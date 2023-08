Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Welches Klapp-Foldable ist besser?

Nachdem Motorola im Juni 2023 mit seinem Razr 40 (Test) und Razr 40 Ultra (Test) hat Samsung im Juli 2023 seine neuen faltbaren Smartphones, das Samsung Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 veröffentlicht. Das Razr 40 Ultra und das Galaxy Z Flip 5 werden sich in diesem Jahr einen gnadenlosen Kampf um den Titel des besten, kompakten und faltbaren Klapp-Foldable liefern. Dieser Vergleich wird Euch helfen, Eure Entscheidung danach zu treffen, was für Euch am wichtigsten ist. Beginnen wir damit, die Datenblätter der beiden Smartphones zu analysieren:

Datenblätter des Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra

Das faltbare Smartphone von Samsung Das faltbare Smartphone von Motorola Produkt Samsung Galaxy Z Flip 5 Motorola Razr 40 Ultra Illustration Internes Display Dynamic Amoled 6,7 Zoll, FHD+.

2640 × 1080 Pixel (425 dpi)

120 Hz Bildwiederholrate 6,9 Zoll, FHD+ pOled

2640 × 1080 Pixel (413 dpi)

Bildwiederholrate von 165 Hz Cover Display 3,4 Zoll Super Amoled,

720 × 748 Pixel (306 dpi) 3,6 Zoll pOled,

1066 × 1056 Pixel (413 dpi)

Bildwiederholrate von 144 Hz. SoC Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 LPDDR5 RAM 8/12 GB LPDDR5 RAM Speicher 256 / 512 GB UFS-Speicher UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 3.1-Speicher microSD ❌ OS One UI 5.1 basierend auf Android 13 Moto My UX basierend auf Android 13 Fotomodul Hauptobjektiv: 12 MP (f/1.8, 1.8 μm) | OIS

Ultraweitwinkelobjektiv: 12 MP (f/2.2, 1.12 μm) | 123° FOV Hauptobjektiv: 12 MP (f/1.5, 1.4 μm) | OIS

Ultraweitwinkel-/Makroobjektiv: 13 MP (f/2.4, 1.12 μm) | FOV 108°. Selfie-Objektiv 10 MP (f/2.2) 32 MP (f/2.4) Akku 3700 mAh 3800 mAh Aufladen Kabelgebundenes Aufladen 25 W

Kabelloses Aufladen 10 W Kabelgebundenes Aufladen Turbo Power 30 W

Kabelloses Aufladen 5 W Konnektivität 5G, LTE, Wifi 802.11 a/b/g (2,4 GHz), Wi-Fi 6E (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, GPS. 5G | Wi-Fi 6e | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IPX8 IP52 Abmessungen Geöffnet: 71,9 × 165,1 × 6,9 mm

Geschlossen: 71,9 × 85,1 × 15,1 mm Geöffnet: 73,95 × 170,83 × 6,99 mm

Geschlossen: 73,95 × 88,42 × 15,1 mm Gewicht 187 g 188,5 g (für die Farben Infinite Black, Glacier Blue) 184,5 g für die Farbe Viva Magenta Farben Graphit, Creme, Lavendel, Mint

Exklusiv im Samsung Store: Blau, Grau, Gelb, Grün Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta Weitere Noch nicht getestet Gute Fotos bei guten Lichtverhältnissen

Voll funktionsfähiges Außendisplay

Der Akku hält einen ganzen Tag lang

Ausreichende Leistung

Angenehmer Formfaktor, es liegt gut in der Hand.

Lädt sich kabellos auf Weniger Noch nicht getestet Äußeres Display empfindlich für Fingerabdrücke

Schlechte Fotos bei Nacht

Akku zu klein Bewertung Noch nicht bewertet Lies den Testbericht über das Motorola Razr 40 Ultra. Angebot*. Kaufen Kaufen

2023 ist definitiv das Jahr der faltbaren Klapp-Smartphones und die beiden wichtigsten Modelle auf dem Markt haben ein Update erhalten. Das Motorola Razr 40 Ultra konnten wir bereits ausführlich testen, aber unser Test des Galaxy Z Flip 5 ist noch nicht abgeschlossen. Dieser Vergleich stützt sich daher nur auf die Datenblätter. Er wird mit den Testeindrücken aktualisiert, sobald wir den Test des Z Flip 5 veröffentlicht haben.

Inhaltsverzeichnis:

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Design und Bildschirm

Das Galaxy Z Flip 5 und das Razr 40 Ultra haben ein ziemlich unterschiedliches Design. Während das Motorola-Smartphone sehr rund ist, hat Samsung einen flacheren, ja geradewegs kantigen Look gewählt. Beide Smartphones sehen sehr gut aus, aber ich finde, dass das Galaxy Z Flip 5 schicker aussieht, während das Razr 40 Ultra eher hip wirkt.

Das Galaxy Z Flip 5 hat ein 6,7 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.640 × 1.080 px und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Dieses Display wird von einem 3,4 Zoll großem Super-AMOLED-Cover-Display unterstützt.

Das Galaxy Z Flip 5 ist sehr kantig, aber schick. / © nextpit

Beim Razr 40 Ultra ist der Hauptbildschirm ein 6,9 Zoll großes pOLED-Panel mit einer Auflösung von identischen 2.640 × 1.080 px und einer Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz. Hält man beide Clamshell-Foldables nebeneinander, wirkt das Motorola Razr größer. Das Cover-Display ist ein 3,5 Zoll großes pOLED-Panel, das minimal größer ist wie das des Z Flip 5 und auch deutlich mehr Bilder pro Sekunde darstellen kann (144 Hz).

Das Cover-Display des Razr 40 Ultra scheint uns deutlich praktischer. / © nextpit

Das Cover-Display des Razr 40 Ultra wirkt durch die Integration der beiden Hauptkameras rechts deutlich größer als die 0,1 Zoll Differenz. In der Praxis stellen aber die beiden Hauptkameras eher einen Störfaktor dar. Dem gegenüber steht der Vorteil, dass es echte Apps anzeigen und nutzen kann, was bei dem Samsung-Foldable nur mit einem Trick realisierbar ist und sich standardmäßig auf Widgets beschränkt.

Mit seinen Abmessungen von 73,95 × 170,83 × 6,99 mm und einem Gewicht von 188,5 g gegenüber 71,9 × 165,1 × 6,9 mm und 187 g ist das Razr 40 Ultra größer und schwerer als das Z Flip 5. Das Galaxy Z Flip 5 hat wie das Razr 40 Ultra ein neues, tropfenförmiges Scharnier, wodurch es sich ohne Zwischenraum zwischen den beiden Teilen des Bildschirms zusammenklappen lässt.

Schaut Euch auch unsere Auswahl der besten Samsung-Smartphones an.

Schließlich hat Samsung sein Smartphone aus armiertem Aluminium mit einem Schutz aus Gorilla Glass Victus 2 entworfen, während Motorola ebenfalls Aluminium für den Rahmen und Gorilla Glass Victus für die Vorder- und Rückseite gewählt hat. Lediglich die Moto-Viva-Magenta-Variante besitzt eine Rückseite aus Kunstleder, welche für einen besonders sicheren Grip sorgt. Das Galaxy Z Flip 5 ist nach IPX8 zertifiziert, während das Razr 40 Ultra nach IP52 zertifiziert ist.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Leistung

Das Galaxy Z Flip 5 und das Razr 40 Ultra sind High-End-Smartphones, die mit einem soliden technischen Hintergrund ausgestattet sind, der es ihnen ermöglicht, sehr leistungsfähig zu sein und es auch zu bleiben.

Das Galaxy Z Flip 5 ist mit einem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ausgestattet, dem 8 GB LPDDR5X RAM und mindestens 256 GB UFS 4.0 Speicherplatz zur Verfügung stehen. Das Razr 40 Ultra verwendet einen Snapdragon 8+ Gen 1 mit 8 GB LPDDR5-RAM und 256 GB UFS 3.1-Speicher.

Das Razr 40 Ultra ist aufseiten des Prozessors etwas schlechter ausgestattet als sein Samsung-Konkurrent / © nextpit

Auf den ersten Blick sollte das Galaxy Z Flip 5 dieses Duell dank seines neueren und übertakteten SoCs und des schnelleren Speichers gewinnen. Aber nur sein vollständiger Test wird uns das zeigen. Sobald wir den Samsung-Test veröffentlicht haben, werden wir diesen Abschnitt entsprechend aktualisieren.

Lest auch unsere Auswahl der besten Smartphones im Jahr 2023.

In Sachen Konnektivität verfügt das Z Flip 5 wie das Razr 40 Ultra über Wifi 6E und Bluetooth 5.3. Beide Smartphones haben außerdem einen NFC-Chip zum kontaktlosem Bezahlen und sind natürlich 5G-fähig.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Fotomodul

Das Galaxy Z Flip 5 und das Razr 40 Ultra haben ein ziemlich ähnliches Kameramodul. Das Samsung-Smartphone hat ein Dual-Kamera-Modul, das aus einem 12-MP-Hauptkamera mit einer Blende von f/1.8 und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einer Blende von f/2.2 und einem Sichtfeld von 123 Grad besteht.

Das Fotomodul des Galaxy Z Flip 5 / © nextpit

Motorola hat sich ebenfalls für ein doppeltes Fotomodul entschieden. Auch hier eine 12-MP-Hauptkamera, aber mit einer Blende von f/1.5, sowie einer 13-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einer Blende von f/2.2 und einem etwas geringerem Sichtfeld von 108 Grad.

Der Image-Sensor der Frontkamera besitzt bei Samsung eine Auflösung von 10 MP, mit einer Blende von f/2.2. Beim Motorola Razr 40 Ultra hingegen sind es stattliche 32 MP mit einer Blende von f/2.4 – also mehr als dreimal so viel. Mit beiden Smartphones könnt Ihr in 4K mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde filmen.

Schaut Euch doch auch unsere Auswahl der besten Foto-Smartphones im Jahr 2023 an.

Das Fotomodul des Razr 40 Ultra / © nextpit

Ohne einen ausführlichen Test des Z Flip 5 ist es schwierig, die Fotoqualität der beiden Smartphones zu vergleichen. Wir werden daher auch diesen Abschnitt mit den Eindrücken aus den Tests der beiden Smartphones aktualisieren.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Benutzeroberfläche und OS

Was die Benutzeroberfläche und das Software-Erlebnis angeht, stehen sich zwei Schulen gegenüber. Einerseits steht Samsung mit seinem "One UI 5"-Overlay, das ziemlich individuell ist, und andererseits Motorola, das mit seiner "Moto My UX"-Oberfläche eine fast reine Android-Erfahrung bietet. Die beiden Vorteile treffen sich jedoch in der Tatsache, dass sie beide unter Android 13 laufen.

Die Benutzeroberfläche des Galaxy Z Flip 5 unter One UI 5.1.1 / © nextpit.

Auch bei der Update-Politik sieht es ganz anders aus. Während Ihr mit dem Galaxy Z Flip 5 vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates erhaltet, bekommt das Razr 40 Ultra drei System-Updates und vier Jahre Sicherheitspatches.

Die Personalisierung des Razr 40 Ultra ist recht umfangreich. / © nextpit.

Beide Smartphones bieten spezielle Funktionen, um das faltbare Format zu nutzen, wie die Gesten für die Taschenlampe und dem "Quick Capture" auf dem Razr 40 Ultra oder den Flex-Modus auf dem Z Flip 5. Wir werden mehr dazu sagen, nachdem wir das Z Flip 5 ausführlich getestet haben.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Akkulaufzeit

Der Akku des Galaxy Z Flip 5 hat eine Kapazität von 3.700 mAh, während der des Razr 40 Ultra 3.800 mAh beträgt. Die beiden Smartphones sind sich also ziemlich ähnlich. Da die beiden Bildschirme des letzteren bessere Bildwiederholungsraten bieten, müssen wir sehen, wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt.

Wir werden die Ergebnisse der Akku-Benchmarks vergleichen, sobald wir die des Z Flip 5 haben, um zu sehen, welches der beiden Smartphones länger durchhält.

Das Razr 40 Ultra hat nicht nur eine bessere Schnellladung, sondern wird auch mit einem Ladegerät verkauft. / © nextpit.

Bei der Schnellladung beträgt sie 25 W beim Z Flip 5 und steigt beim Razr auf 33 W. Beide Smartphones können kabellos aufgeladen werden, aber die Ladeleistung beträgt 5 W beim Razr 40 Ultra und 10 W beim Z Flip 5. Motorola liefert ein 33-W-Ladegerät mit, während Samsung sein Z Flip 5 ohne Ladegerät in der Verpackung verkauft.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Samsung hat sein Z Flip 5 am 26. Juli vorgestellt, nachdem Motorola sein Razr 40 Ultra am 1. Juni auf den Markt gebracht hat. Beide Smartphones sind bereits zu kaufen.

Ihr könnt das Z Flip in den Farben Graphit, Creme, Lavendel, Mint oder Blau, Grau, Gelb, Grün exklusiv im Samsung Store kaufen. Das Razr 40 Ultra wird in den Farben Infinite Black, Glacier Blue und Viva Magenta angeboten. Hier ist eine Übersichtstabelle mit den Preisen für die verschiedenen Versionen der beiden Smartphones:

Motorola Razr 40 Ultra Samsung Galaxy Z Flip 5 8+128 GB ❌ ❌ 8+256 GB 1.199 € 1.199 € 8+512 GB ❌ 1.319 €

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Motorola Razr 40 Ultra Zur Geräte-Datenbank

Fazit

Alles in allem würde ich sagen, dass das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Motorola Razr 40 Ultra zwei faltbare Smartphones mit zwei unterschiedlichen Philosophien sind. Dies spiegelt sich in den Entscheidungen von Samsung und Motorola wider: Sei es beim Design oder auch bei den technischen Daten.

Wenn man sich auf das technische Datenblatt beschränken müsste, würde ich sagen, dass das Galaxy Z Flip 5 den Vorteil hat, weil es ein moderneres Smartphone ist. Aber Motorola hat mit seinem Razr 2022 gezeigt, dass das Datenblatt nicht alles ist. Da das Design subjektiv ist, wird die Wahl vor allem durch Dinge wie den stärkeren SoC des Z Flip 5 oder den besseren Akku und die Schnellladefunktion des Razr 40 Ultra getroffen.

Unser vollständiger Test des Galaxy Z Flip 5 wird in Kürze erscheinen und ich würde Euch raten, ein wenig zu warten, um eine wirklich klare Kaufempfehlung zu erhalten. Wenn Ihr nicht warten könnt, da beide Smartphones zum gleichen Preis verkauft werden, wird das Z Flip die bessere Wahl sein, weil es eben das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wenn Ihr jedoch einen ziemlich bemerkenswerten Preisnachlass auf das Razr 40 Ultra findet, könnt Ihr ohne Bedenken zuschlagen.

Und Ihr? Welches Smartphone würdet Ihr zwischen dem Samsung Galaxy Z Flip 5 und dem Motorola Razr 40 Ultra wählen? Worauf legt Ihr bei einem faltbaren Smartphone Wert? Habt Ihr schon einmal ein faltbares Smartphone besessen?