Redmagic 9 Pro ab sofort auch in einer White Special Edition!

Das Redmagic 9 Pro von Nubia hatte in unserem ausführlichen Test bereits aufgrund seines ungewöhnlichen Designs die Herzen der nextpit-Redaktion erobert. Anlässlich des chinesischen Neujahrsfest liefert die ZTE-Tochter eine limitierte Special Edition des Gaming-Smartphones in der Farbe Weiß, die nun keine Ausrede mehr bietet, das Android-Smartphone nicht zu kaufen!

Die Redmagic 9 Pro White Special Edition

Das Nubia Redmagic ist ein Gaming-Smartphones durch und durch! Top Performance, top Preis und top Aussehen: das hat es sich die 4,5 Sterne wahrhaftig verdient. / © nextpit

Die Redmagic-Serie ist allgemein für echte Gaming-Smartphones bekannt, was auch das Redmagic 9 Pro mit seinem verbauten Snapdragon 8 Gen 3 in unserem Test unter Beweis gestellt hat. Gerade die ZTE-Tochter vermag durch den aktiven CPU-Lüfter, lästiges Software-Throttling zu unterbinden und kann damit noch das letzte Quäntchen Performance aus dem Octa-Core-SoC pressen.

Das Gaming-Smartphone hatte uns ohnehin schon durch seine eben eingelassene Hauptkamera optisch beeindruckt, doch in der weißen Edition gibt es nun endgültig keine Ausreden mehr, einen Kauf zu versagen. Außer vielleicht die Verfügbarkeit: Denn bislang ist die weiße Edition (16/512 GB) zum Preis von 5.799 Yuan (ca. 755 Euro) ausschließlich im Heimatland China erhältlich.

Das Nubia Redmagic ist als waschechtes Gaming-Smartphone nun auch in der Farbe Weiß erhältlich. / © nextpit

Hierzulande ist das Redmagic 9 Pro für 649 Euro in der Farbe Black (Sleet) mit 12/256 GB Speicher erhältlich. Die gleiche Speichervariante (16/512 GB) gibt es bei uns für 799 Euro in den Farben Transparent Silver (Snowfall) und Transparent Black (Cyclone).

Anlass für die Sonderedition ist das chinesische Neujahrsfest, welches traditionell vom 21. Januar bis zum 21. Februar gefeiert wird. Nachdem 2023 das Jahr des Hasen gefeiert wurde, ist es 2024 das Jahr des Drachen. Dieser ist auch auf der Rückseite des Redmagic 9 Pro dezent angedeutet. Technisch hat sich an dem Gaming-Boliden nichts verändert.

Es gibt weiterhin ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.480 x 1.116 px bei einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einen 6.500 mAh starken Dual-Cell-Akku, Stereo-Lautsprecher, einen 3,5 mm großen Audio-Klinkenanschluss, die Gaming typischen Schultertasten und eine eben eingelassene 50-MP-Triple-Kamera.

Was haltet Ihr von dem Redmagic 9 Pro in Weiß? Ist es für Euch eine Überlegung wert? Schreibt uns Eure Gedanken zu dem Gaming-Boliden gern in die Kommentare.