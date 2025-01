Auch im Jahr 2025 hat Samsung als eines der ersten Unternehmen seine neue Produktlinie vorgestellt. Mit dem Galaxy S25 Ultra möchte das Unternehmen erneut eines der besten Smartphones auf dem Markt etablieren. Aktuell könnt Ihr Euch das neue Flaggschiff zwar vorbestellen, zahlt jedoch mindestens 1.449 Euro. Möchtet Ihr noch etwas Geld sparen, solltet Ihr einen Blick in die Tarifwelt von MediaMarkt riskieren. Denn hier gibt es das neue Samsung Galaxy S25 Ultra mit passendem Handyvertrag und unendlichem Datenvolumen zum richtig guten Kurs.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Der neue Android-Maßstab?

Mit dem neuen Samsung-Smartphone haben auch die KI-Agenten ihren Weg zu uns gefunden. Dabei handelt es sich um eine Art Bot, der über mehrere Apps hinweg verschiedene Aufgaben erledigen soll. Dadurch könnt Ihr etwa einen Termin heraussuchen und direkt den passenden Kalendereintrag anlegen lassen. Was es damit auf sich hat und was uns Jan Schüssler, Head of Product Management bei Samsung, noch zu erzählen hatte, findet Ihr in unserem ersten Test zum Samsung Galaxy S25 Ultra heraus.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra (links) wirkt nicht mehr so kantig wie sein Vorgänger. / © nextpit

Doch auch neben der verbesserten KI hat sich etwas getan. Das Display wächst um 0,1 Zoll. Dadurch steht Euch jetzt ein 6,9-Zoll-AMOLED-Bildschirm zur Verfügung, der durch Gorilla Glass Armour 2 Titanrahmen geschützt ist und auf bis zu 2.600 Nits aufhellen kann. Auch das Design wurde an die restlichen Modelle der S25-Serie angeglichen und wirkt nun nicht mehr so klotzig. Beim Prozessor verabschiedet sich Samsung von Exynos und setzt auf den Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Hier stehen Euch 12 GB RAM mit wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Flash-Speicher zur Verfügung. Für ausreichend Leistung ist also gesorgt. Der 5.000-mAh-Akku lässt sich kabelgebunden mit 45 Watt laden, was bereits beim S24 Ultra (Test) zu langsam war. Was sich jedoch geändert hat, ist die Auflösung des Kamera-Setups. Während die Hauptkamera weiterhin mit 200 Megapixel knippst, ist das S25 Ultra das erste Samsung-Smartphone mit einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera. Hinzu kommen zwei Telekameras mit einer jeweiligen Auflösung von 10 und 50 Megapixel.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit Vertrag vorbestellen: So viel zahlt Ihr

MediaMarkt bietet Euch das Samsung Galaxy S25 Ultra jetzt mit einem Unlimited-Tarif im 5G-Netz von o2 (Tarifübersicht) an. Es handelt sich hierbei um die neue "On-Demand"-Variante. In diesem Vertrag habt Ihr automatisch 10 GB Datenvolumen pro Tag zur Verfügung. Benötigt Ihr mehr, könnt Ihr einfach eine SMS senden und Euch so ständig neue Datenpakete nachbuchen – kostenlos. Die maximale Download-Bandbreite liegt hier zudem bei 300 MBit/s.

Spannend sind aber vor allem die Kosten. Denn Ihr zahlt hier 49,99 Euro pro Monat. Hinzu kommen einmalige Kosten für das Smartphone in Höhe von 249,99 Euro, sowie 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises. Versandkosten fallen keine an. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es zudem einen Wechselbonus von 200 Euro. Nachfolgend haben wir Euch diesen Deal noch einmal durchgerechnet.

Tarif-Check Tarif o2 Mobile Unlimited on Demand Datenvolumen Unbegrenzt Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 49,99 € Einmalige Kosten 289,98 € Gesamtkosten 1.498,74 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB) – 1.449,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 6,64 € Zum Angebot*

Aktuell können Vorbesteller von einer Speicherupgrade-Aktion profitieren. Kauft Ihr Euch ein Samsung Galaxy S25, S25+ oder S25 Ultra bekommt Ihr die größere Speichervariante zugeschickt. Dementsprechend haben wir hier mit dem aktuellen Preis für das Samsung Galaxy S25 Ultra mit 256-GB-Speicher gerechnet, da Ihr ohnehin die 512 GB erhalten würdet.

Lohnt sich der S25-Deal bei MediaMarkt?

Die Gesamtkosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit belaufen sich auf 1.498,74 Euro. Da Euch das Smartphone allerdings 1.449 Euro kostet, habt Ihr hier schon ein richtig gutes Angebot vorliegen. Bringt Ihr zudem noch Eure alte Rufnummer mit, spart Ihr über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg insgesamt 159,26 Euro. Zusätzlich bekommt Ihr einen theoretisch unbegrenzten Tarif im 5G-Netz noch obendrauf.

Allerdings könnte genau dieser Handyvertrag für manche zum Problem werden. Obwohl 10 GB täglich für viele Menschen ausreichend sein sollten, um die Lieblingsserien zu streamen oder Musik zu hören, empfiehlt es sich für Vielsurfer einen Shortcut mit der vorgefertigten SMS-Nachricht anzulegen. Wolltet Ihr Euch das S25 Ultra ohnehin zulegen, ist dieses Angebot dennoch richtig spannend. MediaMarkt bietet zudem gerade eine Aktion, bei der Ihr die Samsung Galaxy Watch 7 (Test) für gerade einmal 100 Euro mehr in Euren Warenkorb legen könnt – falls Ihr Euch eines der neuen Samsung Galaxy S25-Geräte kauft.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Würdet Ihr den Tarif nutzen oder eher als "Schubladenvertrag" abtun? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!