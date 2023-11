OnePlus Watch 2: Die nächste Smartwatch mit Wear OS 4.0

Das OnePlus in Kürze das OnePlus 12 mit einer beeindruckenden Hauptkamera präsentieren wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Das die Oppo-Tochter auch einen Nachfolger seiner Smartwatch, mit der OnePlus Watch 2 plant ebenfalls nicht. Neu hingegen ist die Information, dass Google auch den chinesischen Konzern hat überzeugen können, sein Betriebssystem zu verwenden – und das gleich in der Version Google Wear 4.0.

OnePlus Watch 2

Erst heute Vormittag hatte ich darüber berichtet, dass die von mir getestete TicWatch Pro 5 von Mobvoi, als eine der wenigen Wear-OS-Smartwatches ein Update erhalten hat. Doch dieses Update beinhaltet (noch) nicht Wear OS 4.0. Indes behauptet der Leaker Max Jambor nun auf X (ehemals Twitter), dass die OnePlus Watch 2 mit genau diesem Betriebssystem in Kürze aufschlagen wird.

In Kürze? Dann vermutlich gemeinsam mit dem OnePlus 12, welches durch seinen neuen LYTIA-808-Image-Sensor von Sony besonders hochwertige Low-Light-Aufnahmen bescheren soll und auch in dem Bezug auf Performance – dank Snapdragon 8 Gen 3 – mit der Spitzenklasse mithalten kann.

Auch der für seine frühzeitigen Renderbilder bekannte Tippgeber Steve Hemmerstoffer, kann optisch einiges zu der neuen OnePlus-Smartwatch beitragen. So hat er jetzt die ersten Bilder an Smartprice verkauft, welche in der Regel sehr genau mit dem finalen Produkt übereinstimmen.

Die OnePlus Watch 2 kommt mit einem sehr dominanten Button an der Seite. / © OnLeaks | edit by NextPit

Darauf erkennen wir auf der rechten Seite einen sehr markanten Hardware-Button. Den Antrieb der OnePlus Watch 2 soll ein Snapdragon Wear W5 Gen 1 übernehmen. Auf der Front erkennen wir ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display und auf der Rückseite die Pogo-Pins für die vermutliche Ladeschale und die typischen Sensoren zur Analyse der Herzfrequenz und dem Sauerstoffgehalt im Blut. Ebenfalls können wir davon ausgehen, dass die smarte OnePlus-Uhr der zweiten Generation in der Farbe Silber oder Schwarz erhältlich sein wird und auch einen Empfang zu den typischen Satelliten zur Standortbestimmung aufnehmen kann.

Die OnePlus Watch 2 wird wohl einen sehr breiten Rand um das 1,43 Zoll großes AMOLED-Display und die typischen Sensoren auf der Rückseite haben. / © OnLeaks | edit by NextPit

Wann OnePlus sein neuestes Flaggschiff in Form des OnePlus 12 und vermutlich gemeinsam mit der OnePlus Watch 2 präsentieren wird, hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert. Manch einer behauptet noch in diesem Jahr, es gibt aber auch Stimmen, welche den Januar 2024 als globalen Release-Termin sehen wollen. Hierzulande hat die Mutter Oppo und eben auch OnePlus den Vertrieb aufgrund einer gewonnen Patentklage durch Nokia eingestellt. Es ist jedoch ohne Verlust der Garantie oder der passenden Systemsprache, ein Kauf via Amazon in Europa möglich. Teilweise lagern die OnePlus-Smartphones sogar in deutschen Amazon-Lagern.

Was haltet Ihr von dem Design und der Aussicht auf Wear OS auf der OnePlus Watch 2? Was darf die Smartwatch denn Eurer Meinung nach kosten? Schreibt uns gern Eure Gedanken unten in die Kommentare.