An den Seiten befinden sich die Lautstärkewippe und die Einschalttaste auf der rechten Seite, wobei letztere den Fingerabdruckleser integriert hat, der gut funktioniert und besser ist als die meisten optischen Sensoren unter dem Display. Auf der Oberseite befindet sich nur eine Mikrofonöffnung, während die linke Seite den Hybrid-SIM-Einschub enthält, der eine microSD-Karte anstelle einer zweiten SIM-Karte unterstützt. Es gibt keine eSIM-Unterstützung. An der Unterseite schließlich befinden sich der USB-C-Anschluss (USB 2.0) und der Mono-Lautsprecher.

Das Galaxy A26 mit seinem 6,7-Zoll-OLED-Display hat relativ große Ränder, liegt aber nicht übermäßig dick in der Hand, wenn Ihr große Handys gewohnt seid. Die Verarbeitungsqualität ist für die Preisklasse sehr gut und entspricht dem Design der teureren Modelle in Samsungs Sortiment.

Android 15 mit sechs Jahren Unterstützung

Software Betriebssystem Android 15, One UI 7 Update-Politik 6 Jahre Sicherheitsupdates

6 Jahre lang Versions-Upgrades

Das Samsung Galaxy A26 5G kommt mit der neuesten One UI 7, die über Android 15 läuft. Samsung verspricht sechs Jahre lang sowohl Systemupdates als auch Sicherheitsupdates und lässt damit die Konkurrenz in dieser Preisklasse hinter sich. Das Unternehmen gibt sogar den 31. März 2031 als End-of-Life-Datum für den Software-Support in einigen Ländern (z.B. Brasilien und Deutschland) an.

Mit seiner bescheideneren Hardwareausstattung unterstützt das Galaxy A26 die meisten KI-Funktionen von One UI 7 nicht, wie z. B. das Daily Brief-Widget auf dem Sperr- und Startbildschirm. Die Standardoberfläche des Telefons fühlt sich an wie ein Rückgriff auf die einfacheren Tage von One UI 5, bevor der KI-Hype jeden kleinen Winkel des Systems infiltrierte, aber mit dem modernen Design der Systemversion 2025.

Standard-Startbildschirm des Samsung Galaxy A26 mit Wetter-Widget und App-Symbolen. © nextpit Startbildschirm des Samsung Galaxy A26-Smartphones mit verschiedenen App-Symbolen. © nextpit Startbildschirm des Samsung Galaxy A26-Smartphones mit verschiedenen App-Symbolen. © nextpit Software-Informationen für Samsung Galaxy A26, zeigt One UI-Version 7.0, Android-Version 15 und weitere Details. © nextpit

Wir haben bei einer sauberen Installation 10 vorinstallierte Apps gezählt und nach der Aktualisierung des Systems und der Apps 27,1 GB Speicherplatz verbraucht. Das ist alles andere als ideal, aber nur Nothing bietet in dieser Preisklasse mit dem CMF Phone 1 und anderen Modellen eine saubere Installation.