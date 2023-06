Erst am Wochenende haben wir Euch unseren ausführlichen Testbericht des Motorola Razr 40 Ultra mit dem großem Cover-Display präsentiert, da bahnt sich bereits mit dem Samsung Galaxy Z Flip 5 der direkte Konkurrent an! Das Klapp-Foldable aus Südkorea soll ebenfalls über ein deutlich größeres Außen-Display verfügen, wovon wir uns nun sogar durch ein in der freien Wildbahn aufgenommenem Foto überzeugen können.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Das große Cover-Display wird wahr!

Samsung wird nach unserem aktuellen Kenntnisstand den zweiten "Galaxy Unpacked Event" in diesem Jahr deutlich nach vorn verlegen. Stimmen die aktuellen Gerüchte, dann werden wir bereits am 26. Juli das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 offiziell präsentiert bekommen. Über die optischen Veränderungen haben bereits mutmaßliche Pressebilder Auskunft gegeben, doch ein am Wochenende bei Twitter aufgetauchtes Foto, gibt uns eine weitere Bestätigung zu einem, wie beim Motorola Razr 40 Ultra, größerem Außen-Display.

Samsung Galaxy Z Flip 5 in freier Wildbahn abgelichtet. / © Revegnus | edit by nextpit

Beim Samsung Galaxy Z Flip 5 allerdings, werden die beiden Kamera-Optiken samt LED-Blitzlicht separiert. Das neueste Moto-Klapp-Flaggschiff hingegen integriert die Dual-Kameras im Außen-Display. Da wirkt das 3,9 Zoll große pOLED-Panel gleich noch einmal einen Tick größer, wie unser Test des Motorola Razr 40 Ultra eindrucksvoll bewiesen hat.

Trotz des angelegtem Schutzcovers, vermutlich primär zur Verhinderung von unerwünschten Blicken, erkennen wir deutlich das größere Display, welches der Kollege Jade schon als "Folder-Design" bezeichnet hat, da es den ungewöhnlichen Ausschnitt eines Folder-Icons für die beiden Hauptkameras gewährt.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vermutlich mit einem Snapdragon 8 Gen 2

An der Seite erkennen wir neben der mutmaßlichen Lautstärkewippe den Power- und Standby-Button mit einem integriertem Fingerabdrucksensor. Zu den technischen Daten lässt sich aktuell nur wenig sagen. Gerüchten zufolge soll der Akkuverbrauch sich trotz größerem Außen-Display nicht eklatant zum Vorgänger verschlechtern. Das Samsung Galaxy Z Flip 4 (Test) hat einen 3.700 mAh starken Akku verbaut. Der Grund dafür ist in dem optimierte Energieverbrauch des mutmaßlich verbauten Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" zu finden.

Dafür, dass wir noch knapp einen Monat Zeit haben, verwundert ein so frühes Foto schon ein wenig. Was sagt Ihr zu dem Samsung-Klapp-Foldable der 5. Generation? Seid Ihr Team Motorola oder Samsung beim Thema Foldable im Clamshell-Design. Schreibt uns Eure Gedanken gern in den Kommentarbereich unten.