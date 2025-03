Hochwertige elektrische Zahnbürsten müssen keinesfalls teuer sein. Zumindest nicht im Rahmen einer aktuellen Aktion von Oclean. Der Hersteller haut nämlich Zahnbürsten, Mundduschen und Co. jetzt mit bis zu 30 Prozent Rabatt raus. Wie Ihr Euch den Rabatt sichert und welche Produkte sich dabei besonders lohnen, erfahrt Ihr hier.

Eines muss ich Euch direkt zu Beginn beichten: Ich bin ein klassischer Angstpatient, der beim schrillen Klang eines Zahnbohrers schon Schweißausbrüche bekommt. Zahnärzte lösen in mir nicht bloß Unbehagen aus, wodurch eine korrekte Zahnhygiene für mich unerlässlich ist. Natürlich lassen sich die Besuche beim Dentalartisten nicht gänzlich vermeiden, aber korrektes Zähneputzen verringert die Intervalle, in denen ich einen Termin wahrnehmen muss. Wichtig ist hierbei auch das passende Werkzeug, das Ihr gerade beim Hersteller Oclean bis zu 30 Prozent günstiger bekommt.

Affiliate Angebot World Oral Health Day bei Oclean Sichert Euch jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt!

World Oral Health Day – Bis zu 30 Prozent Rabatt bei Oclean

Am 20. März geht der "Welttag der Mundgesundheit" in die nächste Runde und Hersteller Oclean nimmt das zum Anlass für eine neue Mega-Aktion. Bereits seit dem 12. und noch bis zum 23. März könnt Ihr Euch Rabatte auf Zahnbürsten, Mundduschen und sogar Zahnseide schnappen. Oclean bietet eine Vielzahl von Geräten und Hilfsmitteln, um Eure Zahnreinigung so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Allerdings sind nicht die Geräte selbst im Preis reduziert, sondern es gibt einen Rabatt auf Euren gesamten Einkauf. Bedeutet: Je mehr Ihr im Einkaufskorb habt, desto höher ist auch die Ersparnis. Nachfolgend haben wir Euch die jeweiligen Grenzen einmal genauer aufgeführt:

Bestellungen über 50 Euro: Gratis Versand

Bestellungen über 99 Euro: 15 Prozent Rabatt

Bestellungen über 139 Euro: 25 Prozent Rabatt

Bestellungen über 199 Euro: 30 Prozent Rabatt

Möchtet Ihr noch etwas mehr Rabatt absahnen, könnt Ihr den Code "Oclean3" nutzen. Dadurch spart Ihr, egal, wie hoch Euer Bestellwert ist, noch einmal 3 Prozent zusätzlich.

Die perfekte Zahnreinigung mit Oclean

Bei Oclean bekommt Ihr, wie bereits erwähnt, nicht nur elektrische Zahnbürsten, sondern gleich Euer ganzes Set-up für die Mundhygiene. Zu einer korrekten Mundhygiene gehört es etwa ebenso, zuerst die Zunge am Morgen zu reinigen. Möglich wird das beispielsweise mit der Oclean W10 Munddusche*, die fünf verschiedene Reinigungsmodi für Zahnseide bietet und über zwei Hochleistungsdüsen verfügt. Im Paket mit vier Aufsätzen gibt es die W10 derzeit für 79,90 Euro.

Natürlich muss bei der Zahnreinigung nicht alles mit einem Akku oder Kabel funktionieren. Denn nach der Zunge sind die Zahnzwischenräume an der Reihe. Um Zahnfleischentzündungen zu vermeiden, gibt es deshalb bei Oclean die Twin-Line-Zahnseide im 50er-Pack für 5,99 Euro*. Möchtet Ihr das Zahnfleisch anschließend mit einer schonenden Munddusche reinigen, bietet sich neben der W10 auch die Oclean AirPump A10 für 69,90 Euro* an. Sie verfügt über drei Zahnseide-Modi und ist aufgrund der geringen Größe auch perfekt für Reisen geeignet.

Ist der Frühjahrsputz im Mund erledigt, folgt das eigentliche Putzen der Zähne. Und natürlich findet Ihr für diesen Zweck einige richtig gute Zahnbürsten bei Oclean. Besonders spannend ist hier das Oclean X Pro Elite Premium Set*. Dieses besteht aus der elektrischen Zahnbürste, sechs zusätzlichen Bürstenköpfen und einem Etui. Über einen Bildschirm auf der X Pro Elite werdet Ihr über die Reinigungsergebnisse informiert und wisst zudem immer, welcher Bereich als Nächstes gereinigt werden sollte.

Wir konnten bereits Zahnbürsten von Oclean testen und sind durchweg überzeugt! / © nextpit

Insgesamt vier Modi und 32 Intensitäten stehen Euch für die tägliche Reinigung zur Verfügung. Der eingebaute Motor schafft zudem 84.000 Bewegungen in der Minute, damit auch die hartnäckigste Ablagerung verschwindet. Bis zu 35 Tage soll die Zahnbürste zudem ohne Aufladung durchhalten. Außerdem könnt Ihr über die App den Bürstenplan anpassen – ziemlich smart. Die Oclean X Pro Elite gibt es jetzt für 99,90 Euro*.

Lest auch: Unser Test zur Oclean X Pro Digital

Einzig die anschließende Mundspülung gibt es (noch) nicht im Sortiment von Oclean. Seid Ihr mit der morgendlichen Arbeit durch, könnt Ihr Euch zudem den Oclean S1 UVC Zahnbürsten Sterilisator für 34,90 Euro* schnappen. Hier hängt Ihr Eure Zahnbürste rein, damit sie von Bakterien befreit wird. Das Gerät bietet zudem für bis zu fünf Zahnbürsten Platz. Nachfolgend haben wir die Angebote noch einmal für Euch aufgelistet:

Darum lohnt sich die Spar-Aktion von Oclean

Möchtet Ihr Euch komplett mit Geräten von Oclean eindecken, lohnt sich der Kauf jetzt richtig. Alle aufgezählten Produkte kosten Euch mit dem Aktionsrabatt derzeit nur etwas mehr als 200 Euro. Möchtet Ihr Euch beispielsweise "nur" die Oclean X Pro Elite schnappen, zahlt Ihr lediglich 82 Euro für das Set, was dem bisherigen Bestpreis entspricht. Je mehr Produkte Ihr in Euren Warenkorb legt, desto besser wird zudem die Ersparnis.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr bereits Produkte von Oclean? Lasst uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist in einer Zusammenarbeit zwischen Oclean und nextpit entstanden. Diese Kooperation hat keine Auswirkungen auf die redaktionelle Meinung von nextpit.