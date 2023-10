Samsung leakt Einsteiger-Tablet Galaxy Tab A9

Bei der südkoreanischen Nummer Eins in puncto Smartphone-Verkäufe geht es die Tage heiß her. Nachdem vorerst für die USA das Samsung Galaxy S23 in der Fan-Edition, für deutsche Fans die beiden Galaxy Tablets S9 und Galaxy Buds vorgestellt wurden, scheint in Kürze ein sehr preiswertes Einsteiger-Tablet zu erscheinen. Das zumindest gab eine aus Versehen veröffentlichte Samsung-Produktseite jetzt bekannt.

