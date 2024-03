Pixel Watch 3 soll beliebtes Feature von Samsung und Apple erhalten

Den Kollegen von 9to5Google sind im neuesten Play Services-Update Codezeilen aufgefallen, die erkennen lassen, dass Google wohl an einer verbesserten Version der "Watch Unlock"-Funktion für seine Pixel Watch arbeitet. In der Firmware finden sich einige Zeilen zu "ActiveUnlock", so der interne Name der Funktion, die besagen, dass eine entsprechende Verbindung mit UWB (Ultrawideband) möglich ist, wenn die Smartwatch in Reichweite ist.

Die "Watch Unlock"-Funktion von Google. / © Google

Es sieht so aus, als würde Google die Entsperrfunktion der Uhr durch die Nutzung von Ultrabreitband verbessern. Allerdings sind weder die Pixel Watch 2 (Test) noch die Pixel Watch mit einem UWB-Chip ausgestattet. Daraus lässt sich also schließen, dass der Hersteller an einem entsprechenden Upgrade für die kommende Pixel Watch 3 arbeitet.

Welchen Nutzen hat ein UWB-Chip in der Pixel Watch 3?

Es ist sicher, dass der unmittelbare Unterschied für "Watch Unlock" mit UWB eine deutlich schnellere und genauere Entsperrung Eures Pixel-Telefons ermöglichen würde, sobald die gekoppelte Pixel Watch 3 in der Nähe ist. Google könnte sich zudem entscheiden, die Funktion durch eine Bluetooth-Verbindung zu ergänzen, um diesen Vorgang noch einmal zu optimieren.

Simply the best: Hier findet Ihr die beste Samsung Galaxy Watch

Ein weiterer Vorteil von UWB auf der Pixel Watch 3 ist die Unterstützung einer präzisen und geführten Standortverfolgung über Googles "Find My"-Netzwerk. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das gekoppelte Mobiltelefon ebenfalls über UWB-Konnektivität verfügt. Derzeit unterstützen nur das Pixel Fold (Testbericht), Pixel 8 Pro (Test), Pixel 7 Pro und Pixel 6 Pro eine Ultrabreitband-Option.

Auch spannend: Die beste Apple Watch 2024

Bisher ist zudem bekannt, dass Google plant, die Pixel Watch 3 in zwei verschiedenen Größen auf den Markt zu bringen. Somit geht Google hier ebenfalls einen neuen weg und stattet das größere Modell mit einem 45-mm-Gehäuse aus. Hinzu soll zudem ein größeres, rundes Touch-Display und eine verbesserte Akkukapazität kommen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, ob Google etwas am Design der Pixel Watch 3 schraubt.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch 2

Soweit wir wissen, wird die Pixel Watch 3 erst im Herbst dieses Jahres erscheinen, was mit der Ankündigung des Pixel 9 und des Pixel 9 Pro zusammenfallen würde. Aus diesem Grund sollten wir mit weiteren Leaks über das Wearable rechnen. Was würdet Ihr an der Pixel Watch 3 ändern? Was würdet Ihr am liebsten sehen?