OnePlus 13T vorgestellt: Kleines Smartphone mit Flaggschiff-Specs!?

OnePlus hat das OnePlus 13T schon seit einiger Zeit angeteasert und einzigartige Funktionen des Geräts angedeutet. Jetzt hat das Unternehmen das Gerät offiziell vorgestellt, das mit leistungsstarken technischen Daten aufwartet und die OnePlus-T-Serie nach drei Jahren wiederbelebt. Das OnePlus 13T wird zunächst in China auf den Markt kommen, über eine weltweite Veröffentlichung ist noch nichts bekannt.

Das OnePlus 13T ist jetzt offiziell in China erhältlich, die Auslieferung beginnt am 30. April. Obwohl es als Flaggschiff-Alternative zum OnePlus 13 (zum Test) positioniert ist, liegt der Hauptunterschied in seinem Formfaktor: Es ist kleiner als das OnePlus 13 und 13R (zum Test).

OnePlus-Flaggschiff für die Einhandbedienung konzipiert

Erstens verfügt es über ein 6,36 Zoll großes OLED-Display, das kleiner ist als bei den aktuellen OnePlus-Modellen und den früheren Modellen der T-Serie. Das Display ist durch das von Oppo entwickelte Crystal Shield-Glas geschützt und bietet eine FHD+-Auflösung mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 1-120 Hz. Im Display ist ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor integriert, der dem des OnePlus 13 ähnelt.

Das Gerät besteht aus einem Aluminiumgehäuse und ist mit seinen Maßen von 150,8 x 71,7 x 8,1 mm und einem Gewicht von 185 Gramm recht kompakt. Außerdem ist es nach IP65 staub- und wasserdicht. Der ikonische Schieberegler für Benachrichtigungen wurde durch eine umprogrammierbare Taste ersetzt.

Das OnePlus 13T verfügt über ein Dual-Kamera-Setup auf der Rückseite. Ein 50-MP-Hauptsensor mit Weitwinkel wird mit einem 50-MP-Teleobjektiv gepaart, das einen 2-fachen optischen Zoom bietet. Das Unternehmen gibt dem Teleobjektiv den Vorzug gegenüber einer Ultraweitwinkel-Option. Die Kamera auf der Vorderseite ist ein 16-MP-Snapper. Das Gerät verfügt über die üblichen AI-gestützten Kamerafunktionen.

Das OnePlus 13T hat ein kompakteres Profil als das letzte T-Modell. / © nextpit

Intern läuft das OnePlus 13T mit einem Snapdragon 8 Gen Elite und liegt damit auf der gleichen Leistungsstufe wie das Galaxy S25 und sein Geschwistermodell, das OnePlus 13. Die Speicherkonfiguration reicht bis zu 16 GB RAM und 512 GB UFS 4.0-Speicher. OnePlus hebt hervor, dass trotz des kompakten Designs des Telefons eine große 4400 mm² große Dampfkammer zur Kühlung vorhanden ist.

Noch beeindruckender ist der 6.260 mAh große Silizium-Kohlenstoff-Akku, der größer ist als bei den meisten Flaggschiff-Modellen. Das Aufladen erfolgt über eine kabelgebundene 80W-Ladung. Leider wird das kabellose Laden nicht unterstützt, daher sollten potenzielle Käufer/innen überlegen, ob dies eine wichtige Voraussetzung ist.

Auf dem OnePlus 13T läuft ColorOS 15, eine abgespeckte Version von Android 15. Wie viele Software-Updates es in den nächsten Jahren erhalten wird, ist derzeit unklar.

OnePlus 13T zu wettbewerbsfähigen Preisen in China

Der Preis des OnePlus 13T ist mit 3.399 CNY für das Basismodell wettbewerbsfähig. Es ist in den Farben Schwarz, Blau und Pink erhältlich. Die weltweiten Preise können jedoch variieren, liegen aber leicht über denen des 13R. OnePlus hat noch nicht bekannt gegeben, ob es plant, dieses Budget-Flaggschiff außerhalb Chinas zu veröffentlichen. Da sich die T-Serie jedoch in der Vergangenheit bewährt hat, ist eine weltweite Veröffentlichung durchaus denkbar.