OnePlus 12: Leak enthüllt unglaubliche Spezifikationen

An Leaks zum OnePlus 12 scheint es in letzter Zeit keinen Mangel zu geben. Nach dem angeblichen Veröffentlichungszeitplan und den Kameradetails sind nun auch die wichtigsten Spezifikationen des kommenden Android-Flaggschiffs bekannt geworden. Die jüngsten Informationen untermauern die bisherigen Spekulationen, dass das Device mit gigantischen 24 GB an Arbeitsspeicher und einem 5.400 mAh starken Akku ausgestattet sein wird.

Lest in diesem Zusammenhang auch: Die besten Smartphones unter 500 Euro