Samsung Galaxy S23 + Galaxy Buds 2 Pro zum Sparpreis!

Mit dem Samsung Galaxy S23 hat der südkoreanische Hersteller die neue Flaggschiff-Serie im Februar veröffentlicht. Das Standardmodell gibt es nun im Angebot bei Media Markt, allerdings müsst Ihr hier einen Mobilfunktarif abschließen. Um Euch den Deal etwas zu versüßen, legt Media Markt noch die Samsung Galaxy Buds 2 Pro obendrauf und Ihr könnt Euch einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro sichern.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Inkl. Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Mit "green LTE 30 GB Promotion"-Tarif | 38 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G

Das Samsung Galaxy S23 ist das kompakteste Modell der diesjährigen Galaxy-Serie. Mit einem 6,1 Zoll großen AMOLED-Bildschirm und einer Bildwiederholrate zwischen 60 und 120 Hz weiß das Smartphone wirklich zu gefallen. Anders als im Vorjahr, findet sich dieses Mal kein Exynos-SoC in der europäischen Variante, sondern der Snapdragon 8 Gen 2 mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB LPDDR5X RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher.

Das Samsung Galaxy S23 ist das kleinste und preiswerteste im Trio. / © NextPit

Doch vor allem in puncto Kamera kann Samsung auch in diesem Jahr wieder überzeugen. So verfügt die Hauptkamera über 50 Megapixel und wird durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und 10-MP-Telekamera ergänzt. Auch der Akku ist im Vergleich zum Vorgängermodell gewachsen, so dass Ihr nun mit 3.900 mAh auskommen könnt. Was uns besonders gefallen hat, könnt Ihr in unserem Test zum Samsung Galaxy S23 übrigens selbst nachlesen.

Darum lohnt sich das S23-Angebot gerade so sehr!

Wie üblich, gibt es das Gerät nicht geschenkt, sondern Ihr müsst einen Handytarif abschließen. Hierbei handelt es sich um den "green LTE 30 GB Promotion"-Tarif von Freenet. Dank des 8 GB Datasnacks könnt Ihr hierbei auf 38 GB Datenvolumen zurückgreifen und surft mit maximal 50 MBit/s durch das 4G-Netz der Telekom (zur Tarifübersicht). Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate und Ihr zahlt für das gesamte Paket 39,99 Euro monatlich, sowie eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro und noch einmal 79 Euro für die Geräte. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, schenkt Euch der Anbieter 50 Euro.

Samsung-Deal-Übersicht Eigenschaft Samsung Galaxy S23 Angebot Tarif Freenet green LTE 30 GB Promotion Netz Telekom Datenvolumen 30 GB + 8 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 79,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wechselbonus - 50,00 Euro Gesamtkosten 1.028,75 Euro Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S23 128 GB – 799,00 Euro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro – 154,99 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 3,12 Euro Zum Angebot*

Für den Mobilfunktarif zahlt Ihr effektiv, dank der Zugabe der Samsung Galaxy Buds 2 Pro (zum Test), gerade einmal 3,12 Euro monatlich. Diese Zusatzkosten sind durchaus überschaubar, vor allem dann, wenn ihr gerade keine 953,99 Euro für die beiden Geräte auf der hohen Kante habt. Dementsprechend ist der Deal wirklich interessant und seid Ihr bereits auf der Suche nach einem passenden Angebot für das S23, könnt Ihr hier getrost zuschlagen.

Beachtet allerdings, dass der Tarif selbst keinen Zugang zum 5G-Netz bietet. Auch die maximale Download-Bandbreite kann dem ein oder anderen sauer aufstoßen, reicht aber völlig, um Filme oder Serien zu schauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy S23 interessant für Euch oder möchtet Ihr Euch lieber die Ultra-Variante zulegen? Lasst es uns wissen!