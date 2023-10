Amazon Prime Day: Beliebte Bluetooth-Speaker mit 80 W zum Spitzenpreis

Zum Amazon Prime Day 2023 lässt sich auch Anker-Tochter Soundcore nicht lumpen und haut den Bluetooth-Speaker Soundcore Motion Boom Plus für schlanke 119 Euro raus. Was das Angebot taugt, finden wir natürlich für Euch heraus.

Bei aller berechtigter Sorge, was den Klimawandel angeht: Selbst jetzt, Anfang Oktober, ist es warm genug, um noch schön draußen in der Sonne sitzen zu können. Das macht aber natürlich so überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht ordentlich Musik dabeihat. Soundcore hat da glücklicherweise genau den richtigen Bluetooth-Lautsprecher im Angebot, um jeden gemütlichen Nachmittag im Park oder Grillabend vernünftig zu beschallen.

Am "Plus" merkt Ihr schon, dass es sich um die verbesserte Version der beliebten "Soundcore Motion Boom"-Lautsprecher handelt. Die Plus-Variante kommt mit zwei Hoch- und Tieftönern und beschallt Eure Grill-Party mit sehr ordentlichen 80 Watt. Der 13.400 mAh fassende Akku soll für satte 20 Stunden ausreichen und zudem ist eine Powerbank integriert. Keine Sorge übrigens, wenn Ihr mal ein Bier umkippt: Die Kiste ist nach IP67 zertifiziert und damit nicht nur staub-, sondern auch wassergeschützt.

Soundcore Motion Boom Plus: Lohnt sich der Prime-Day-Deal für Euch?

Preislich liegt der Deal mit 119,99 Euro deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung, die bei 179,99 Euro liegt. Allerdings sinkt der Preis gelegentlich mal ganz kurz in Gefilde zwischen 110 und 120 Euro. Der Straßenpreis hat sich laut Idealo in den letzten Monaten etwa zwischen 136 und 150 Euro eingependelt. Aktuell erhaltet Ihr dieses Modell nirgends günstiger. Soll heißen: Zu dem aktuellen Prime-Day-Preis von Amazon macht Ihr definitiv nichts verkehrt, wenn Ihr auf der Suche nach Bluetooth-Speakern mit ordentlich Bums seid!

Die "Soundcore Motion Boom Plus"-Lautsprecher sind nach IP67 wasser- und staubdicht. / © Amazon.de

Verliert also am besten keine Zeit, um Euch dieses Angebot zu sichern – es sei denn, Ihr habt mit Eurem Prime-Day-Budget vielleicht etwas anderes im Sinn. In dem Fall empfehle ich Euch, heute immer ein Auge auf nextpit zu haben. Unser Deal-Professor Dustin hält Euch in seiner Amazon-Prime-Day-Übersicht stets auf dem Laufenden, aber Ihr könnt natürlich auch dem Link unten folgen und direkt selbst bei Amazon stöbern.

Wie sieht's aus? Wagt Ihr Euch mit den Soundcore Motion Boom Plus noch mal raus in die Sonne? Oder habt Ihr für den Prime Day andere Gadget-Favoriten im Blick? Lasst es uns gern wissen.