OnePlus hat sein Smartwatch-Sortiment im letzten Jahr mit der längst überfälligen OnePlus Watch 2 und der preisgünstigeren Watch 2R schnell erweitert. Jetzt, weniger als ein Jahr später, hat das Unternehmen offiziell den Nachfolger angekündigt, die OnePlus Watch 3, die nur eine Woche nach ihrer Enthüllung in den Läden stehen wird.

OnePlus Watch 3: Bis zu 16 Tage Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung

Die OnePlus Watch 2 (Test) hat dank ihrer großen Akkukapazität und des Hybrid-Betriebssystems, das Googles Wear OS mit OnePlus' RTOS kombiniert, einen deutlichen Sprung bei der Akkulaufzeit gemacht.

Laut einer Pressemitteilung, von 9to5Google veröffentlicht, setzt die neue Watch 3 diesen hybriden Ansatz fort, verfügt aber über einen größeren 631-mAh-Akku, der im Smart-Modus bis zu 120 Stunden (5 Tage) und im Energiesparmodus bis zu 16 Tage hält - 20 Stunden mehr als beim Vorgängermodell.

Selbst im Smart-Modus ist die Akkulaufzeit deutlich länger als bei direkten Wear OS-Konkurrenten wie der Samsung Galaxy Watch 7 (Test) und der Google Pixel Watch 3, die in der Regel nur ein bis zwei Tage durchhalten. Wir sind jedoch gespannt, wie gut das in der Praxis funktioniert, denn die OnePlus Watch 2 hielt in unserem Test etwa vier Tage durch.

Die OnePlus Watch 3 verfügt über eine größere Batteriekapazität und einen effizienteren MCU-Prozessor. / © OnePlus

Außerdem wurden die Ladegeschwindigkeiten verbessert, obwohl OnePlus plant, bei der Markteinführung mehr technische Details zu verraten. Das kabellose Aufladen, das bei der Watch 2 ein großes Manko war, scheint jedoch nach wie vor nicht möglich zu sein.

Die OnePlus Watch 3 behält den Snapdragon W5-Prozessor für die Wear OS-Schnittstelle bei, führt aber einen neuen BES2800 MCU-Chipsatz für das RTOS ein. Diese beiden Chips arbeiten in einer hybriden Architektur, so dass die Uhr je nach Arbeitsbelastung und Aufgabenanforderungen nahtlos zwischen den Betriebssystemen wechseln kann.

OnePlus Watch 3: Farboptionen der Smartwatch

Vom Design her ähnelt die OnePlus Watch 3 ihrem Vorgängermodell sehr, denn das Edelstahlgehäuse mit dem runden Formfaktor wurde beibehalten. Allerdings ist das Display jetzt von einer markanteren Titanlünette umgeben, die zusammen mit dem Saphirglasschutz für zusätzliche Haltbarkeit sorgt.

Die Uhr verfügt weiterhin über die gewohnten Bedienelemente, darunter eine digitale Krone, die jetzt auch Drehgesten zum Scrollen unterstützt, und eine Seitentaste für den schnellen Zugriff. Die Farboptionen bleiben mit den Varianten Emerald Titanium und Obsidian Titanium die gleichen wie bisher.

Was denkt Ihr über die OnePlus Watch 3? Glaubt Ihr, dass OnePlus die richtige Entscheidung getroffen hat, indem es der Akkulaufzeit Vorrang vor anderen Funktionen gegeben hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!