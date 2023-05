OnePlus 12: Es wird Zeit für eine Periskop-Kamera mit erweitertem Zoom

Es gab bereits viele Gerüchte, dass OnePlus die Idee einer Periskop-Kamera in seinem kommenden Android-Smartphone testen würde. Leider wurde diese Idee im diesjährigen OnePlus 11 noch nicht umgesetzt. Stattdessen gab es "nur" das übliche Dreifach-Kameramodul. Jetzt wird berichtet, dass das nächste Flaggschiff von OnePlus – vermutlich das OnePlus 12 – ein optisches Periskop-System mit erweiterten Zoomfunktionen haben wird. Ähnlich denen, des Oppo Find 6 Pro , welches hierzulande nicht in den Handel kam.

Erstes OnePlus Kamera-Handy mit Periskop-Kamera

Bereits bei dem OnePlus 11 – das wir trotz fehlender Verfügbarkeit ausführlich testen durften – wurde eine Periskop-Kamera vermutet. Doch OnePlus gehört nach wie vor zu den wenigen Android-Herstellern, die einen verlustfreien Zoom in höheren Vergrößerungsstufen auf Basis einer solchen Technologie nicht in ihren Kamera-Smartphones realisiert haben. Das könnte sich aber nächstes Jahr ändern, denn ein neues Gerücht bringt Licht in die Entwicklung des besagten Bauteils.

Auf der chinesischen Plattform Sina Weibo behauptete der als zuverlässig geltende Tippgeber "Digital Chat Station", dass OnePlus plant, die Periskop-Kamera in seinem kommenden Android-Smartphone zu verwenden. Er fügte hinzu, dass die Marke die Kamera bereits in einem ungenannten Gerät mit dem SM8650-Chipsatz testet, der auch als Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm bekannt ist und Ende 2023 vorgestellt werden soll.

Bei dem Device handelt es sich höchstwahrscheinlich um das OnePlus 12 oder sogar OnePlus 12 Pro, falls das Unternehmen die Pro-Reihe wieder einführen will. Vielleicht hat man nach dem Rückzug aus Europa ja wieder neue Kapazitäten. Obwohl OnePlus bestätigt hat, dass es noch in diesem Jahr ein faltbares OnePlus-Smartphone ankündigen wird, kann man davon ausgehen, dass dieses Foldable mit dem Snapdragon 8 Gen 2 und nicht mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein wird.

Auch Google verbaut bei seinem Pixel-Phones der Flaggschiff-Klasse eine Periskop-Kamera. / © NextPit

OnePlus 12 sollte sich die Spezifikationen mit dem Oppo Find X6 Pro teilen

Es wurde erwähnt, dass OnePlus nicht das einzige BBK-Tochterunternehmen ist, das ein Kamera-Smartphone mit einer Periskop-Kamera auf den Markt bringen wird. Dem Bericht zufolge testet auch Realme ein Phone, das mit demselben Premium-Prozessor von Qualcomm ausgestattet ist. Vermutlich wird die besagte Kamera im Realme GT 4, dem Nachfolger des von uns getesteten Realme GT 3, zum Einsatz kommen, das nächstes Jahr vermutlich auf den Markt kommt.

Die Spezifikationen dieser Periskop-Kamera wurden nicht näher erläutert. Aber im Falle des OnePlus 12 könnte es die 50-MP-Periskop-Telekamera (2,8-facher optischer Zoom) mit dem Oppo Find X6 Pro teilen, da die beiden Marken generell sehr eng zusammenarbeiten, wie man in der Vergangenheit an dem "geteilten" Hasselblad-Logo sehen konnte.

Würdet Ihr in Erwägung ziehen, das OnePlus 12 zu kaufen, wenn es eine Periskop-Kamera hat und auch wie das OnePlus 11 doch über Amazon zu beziehen ist? Teilt uns doch gern Eure Antworten in den Kommentaren mit.