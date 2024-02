Samsung Galaxy A55: Der Verkaufsschlager jetzt mit Aluminiumrahmen

Wenn Euch der hohe Preis des Samsung Galaxy S24 abschreckt, bietet Samsung viele Mittelklasse- und budgetfreundliche Smartphones zu einem niedrigeren Preis an. Der Star unter ihnen ist das Samsung Galaxy A54 (Test), das jedoch dringend eine Auffrischung braucht. Und hier kommt wie auf Zuruf das Samsung Galaxy A55 als direkter Nachfolger ins Spiel. Das A55 ist auf dem Weg in die Läden und wurde bei einer Zertifizierungsstelle gesichtet, was darauf hindeutet, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis es offiziell angekündigt wird.