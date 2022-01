Samsung Galaxy S21 vs S21 FE: Basismodell und Fan Edition im direkten Vergleich

Als das Samsung Galaxy S21 FE vor wenigen Tagen vorgestellt wurde, sprach mein Kollege Ben sogar vom Brudermord. Er führt das im Kommentar zum Galaxy S21 FE weiter aus und ja: Das Timing wirkt in der Tat unglücklich. Ein Jahr dem Release des Galaxy S21 und nur wenige Wochen vor der Präsentation des Galaxy S22 sucht die Fan Edition nun also nach Käufer:innen:

Basismodell von 2021 Fan Edition von 2022 Produkt Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 FE UVP ab 899 Euro ab 749 Euro Abbildung Technische Daten 6,2 Zoll, Dynamic AMOLED

2400x1080 Pixel

Exynos 2100 (Europa)

128 / 256 GB ROM

8 GB RAM

Triple-Kamera

Hauptkamera: 12 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Telekamera: 64 MP

4000 mAh

Januar 2021



















6,4 Zoll Dynamic AMOLED

1.080 x 2.400 Pixel

Snapdragon 888

128 / 256 GB

6 / 8 GB RAM

Triple-Kamera

Hauptkamera: 12 MP

Ultraweitwinkel: 8MP

Telekamera: 12 MP

4.500 mAh

Januar 2022



















Vorteile Vergleichsweise kompakt

Flottes Tempo, auch im Vergleich zu Plus & Ultra

Überraschend wertiger Plastikrücken

Langer Update-Zeitraum – Nachteile Akkulaufzeit zu kurz

Keine S-Pen-Unterstützung

Kein UWB-Chip

Speicher nicht erweiterbar – Bewertung Zum Testbericht Noch nicht bewertet Zum Angebot*

Während wir noch auf unser Testgerät des Galaxy S21 FE warten, schauen wir also schon mal auf die harten Fakten und finden heraus, wie sich das Modell auf dem Papier gegen das Basis-Gerät von 2021 schlägt. Den Test werden wir dann in einigen Tagen nachlegen und dann auch obige Übersicht entsprechend anpassen.

Inhalt:

Modelle und Preise

Legen wir los und schauen direkt mal aufs Preisschild: Der Neuankömmling ist ab 749 Euro zu haben, während es beim Galaxy S21 erst mit 849 Euro losgeht, wenn wir über die unverbindliche Preisempfehlung beim Verkaufsstart sprechen. Die Fan-Edition startet allerdings auch schon mit 6 GB RAM, während das ein Jahr alte Galaxy S21 ausschließlich mit 8 GB Arbeitsspeicher angeboten wird. Hier seht Ihr die verfügbaren Modelle im Überblick:

Samsung Galaxy S21 FE mit 6 GB RAM / 128 GB Speicher – UVP 749 Euro

Samsung Galaxy S21 FE mit 8 GB RAM / 256 GB Speicher – UVP 819 Euro

Samsung Galaxy S21 mit 8 GB RAM / 128 GB Speicher – UVP 849 Euro

Samsung Galaxy S21 mit 8 GB RAM / 256 GB Speicher – UVP 899 Euro

Vergesst dabei aber nicht, dass es sich um die unverbindlichen Preisempfehlungen handelt – aktuell bekommt Ihr das Galaxy S21 nämlich bereits für um die 650 Euro! Behaltet dafür auch stets unseren Deal-Radar zum Galaxy S21 im Blick, der die tagesaktuellen Preise anzeigt.

Design und Display

Optisch merkt Ihr schon beim Artikelbild oben, wie der Hase hier läuft: Samsung ist sich bei der Designsprache treu geblieben, so dass das FE visuell ganz klar der übrigen S21-Familie zuzuordnen ist. Dabei verzichtet man aber auf die farbig abgesetzten Applikationen. Das lässt das S21 FE für mein Empfinden etwas öder aussehen.

Das sind die verfügbaren Farben des Galaxy S21 FE / © Samsung

Bei der Qualität des Gehäuses müsst Ihr Euch keinerlei Gedanken machen, Samsung liefert da erfahrungsgemäß immer überdurchschnittlich ab, sodass Polycarbonat nicht als Makel erscheint. Legt man beide Geräte nebeneinander, fällt aber auf, dass der Neuling etwas größer ist: Das Dynamic-AMOLED-Panel bringt es in der Fan Edition auf 6,4 Zoll, das letztjährige Galaxy S21 wurde mit 6,2 Zoll ausgestattet.

Davon ab tun sich beide Smartphones nicht viel, weder beim Design noch beim Display. Der Screen bietet in beiden Fällen FHD+-Auflösung und ist durch Gorilla Glas Victus geschützt. Beide Modelle sind IP68-zertifiziert, setzen auf ein flaches statt abgerundetes Display, sind allerdings in unterschiedlichen Farbvariationen zu haben: Beim Galaxy S21 habt Ihr die Wahl zwischen "Phantom Violet“, "Phantom Grey“, "Phantom White“ und "Phantom Pink“. Das S21 FE gibt es in "Olive“, "Lavender“, "White“ und schließlich "Graphite“.

Hardware und Leistung

Reden wir über die Performance, können wir einen deutlichen Unterschied erkennen: Das Galaxy S21 setzt zumindest in Europa auf den bei Fans wenig beliebten Exynos 2100, im neuen Handy sitzt der Snapdragon 888 von Qualcomm. Aber machen wir uns nichts vor: Das Qualcomm-SoC hat nur knapp die Nase vorn und generell müssen sich die Besitzer:innen beider Smartphones sicher nicht über Performance-Schwierigkeiten beklagen. Qualcomms Snapdragon 888 hat zudem immer wieder mit Hitzeproblemen zu kämpfen, die dem Exynos-Kern nicht nachgesagt werden.

Berücksichtigt noch, dass die günstigere Version des S21 FE lediglich 6 GB Arbeitsspeicher mitbringt, aber selbst damit sollten normale Smartphone-User keine ernstzunehmenden Schwierigkeiten bekommen beim täglichen Gebrauch. In beiden Fällen surft Ihr übrigens bereits im 5G-Netz.

Kameras

Der schnelle Blick auf die Rückseite verrät uns, dass hier in beiden Fällen Triple-Cams zum Einsatz kommen. Die genauen Zahlen sind hier aber interessant. Auf der einen Seite bietet das S21 eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln, während das S21 FE nur mit 8 Megapixeln auskommt.

Auf der anderen Seite nutzt Samsung im S21 einen Hybrid-Zoom mit 64 Megapixeln. Dabei ist die optische Brennweite lediglich 1,1-fach größer als die der Hauptkamera, beim Zoomen werden die 64 Megapixel aber dazu genutzt, digital an das Motiv heranzuzoomen. Diese Strategie ändert Samsung beim S21 FE mit einer optischen 3-fach-Kamera, die mit 8 Megapixeln auflöst. Welches Handy bessere Bilder aufnimmt, checken wir, sobald wir das Testgerät in der Redaktion habe.

Aller Anschein nach ist das Standard-S21 aber eher was für Ultraweitwinkel-Fans und das S21 FE eignet sich eher für Tele-Nutzer. Lest auch unseren Test zum Galaxy S21+! Dort findet Ihr die identische Cam wie im S21 und Ben hat die Kamera dort ausführlichst unter die Lupe genommen.

Die Kamera-Sektion beim S21 FE kommt in der selben Farbe wie der Rest der Smartphone-Rückseite. / © Samsung

Beim Selfie-Shooter hat man zumindest die Megapixel-Zahl hochschrauben können von 10 MP auf 32 MP. Auch hier wird aber erst der kommende Test der Fan Edition zeigen, wie gelungen die Kamera im Vergleich zum Galaxy S21 abliefert. Meine Erwartung sieht jedoch so aus, dass Ihr hier eine recht gute Kamera-Sektion erhaltet.

Akku und Quick-Charging

Hier hat Samsung ordentlich draufgepackt: Statt 4.000 mAh sind es jetzt satte 4.500 mAh, was schon ein deutliches Plus darstellt. Wie viel länger die Fan-Edition durchhält, wird sich aber auch erst im Test herausstellen. Nur so viel können wir schon sagen: Quick-Charging ist unverändert mit bis zu 25 Watt möglich, wobei der Charger sich nicht in der Box befindet und separat erworben werden muss. Auch kabellos bleibt alles beim Alten, denn hier sind 15 Watt möglich.

Trotz fast identischem Design wirkt das S21 optisch ansprechender als das S21 FE, oder was meint Ihr? / © Samsung

Software und Sicherheitsupdates

Was Software und die dazugehörigen Updates angeht, seid Ihr bei beiden Handys bestens bedient: Die One UI, die auf Android aufsetzt, gehört zu den beliebtesten Oberflächen für Googles mobiles OS. Und spätestens, seit Samsung seine Sicherheitsupdate-Politik überdacht hat und Updates für vier Jahre verspricht, gehören die Koreaner auch hier zu den führenden Unternehmen im Android-Haifischbecken.

Drei große Android-Updates sind zudem auch garantiert, was in diesem Fall für das neue Modell spricht: Die Fan Edition kommt nämlich bereits mit mit Android 12 und OneUI 4.0 und wird somit auch noch Android 14 erhalten.

Fazit

Ich möchte ehrlich gesagt noch nichts zu Endgültiges sagen, bevor wir das S21 FE selbst testen konnten. Aber zumindest auf dem Papier sprechen nicht sehr viele Gründe dafür, dass Ihr dieses Smartphone dem Galaxy S21 vorziehen solltet, welches Ihr mittlerweile mitunter für 100 Euro weniger schießen könnt. Der Tiefstpreis fürs S21 lag sogar schon unter 600 Euro und dann ist da ja auch noch das neue Galaxy S22, welches mit Exynos 2200 bereits an die Tür klopft.

Vielleicht lohnt sich die Überlegung, ob Ihr zum S21 oder zum S22 greift – aber das Galaxy S21 FE kommt jetzt tatsächlich nicht mit besonders vielen triftigen Kaufargumenten um die Ecke. Die längere Softwareunterstützung gegenüber dem S21, die optische Telekamera, der fettere Akku oder die aufgebohrte Selfie-Cam könnten Argumente sein – aber reicht das? Ich bin skeptisch, würde die Frage aber gerne an Euch weitergeben. Schreibt uns in die Kommentare, ob Ihr das S21 FE in seiner Papierform positiver einschätzt, oder ob Ihr das Handy im S21- und S22-Sandwich auch kritisch betrachtet.