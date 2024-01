Samsung Galaxy Watch 6 Classic in der LTE-Variante irre günstig!

Der Online-Händler Jacob hat derzeit einen echten Preiskracher zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic für Euch auf Lager. Die Smartwatch in der LTE-Variante kostet hier nur noch 238 Euro und liegt somit knapp 90 Euro unter dem nächstbesten Preis. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn es sind nur noch wenige Geräte vorhanden. Alle Details zum Deal findet Ihr in diesem Artikel.

Samsung-Smartwatches zeichnen sich vor allem durch ihre zahlreichen Funktionen und die verhältnismäßig günstigen Preise aus. Dies trifft nun auch auf die Samsung Galaxy Watch 6 Classic zu. Denn die Smartwatch (zur Bestenliste) gibt es im Online-Shop von Jacob derzeit zum Bestpreis von 238 Euro. Normalerweise zahlt Ihr hier rund 330 Euro, wodurch das Angebot preislich wirklich spannend ist.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 Classic Gehäusedurchmesser 43 mm | LTE-Version | 300-mAh-Akku | Hoher Tragekomfort

Das Angebot betrifft die Samsung Galaxy Watch 6 Classic mit dem schwungvollen Namen SM-R955FZSAEUB. Dabei handelt es sich um die LTE-Version mit 43-mm-Gehäusedurchmesser, mit silberner Gehäusefarbe und grauem Silikon Armband. Durch zahlreiche Sensoren misst die Smartwatch Eure Vitaldaten wie etwa SpO2-Wert oder Eure aktuelle Herzfrequenz. Die Akkulaufzeit beträgt zudem bis zu 30 Stunden.

Die Uhr nutzt einen Exynos-W930-Prozessor mit 2 GB RAM und nutzt One UI Watch 5, das auf WearOS basiert als Benutzer-Interface. Allerdings solltet Ihr Bedenken, dass die Samsung Galaxy Watch 6 Classic nicht mit einem iPhone kompatibel ist. Außerdem sind einige Funktionen Samsung-Exklusiv. Wie Ihr die Galaxy Watch mit anderen Android-Geräten verbindet, verrät Euch mein Kollege Jade in seinem Artikel.

Das Angebot zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic im Deal-Check

Wie bereits erwähnt, liegt der reguläre Preis für die Uhr im Netz bei rund 330 Euro. Derzeit zahlt Ihr bei Proshop 329 Euro und somit den nächstbesten Preis für die Smartwatch. Der bisherige Bestpreis lag ebenfalls bei 238 Euro und galt nur für kurze Zeit am 27. Dezember. Allerdings handelt es sich dabei um einen Ausreißer, da die Samsung Galaxy Watch 6 Classic in der LTE-Variante in der Regel nicht unter 300 Euro erhältlich ist.

Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic (links) ist deutlich wuchtiger als die "normale" Galaxy Watch 6 (rechts). / © nextpit

Das Angebot ist also nicht nur spannend, sondern ein wirkliches Schnäppchen. Habt Ihr vor, Euch eine neue Smartwatch mit zahlreichen smarten Funktionen, einem schicken Design und ausdauerndem Akku zuzulegen, ist jetzt Eure Chance gekommen. Allerdings müsst Ihr Euch ranhalten, da es nur wenige Galaxy Watches zu diesem Preis gibt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot interessant für Euch oder sind die etwas kleineren Standardmodelle spannender? Lasst es uns wissen!