das OnePlus 12 direkt kaufen können, obwohl die offizielle Verfügbarkeit auf den 9. Dezember hindeutet.

Zusammen mit der Ankündigung des Events wurden auch eine Reihe von Videos und Bilder veröffentlicht. Das OnePlus 12 wird in einer neuen Farbe erhältlich sein: Weiß, Schwarz mit Sandstruktur und ein marmoriertes Grün. Sowohl die weiße als auch die grüne Variante scheinen eine Glas-Rückseite zu haben, was auf eine kabellose Ladefunktion hindeuten könnte. Es ist jedoch unklar, woraus die schwarze Variante bestehen wird.

OnePlus 12 in den Farben Weiß und Grün. / © OnePlus

Auf der Rückseite befindet sich die bekannte kreisförmige Kamerainsel mit vier Aussparungen für die Kameras und Sensoren. Darunter auch eine neue Periskop-Kamera in einer der unteren Öffnungen und zwei weitere Kameras im oberen Bereich. Die vierte Öffnung beherbergt zwei Sensoren, unter anderem für die Berechnung der Tiefendaten. Das Gehäuse bleibt optisch unverändert, aber OnePlus kündigte an, dass es ein transparentes Glas und ein von der Uhr inspiriertes Design haben wird.

Die internationale Veröffentlichung des OnePlus 12

Außerhalb Chinas veranstaltet OnePlus in einigen Ländern wie Großbritannien und Indien Werbeaktionen. Interessanterweise wurde auf der Support-Seite erwähnt, dass diese vom 27. November bis zum 23. Januar laufen. Am Tag nach der Aktion wurde bekannt gegeben, dass das OnePlus 12 offiziell vorgestellt wird. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass die weltweite Markteinführung des Flaggschiffs am Mittwoch, dem 24. Januar 2024 erfolgen soll.

Was die anderen Spezifikationen des OnePlus 12 angeht, so wurde bereits bestätigt, dass das Gerät von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben und mit bis zu 24 GB Arbeitsspeicher und 1 TB internen Programmspeicher ausgestattet wird. Weiterhin erhält es einen neuen OLED-Bildschirm mit 2K-Auflösung und einer maximalen Helligkeit von 2.600 Nits.

Es gibt noch keine verbindliche Informationen darüber, wie viel das OnePlus 12 kosten wird, aber die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass wir keine Preisänderungen erwarten müssen.

Freut Ihr Euch darauf, das OnePlus 12 nächstes Jahr über das europäische Ausland, wie Frankreich, Italien oder Spanien zu kaufen? Teilt uns doch gern Eure Pläne in den Kommentaren mit.