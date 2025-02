3-in-1: Dieser Lautsprecher ist mehr als nur eine Bluetooth-Box

Ist ein Lautsprecher? Ist es ein Radio? Nein, es ist ein 3-in-1-Musik-Genie

Seit 1999 gibt es das britische Unternehmen Pure, das sich selbst zu den Radiopionieren zählt. Mit dem Pure Classic Mini hat man vor Kurzem ein "charmantes tragbares Digitalradio" vorgestellt, das es derzeit für 77 Euro gibt*. Digitalradio heißt: Fährt man die Antenne aus und schaltet den Musik-Allrounder im handlichen Format ein, sucht er nach DAB+-Sendern. 40 von ihnen kann man speichern und mit den Herz-Tastern durchgehen. Drückt man die Source-Taste, gelangt man vom DAB+ zum FM-Radio. Hier lassen sich 40 weitere Sender zu den Favoriten hinzufügen. Der Empfang erwies sich im Test in beiden Szenarien als ziemlich gut.

Der Pure Classic Mini ist ein "charmantes tragbares Digitalradio" / © Blasius Kawalkowski / nextpit

Dank dieser Radio-Funktionen ist der Bluetooth-Lautsprecher unabhängig vom Handy. Doch wenn man möchte, kann man per Bluetooth 5.3 auch sein Smartphone mit dem Pure Classic Mini verbinden. Im Handumdrehen läuft dann Musik über Spotify. Und das auch unterwegs und recht lang.

Ist der integrierte Akku einmal vollgeladen, sind bis zu 15 Stunden Radio- und Musikhören drin. Ist die Batterie leer, lässt sich der Pure Classic Mini in der Nähe einer Steckdose, aber auch per Stromkabel in Betrieb nehmen. So muss man nicht warten, bis der Akku wieder voll ist. Ein Manko gibt es – trotz inzwischen einheitlicher USB-C-Schnittstelle zum Aufladen: Der Lautsprecher akzeptiert nicht jedes Ladekabel.