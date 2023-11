Redmi 13C von Xiaomi ab 1. Dezember für 149,90 Euro

Xiaomi präsentiert das Redmi 13C

Gelegentlich muss es mal ein wenig preiswerter sein: egal ob als "preiswertes" Zweithandy für den Freizeitbereich oder als Erst-Smartphone für den jungen Spross. Das jetzt vorgestellte Redmi 13C (aka Poco C65) scheint mit seinem MediaTek Helio G85 ein idealer Kandidat dafür zu sein. Nachdem zahlreiche Leaks das Einsteiger-Smartphone bereits umfangreich bekannt gemacht hatten, wird sich Xiaomi dazu entschieden haben, uns das Device vorzeitig offiziell vorzustellen.

Ab Freitag, den 1. Dezember 2023 wird das Redmi 13C in zwei Speicherkonfigurationen in den Farben Midnight Black, Navy Blue und Clover Green verkauft. Mit 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher werden 149,90 Euro fällig. Wer den Speicher verdoppeln will – also 8 GB Arbeits- und 256 GB Programmspeicher – bezahlt 179,90 Euro. Es gibt aber auch die Option, via microSD-Karte den Speicher auf bis zu 1 TB zu erweitern. Dieser ist aber mitnichten so schnell wie der interne Speicher und Ihr müsst auf den Betrieb einer zweiten SIM-Karte verzichten.

Am Ende scheint das Poco aufgrund des Early-Bird-Angebotes und den 2 GB RAM mehr das bessere Angebot. / © Xiaomi | edit by nextpit

Das Ganze steht jedoch ein wenig konträr zum eingangs erwähnten Poco C65, welches ab dem 20. November in den Farben Schwarz, Blau und Purple mit sogar 6 GB RAM und 128 GB Speicher für 129,90 Euro verkauft wird. Hierbei handelt es sich bis zum 27. November um ein "Early Bird"-Angebot, welches selbstredend zusätzlich nur so lang verfügbar ist, wie das unbekannte Kontingent reicht. Danach bezahlt Ihr, wie bei der Xiaomi-Schwester Redmi 149,90 Euro. Keine Sorge, auch hier gibt es mit 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher eine größere Variante für limitierte 149,90 Euro (danach 169,90 Euro). Irgendwie scheint mir das Poco-Smartphone generell die bessere Option zu sein.

Technische Daten des Poco C65 aka Redmi 13C

Die restlichen technischen Daten der beiden Zwillinge sind ein 6,74 Zoll großes LCD-Panel mit einer Auflösung von 1.600 x 720 px und einer Bildwiederholrate von maximalen 90 Hz. Der Akku speichert 5.000 mAh und kann mit einem 18-W-Netzteil entsprechend schnell aufgeladen werden. Weitere Details des 168 x 78 x 8,09 mm großem und 192 g schweren Redmi 13C (oder Poco C65) sind eine 50-MP-Hauptkamera mit einer Blende von f/1.8 und einer – Achtung: Hände vor Freude in die Luft – 2-MP-Makro-Kamera! Ja, ich weiß, wie sehr Ihr die vermisst habt und hier bekommt Ihr sie endlich wieder. Dazu noch eine 8-MP-Frontkamera mit Soft-Light-Ring, oben mittig im U-Hole-Design platziert.

Bei Xiaomi zertifiziert der deutsche TÜV! / © Xiaomi | edit by nextpit

Beide Einsteiger-Smartphones unterstützen das Memory-Swapping, welches Euch für ein performantes Game bis zu 16 GB an Arbeitsspeicher gewähren kann. Zusätzlich sind die beiden Xiaomi-Smartphones mit einer guten alten analogen Audio-Klinkenbuchse versehen, bieten am seitlichen Power- und Standby-Button zusätzliche Sicherheit durch einen Fingerabdruck-Sensor und unterstützen das kontaktlose Bezahlen via NFC (Near Field Communication). Auf den Einsteiger-Smartphones befindet sich aber nicht das jüngst präsentierte HyperOS, welches bislang dem Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro vorbehalten ist, sondern die MIUI 14.

Ich persönlich finde die Ausstattung angesichts des Preises recht interessant. Was sagt Ihr zu dem doppelten Lottchen von Xiaomi? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.