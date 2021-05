Realme 8 5G im Hands-On: Starke Alternative zum Redmi Note 9T?

Die Verarbeitung des Handys geht insgesamt in Ordnung. Wie schon beim Realme 7 vertraut der Hersteller hauptsächlich auf Plastik für die Seiten und die Rückenplatte. Nicht weiter schlimm und zumindest hat sich Realme den riesigen "Dare to Leap"-Schriftzug aus dem Pro-Modell gespart.

Leistung und Technik: Mal wieder der Dimensity 700

In der 5G-Version des Realme 8 kommt ein MediaTek Dimensity 700 zum Einsatz, der Euch Zugang in 5G-Netzwerke verschafft. Davon abgesehen handelt es sich um einen Einsteiger-Prozessor, von dem nicht allzu viel Leistung zu erwarten ist. Zusätzlich unterstützt der SoC Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1.

Hat mir gefallen

5G-Prozessor

Hat mir nicht gefallen

Vorgängermodell verfügte über schnelleren Dimensity 800

Über die Leistung des Realme 8 5G lässt sich nur durch ein kurzes Hands-On nicht viel berichten. Zugutehalten muss man zu diesem geringen Preisschild natürlich die Integration eines 5G-Prozessors. Der positive Eindruck verflog aber ein wenig, als ich mir das Datenblatt des Vorgängers angeschaut habe.

Denn im Realme 7 5G kam der leistungsstärkere Dimensity 800 aus dem Hause MediaTek zum Einsatz. Im ungefähr gleich teuren 5G-Smartphone Xiaomi Redmi Note 9T gibt es sogar den Dimensity 800U, der ein wenig mehr Gaming-Leistung mitbringen soll. Da dieser in unserem Test zum Redmi Note 9T schon nicht allzu leistungsstark war, bin ich auf die Benchmarks des Realme-Handys gespannt.

Schön für Audiophile: Der 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss ist mit dabei. / © NextPit

Die 5G-Leistung sah in unserem Büro in Berlin-Mitte aber recht vielversprechend aus. Wie bei meinem 5G-Test mit dem Redmi Note 9T konnte ich schwindelerregende 605 Mbit/s im Download erreichen. Wer also am richtigen Ort wohnt und einen entsprechenden Tarif hat, kann mit dem Realme 8 5G fix durchs Internet surfen.

Vom 5G abgesehen sind die Features des Handys typisch Mittelklasse. Heißt also, Ihr wählt euch mit WiFi 5 in WLAN-Netzwerke ein und verbindet Eure Kopfhörer per Bluetooth 5.1.