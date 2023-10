Samsung Galaxy S23 FE offiziell: Ein günstigerer Preis für einen Exynos-Chip

Samsung hat heute Nacht neben dem Galaxy Tab S9 FE und den Galaxy Buds FE auch das Samsung Galaxy S23 FE offiziell angekündigt. Während vieles über das Smartphone in der Fan-Edition bereits durch Leaks bekannt wurde, haben die Südkoreaner einen günstigeren Preis und eine Exynos-Variante bestätigt, die in einigen Regionen auf den Markt kommen wird.

Samsung Galaxy S23 FE: Chipsatz

Das Samsung Galaxy S23 FE hat ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display. / © Samsung

Ihr könnt davon ausgehen, dass das Samsung Galaxy S23 FE, das außerhalb der USA, z. B. in Europa und Asien, verkauft werden wird, mit einem Exynos 2200 ausgestattet sein wird. In Nordamerika wird es mit dem Snapdragon 8 Gen 1 SoC von Qualcomm aus dem letzten Jahr ausgestattet sein.

Samsung hat nicht erwähnt, ob der Exynos-Prozessor, der das Galaxy S23 FE antreibt, eine optimierte Version aus dem letzten Jahr ist, aber die Leaks deuten darauf hin, dass das Gerät über eine Dampfkammerkühlung verfügt, um die Thermik des Smartphones zu unterstützen. Unabhängig von der Variante verfügt es über 8 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 128 oder 256 GB internen Programmspeicher.

Samsung Galaxy S23 FE: Akku, Display und Kamera

Der Akku hat eine Kapazität von 4.500 mAh und kann mit 25 W kabelgebunden und 15 W kabellos aufgeladen werden. Es bleibt unklar, ob sich die tatsächliche Akkulaufzeit gegenüber dem Galaxy S21 FE verbessert hat. Die nextpit-Redaktion hofft in Kürze eine Teststellung zu erhalten. Gleichzeitig wird die DeX-Plattform von Samsung übernommen, sodass Fans Ihr Smartphone auch vom PC aus bedienen können.

Das Samsung Galaxy S23 FE in Grün und Weiß./ © Samsung

Das Galaxy S23 FE verfügt über einen 6,4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite sind mit Corning Gorilla Glass 5 geschützt, im Gegensatz zu dem Samsung Galaxy S23 (Test), das mit dem etwas robusteren Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet ist. Obwohl das Gerät immer noch einen Aluminiumrahmen hat, ist es mit 209 Gramm deutlich schwerer als das Galaxy S22 FE aus dem vergangenen Jahr, das 177 Gramm auf die Waage brachte.

Samsung stattet das Galaxy S23 FE mit verbesserten Hauptkameras aus, die jetzt von einer neuen 50-MP-Primär-, einer 10-MP-Ultra-Weitwinkel- und einer 8-MP-Teleozoom-Kamera ausgestattet ist. Letztere bietet eine optische und somit verlustfreie 3-fach-Vergrößerung. Außerdem gibt es eine neue 10-MP-Selfie-Kamera, die zwar eine geringere Auflösung hat als die 32-MP-Kamera des Vorgängers, aber dafür wahrscheinlich insgesamt bessere Bilder liefert.

Samsung Galaxy S23 FE: Preis und Farben

Das Galaxy S23 FE kostet in den USA 599 US-Dollar für das Basismodell und 659 US-Dollar für das Modell mit 256 GB Speicherplatz. Die Vorbestellungen soll morgen, am 5. Oktober beginnen. Zudem ist es in den Farben Graphit, Creme, Lila und Mint erhältlich. Es gibt auch die exklusiven Farben Indigo und Tangerine, falls Ihr daran interessiert seid. Selbst auf Nachfragen gab Samsung keine Preise für Deutschland und dem restlichen europäischen Markt bekannt. Zwischen den Zeilen war zu vernehmen, dass wir uns hierzulande noch ein paar Wochen – wenn nicht sogar Monate – gedulden müssen, bis das Samsung Galaxy S23 in der Fan-Edition zu kaufen sein wird.

Glaubt Ihr, dass sich das Warten auf das Samsung Galaxy S23 FE lohnt? Teilt uns Eure Meinung gern unten in den Kommentaren mit.