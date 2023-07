Oukitel WP22 im Test: Party-Monster mit Nachtsicht-Kamera

Oukitel hat stolz verkündet, dass sein Smartphone WP22 den lautesten Lautsprecher hat, der je in einem Smartphone verbaut wurde. Das ist aber nicht das einzige Highlight des Geräts, das auch einen 10.000-mAh-Akku und eine Nachtsicht-Kamera bietet. Aber kann das Outdoor-Smartphone in der Praxis überzeugen? Findet es heraus im nextpit-Test!

Pro Akku mit guter Laufzeit

Reverse Charging

Extrem lauter Lautsprecher

Android 13 Contra Alte CPU mit schwacher Leistung

Kamera nur mäßig gut

Hohes Gewicht

Oukitel WP22: Kurzfazit und Kaufen Trotz 15 Jahren Marktpräsenz ist Oukitel zwar keine bekannte Marke, aber den langjährigen nextpit-Lesern dürfte sie durchaus bekannt sein. Neben "normalen" Smartphones hat Oukitel auch eine spezielle Reihe von robusten Mobiltelefonen im Angebot, zu denen auch das hier getestete WP22 gehört. Die WP-Serie des chinesischen Unternehmens zeichnet sich nicht nur durch eine robuste Bauweise aus, sondern auch durch Akkus mit großer Kapazität: Das Modell WP19 beispielsweise bietet bis zu 21.000 mAh. Das Hauptmerkmal des WP22 ist zweifelsohne der große Lautsprecher auf der Rückseite, der mit 125 dB Maximallautstärke und 4 W Spitzenleistung spezifiziert ist. Affiliate Angebot Oukitel WP22 Das WP22 bekommt Ihr bei Amazon aktuell für rund 270 Euro. Vergesst nur nicht, den 30-Euro-Coupon zu aktivieren. Zur Geräte-Datenbank Das Oukitel WP22 hat eine UVP von 399 Euro und ist im Online-Shop des Unternehmens und bei Amazon für jeweils rund 270 Euro erhältlich. Für diesen Preis bekommt Ihr dann ein IP68/IP69K-zertifiziertes Smartphone mit Android 13, MediaTek Helio P90, 8 GB RAM und einem 6,58 Zoll großen FullHD+ Display. Auch die Kamera ist eine Nischenlösung: Sie besteht aus drei Modulen: einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einem interessanten 20-MP-Nachtsicht-Sensor und einer 2-MP-Makrokamera. Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Oukitel. Diese Zusammenarbeit hatte jedoch keinen Einfluss auf unsere redaktionelle Meinung und den Inhalt dieses Testberichts.

Design und Display Schon beim Anblick des Oukitel WP22 ist klar: Dieses Handy ist gebaut wie ein Panzer. Und nicht nur das: Es ist auch so schwer wie ein solcher, dank des starken Akkus, der Robustheit und des übergroßen Lautsprechers auf der Rückseite. All diese Elemente machen das Handy resistent gegen Wasser, Sand, Staub, Dampf, Stürze, Vibrationen und sogar Hitze. Vorteile: IP68 wasser- und staubdicht

IP69K-Zertifizierung gegen Druckwasserstrahlen und Dampfreinigung

Programmierbare Seitentaste Nachteile: Spürbarer Luftspalt auf dem Display

Hohes Gewicht Das Oukitel WP22 folgt dem achteckigen Design, das bei den Outdoor-Handys des Unternehmens verwendet wird, mit gummierten Ecken an den Seiten und der Rückseite. Die Metallstreifen auf der linken und rechten Seite mit freiliegenden Schrauben sehen robust aus und entsprechen der MIL-STD-810H-Zertifizierung. Die recht sperrigen Maße sind natürlich durch das Display und den Akku bedingt, aber trotzdem ist das Handy mit 399 g schwer. Dank der abgeschrägten Ecken liegt das WP22 gut in der Hand. Alle Tasten sind gut erreichbar. / © nextpit Trotzdem liegt das Handy gut in der Hand, zumindest für meine mittelgroße Hand. Die konturierte Form auf der Rückseite fühlt sich gut an, und alle Tasten waren in Reichweite platziert. Das gilt auch für die programmierbare orangefarbene Taste auf der linken Seite, die in den Einstellungen als Verknüpfung für eine Reihe von Funktionen (Taschenlampe, Screenshot, SOS usw.) oder zum Öffnen von Apps konfiguriert werden kann. Das Oukitel WP22 kommt mit einer vorinstallierten Displayschutzfolie. / © nextpit Das große 6,58-Zoll-IPS-Display hat eine Auflösung von 2408 x 1080 Pixeln und damit eine gute Pixeldichte. Die Helligkeit reicht für den Einsatz im Freien aus, aber erwartet keine hohen Bildwiederholraten oder besonders kräftige Farben, wie Ihr sie von teureren Handys mit AMOLED-Panels kennt. Auffällig ist der Luftspalt zwischen dem Bildschirm und dem Display-Glas, aber das hat uns bei unserem Praxistest nicht gestört.

Leistung und Software Das Oukitel WP22 wird von einem MediaTek-P90-Prozessor angetrieben, der auf dem Niveau von Einsteigerhandys liegt, aber die meisten Aufgaben und sogar einige einfache Spiele bewältigt. Das Smartphone wird mit dem neuesten Android 13 und einem aktuellen Sicherheitspatch ausgeliefert. Vorteile: Werkseitig installiertes Android 13

Keine Bloatware Nachteile: Veralteter Prozessor Unser Testgerät wurde mit dem April-2023-Patch ausgeliefert – das ist besser als bei den meisten Handys in dieser Preisklasse. Außerdem verwendet Oukitel eine benutzerdefinierte Oberfläche mit einem bronzefarbenen Design, das nicht jedermanns Geschmack ist. Die visuell recht stark angepasste Oberfläche wird mit einem ziemlich umfassenden Icon-Pack geliefert. Aber wie immer gilt hier: Sobald Ihr anfangt, Apps von Drittanbietern zu installieren, ist es mit der Harmonie vorbei. Auf dem Oukitel WP22 läuft Stock Android – abgesehen von dem auffälligen Icon-Paket. / © nextpit Ein bemerkenswerter Vorteil des WP22 in seiner Preisklasse ist der überraschende Mangel an Bloatware: Es gibt keine Drittanbieter-Apps von Meta oder Microsoft, keine Streaming-Dienste und keine Free-to-Play-Spiele. Dieser Punkt erklärt wahrscheinlich, warum das Betriebssystem ab Werk nur 21 GB Speicherplatz benötigt. Was die Leistung angeht, kann das Oukitel WP22 das Alter seines MediaTek-Helio-P90-SoCs nicht verbergen, der vor viereinhalb Jahren auf den Markt kam und auf einem 12-nm-Knoten gefertigt wurde. Erwartet also nicht, dass das WP22 mit modernen Mittelklasse-Handys mithalten kann. Im Vergleich mit Outdoor-Handys in seiner Preisklasse schlägt sich es sich allerdings gut – etwa mit dem Motorola Defy, das wir vor mehr als einem Jahr getestet haben, oder dem Samsung Galaxy XCover 5. Oukitel WP22

(Helio P90) Galaxy XCover 6 Pro

(Snapdragon 778) Motorola Defy

(Snapdragon 662) 3DMark Wild Life inkompatibel 2453 370 3DMark Wild Life Stresstest inkompatibel Bester Loop : 2434

: 2434 Schlechtester Loop: 2465 Bester Loop: 376

376 Schlechtester Loop: 379 Geekbench GeekBench 6

Single: 307

307 Multi: 1177 GeekBench 6

Single: 1009

1009 Multi: 2876 GeekBench 5

Single: 314

314 Multi: 1354 Im täglichen Gebrauch hat das Handy gut abgeschnitten, solange Ihr Eure Erwartungen entsprechend anpasst. Die Navigation auf der Oberfläche, das Surfen und der Medienkonsum waren in Ordnung, während das Multitasking durch den großen 8-GB-Arbeitsspeicher ordentlich klappt. Spiele können auf dem Oukitel WP22 eine gemischte Sache sein. Call of Duty Mobile lief auf niedrigen Einstellungen überraschend gut auf dem Handy, während Real Racing 3 einige Bildaussetzer beim Spielen hatte. Und die fehlenden Daten in der obigen Tabelle für den 3DMark-Test sind auf die integrierte PowerVR-GPU zurückzuführen, die nicht mit den für den Benchmark erforderlichen Vulkan-API-Funktionen kompatibel ist.

Der Mega-Lautsprecher Das wichtigste Verkaufsargument für das Oukitel WP22 ist zweifelsohne sein lauter Lautsprecher auf der Rückseite. Alle, die das Telefon gesehen haben, dachten zunächst: wie übertrieben! Aber dann waren sie nicht nur von der Lautstärke überrascht, sondern auch von der Tatsache, dass der Lautsprecher über den gesamten Lautstärkebereich hinweg ziemlich klar bleibt. Vorteile: Lauter Klang – wirklich sehr laut

Klare Audiowiedergabe

Kabelloses FM-Radio Nachteile: Kein Kopfhöreranschluss Die Lautstärke des WP22 erreicht in Innenräumen ohrenbetäubende Werte. Wir könnten uns vorstellen, das Telefon auf Festivals als improvisierten Lautsprecher während der Pausen auf dem Campingplatz zu verwenden. Das Smartphone kann hier wirklich mit vielen kompakten Bluetooth-Lautsprechern mithalten – aber natürlich nicht als Ersatz für eine ausgewachsene Soundbox. In Innenräumen füllte der Sound einfach den Raum und ließ keinen Platz (Wortspiel beabsichtigt), um einen weiteren großen Lautsprecher für Stereo zu vermissen. Außerdem kann der übergroße Lautsprecher, wenn er richtig eingestellt ist, dafür sorgen, dass ihr nie wieder eine Benachrichtigung verpasst, zu spät aufwacht oder einen Alarm verschlaft ... Der WP22-Lautsprecher ist so groß wie das Kameramodul auf vielen Handys. / © nextpit Das Oukitel WP22 hat keinen Kopfhöreranschluss, bietet aber eine UKW-Radio-App, für die man kein Kabel braucht. Der Empfang in der Berliner Innenstadt war einwandfrei. Praktisch ist auch, dass Ihr das Radio ganz einfach über die Benachrichtigungsleiste oder den Sperrbildschirm steuern könnt.

Kamera bei Tag und Nacht Die Triple-Kamera des Oukitel WP22 weist eine ungewöhnliche Konfiguration auf: Die 48-Megapixel-Hauptkamera kommt zusammen mit einem fragwürdigen 2-MP-Makrosensor – andererseits gibt's noch eine faszinierende 20-Megapixel-Nachtsichtkamera. Vorteile: Gute Ergebnisse bei Tageslicht

Die Nachtsicht-Kamera ist mehr als ein Gimmick Nachteile: Etwas gedämpfte Farben

Nur 2 Megapixel bei Makrokamera

Einhändig fotografieren kaum möglich Bevor wir über die Bildqualität sprechen, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass das Gewicht des Telefons das Fotografieren etwas umständlicher macht als sonst. Das Fotografieren mit einer Hand ist nicht so einfach, wenn Ihr Wert auf eine exakte Bildkomposition legt. Auch schnelle Schnappschüsse leiden ein wenig darunter, da ihr das WP22 für brauchbare Ergebnisse ruhig halten müsst. Das Oukitel WP22 hat einen Dual-LED-Blitz. Auf der Unterseite könnt ihr die Öse für das Schlüsselband sehen. / © nextpit Auch die Verwendung von Selfie-Sticks könnte aufgrund des Gewichts problematisch werden. Wir haben das WP22 nicht mit einem solchen getestet, können uns aber vorstellen, wie schwierig es ist, diesen für Aufnahmen ruhigzuhalten. Ein Stativgewinde wäre eine willkommene Ergänzung für zukünftige Versionen, falls Oukitel hier mitliest. Die Ergebnisse der Hauptkamera waren bei Tageslicht sogar besser als die Vorschaubilder auf dem Bildschirm, mit nur leicht gedämpften Farben in den resultierenden Fotos. Die Bilder eignen sich hervorragend zum Teilen in sozialen Medien oder Messaging-Apps, aber wahrscheinlich nicht für große Ausdrucke. Oukitel WP22 – Hauptkamera © nextpit Oukitel WP22 – Hauptkamera (2x) © nextpit Oukitel WP22 – Hauptkamera © nextpit Oukitel WP22 – Hauptkamera (2x) © nextpit Oukitel WP22 – Hauptkamera (4x) © nextpit Oukitel WP22 – Hauptkamera bei Nacht © nextpit Oukitel WP22 – Nachtsicht-Kamera © nextpit Oukitel WP22 – Hauptkamera bei Nacht © nextpit Oukitel WP22 – Nachtsicht-Kamera © nextpit Oukitel WP22 – Makrofoto © nextpit Oukitel WP22 – Selfiekamera © nextpit Nachtaufnahmen mit der Hauptkamera waren dagegen durchweg schwach, mit einem Mangel an Details und übermäßig hellen Flecken von allen Lichtquellen. Für Wochenendausflügler ist die 20-MP-Nachtsichtkamera (Schwarz-Weiß!) ein nützliches Feature – auch wenn Ihr sie vielleicht nicht für Familienfotos in einem dunklen Restaurant verwenden wollt. Die Selfie-Kamera ist in einer "U"-förmigen Aussparung untergebracht. / © nextpit Die 2-MP-Makrokamera ist so gut, wie man es bei der Auflösung erwarten kann. Die Vorschau auf dem Bildschirm lässt sogar auf gute Ergebnisse hoffen, was sich bei Betrachtung am Computer dann aber sofort zerschlagen hat. Selfies hingegen waren bei Tageslicht völlig in Ordnung, ohne dass die Hauttöne überbearbeitet wurden. Wenn Ihr auf digitales Make-up steht, findet Ihr in den Kameraeinstellungen auch den üblichen Beauty-Modus.

Akku-Power zum Teilen Neben dem Lautsprecher ist der 10.000-mAh-Akku das zweite große Highlight auf dem Datenblatt des Oukitel WP22. Wie Ihr Euch vorstellen könnt, hält der Akku mehrere Tage durch und kann auch als Powerbank für Freunde und Familie genutzt werden, wenn es mal eng wird. Vorteile: Zwei Drei Vier Tage Akkulaufzeit!

Vier Tage Akkulaufzeit! Rückwärtsladen möglich per Kabel Nachteile: Aufladen könnte schneller sein Über den USB-C-Anschluss kann das Oukitel WP22 auch als Powerbank verwendet werden, um andere Telefone aufzuladen. / © nextpit Klar: Die bescheidene Leistung des Helio-P90-Chips trägt natürlich zu der langen Akkulaufzeit bei. Aber die von Oukitel eingesetzte "Brute-Force"-Lösung sorgt dennoch dafür, dass das WP22 mit 23:51 Minuten den Allzeit-Spitzenplatz im PC-Mark-Akkulaufzeittest bei nextpit belegt. Das Ergebnis ist zwar nicht doppelt so hoch wie bei modernen 5000-mAh-Handys, aber dennoch beeindruckend. Aufladen Oukitel WP22 Galaxy XCover 6 Pro Motorola Defy 5 Minuten 2% 7% 4~5% 20 Minuten 11% 23~25% 20~23% 1 Stunde 35% 69~72% 63% Volle Ladung ~ 3h < 2h 2h10 PC Mark Batterietest 23h51 10h57 (120fps)

17h05 (60fps | adaptiver Akku | Flugzeugmodus) 18h13 Die ganze Kapazität kann auch für die Stromversorgung anderer Telefone und Zubehörteile genutzt werden. Über den USB-C-Port könnt Ihr das Oukitel WP22 einfach wie eine Powerbank nutzen, um andere Geräte mit Strom zu versorgen. Großer Akku gleich laaaange Akkutests :) / © nextpit Das Oukitel WP22 wird mit einem 18-Watt-Netzteil geliefert, mit dem das Handy in rund drei Stunden vollständig aufgeladen werden kann. Idealerweise wäre das Handy mit einem schnelleren Ladestandard kompatibel, aber die recht geringe Ladeleistung sollte zumindest für eine längere Lebensdauer des Akkus sorgen.

Oukitel WP22: Technische Daten Oukitel WP22 Display 6,58 Zoll IPS-LCD

1080 x 2408 Pixel Abmessungen 174,6 x 83,5 x 19 mm Gewicht 399 g Prozessor MediaTek Helio P90 (MT6779)

2x Cortex-A75 @ 2,2 GHz

6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz

GPU: Imagination PowerVR GM9446 Speicher: 8 GB RAM

256 GB Speicher Software Android 13 microSD ✔️ Dual-SIM ✔️ eSIM ❌ Kamera Hauptkamera: 48 MP | f/1.8 | 82.4° FoV

Nachtsicht: 20 MP | f/2.2 | 78° FoV

Makro: 2 MP | f/2.4 | 84° FoV Selfie 16 MP | f/2.0 | 79,6° Bildwinkel Audio 36-mm-Monolautsprecher

125 dB Lautstärke

keine Kopfhörerbuchse Akku 10.000 mAh Aufladen Kabel: 18 W IP-Zertifizierung IP68 Konnektivität Wi-Fi 6 | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.1 | NFC Weitere Punkte, die die nextpit-Community interessieren könnten: Das Oukitel WP22 bietet NFC-Unterstützung und ist mit Google Pay für kontaktlose Zahlungen kompatibel.

Die Verpackung des Testgeräts enthielt ein Netzteil, ein USB-A-auf-USB-C-Ladekabel und ein SIM-Karteneinschubwerkzeug.

Die Softwareversion während des Tests war WP22_EEA_V14_20230429 (Sicherheitspatch vom April 2023).

Nach dem Zurücksetzen des aktualisierten Handys zeigte das Betriebssystem 21 GB belegten Speicherplatz an.