Oppo Enco W31 im Test: Schickes Döschen, schwaches Tönchen

Oppo will sich als Premium-Hersteller etablieren, der hohe Qualität über einen möglichst günstigen Preis stellt. Allerdings vernachlässigt er trotzdem nicht die Produktbereiche, die zum erschwinglichen Kurs zu haben sind. Das trifft zum Beispiel auf die True-Wireless-Kopfhörer Enco W31 zu, die derzeit in der preislichen Mitte von Oppos Lauscher-Sortiment liegen. Mitte, das klingt auf dem Papier nach „ausgewogen und fair bepreist“, nach „kann man machen“. Und wie klingen die Oppo Enco W31 in echt? Das erfahrt Ihr in diesem Test.

Bedienung der Oppo Enco W31

Die Oppo Enco W31 lassen sich per Bluetooth 5 sehr schnell mit jedem halbwegs aktuellen Android-Smartphone und iPhone verbinden. Noch schneller geht es per Quick Pairing mit kompatiblen Oppo-Smartphones, die mit ColorOS 7 laufen. Dann braucht Ihr nicht das Bluetooth-Menü aufzurufen, sondern nur das Ladecase neben dem Mobiltelefon zu öffnen. Schon poppt ein Kopplungsbildschirm auf. Anschließend stellt sich die Verbindung jedes Mal her, wenn Ihr nur das Ladecase aufklappt. Diese Funktion ist allerdings Oppos Top-Geräten wie etwa dem Find X2 Pro vorbehalten. Günstigere Modelle etwa der A-Serie und das Reno 2Z sind davon ausgenommen.

Bedienen lassen sich die Oppo Enco W31 direkt über die Touchoberfläche am oberen Stegende der Kopfhörer. Der Zugriff beschränkt sich auf aber auf wenige Funktionen. Drückt Ihr den rechten Ohrhörer doppelt, startet Ihr den nächsten Song. Links wechselt Ihr mit einem Doppeldruck zwischen den beiden voreingestellten Klangprofilen. Klingelt es, nehmt Ihr mit einem Doppeldruck auf beliebiger Seite den Anruf an und legt später mit dem gleichen Kommando auf. Mit einem dreifachen Druck rechts oder links aktiviert Ihr den Sprachassistenten.

Die Kopfhörer verfügen über eine Touch-Steuerung. / © AndroidPIT

Moment mal, fehlt da nicht noch was? Allerdings. Den vorherigen Titel könnt Ihr nur in der Musik-App Eurer Wahl ansteuern, nicht über die Ohrhörer. Und seltsamerweise hat Oppo einen einfachen Druckbefehl vergessen, der die Musik startet und pausiert. Stattdessen lassen sich die Enco W31 nur stoppen, wenn Ihr sie aus dem Ohr nehmt. Dann endet die Musik automatisch. Dafür sorgen die Infrarotsensoren, die erkennen, ob Ihr das Set tragt oder nicht. Allerdings setzt die Musik nicht erneut ein, wenn die Ohrhörer wieder in Position sind. Starten könnt Ihr die Enco W31 ausschließlich per Smartphone oder verbundener Smartwatch.