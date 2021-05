Samsung-Handy und PIN vergessen? So entsperrt Ihr es trotzdem!

Moderne Samsung-Smartphones verfügen in der Regel über einen Fingerabdrucksensor, der unter dem Display sitzt. Damit Ihr Euer Handy mit Handschuhen oder nassen Fingern aber dennoch entsperren könnt, müsst Ihr zusätzlich ein Entsperrmuster oder eine PIN festlegen. Habt Ihr diese Entsperrmethoden vergessen, ist das nicht weiter schlimm.

Denn Samsung selbst hat mit "Find My Mobile" ein Sicherheits-Feature eingebaut, mit dem Ihr jedes Samsung-Handy über einen Computer entsperren könnt. Mit dieser Methode starten wir, da Ihr dabei nicht Gefahr lauft, Daten oder Einstellungen zu verlieren. Gelingt die erste Methode nicht, haben wir noch Alternativen für Euch.

Springe direkt zum richtigen Abschnitt

Bei den beiden weiteren Methoden ist es leider nötig, Euer Smartphone zurückzusetzen. Dafür solltet Ihr vorher ein Backup Eurer Daten machen. Das ist mit ein paar Umständen auch möglich, wenn Euer Handy gesperrt ist. Mehr zum Thema findet Ihr auf unserer Sonderseite zu Smartphone-Backups.

Samsung-Handy mit "Find my Mobile" entsperren

Starten wir mit Samsungs eigener Lösung, die da "Find my Mobile" heißt. Um die Plattform zu nutzen, benötigt Ihr ein Samsung-Konto, das auf Eurem Smartphone eingerichtet sein muss. Ist dies bei Euch nicht der Fall, könnt Ihr leider gleich zum nächsten Schritt springen.

Darüber hinaus muss Euer Handy eine aktive Internetverbindung entweder über ein WLAN-Netz oder über den Mobilfunk haben. Sind die Voraussetzungen gegeben? Dann legt mal los:

Über einen Web-Browser könnt Ihr Euer Samsung-Handy entsperren. / © NextPit

Ruft Find My Mobile in Eurem Browser auf. Meldet Euch hier mit Euren Zugangsdaten oder über Euer Google-Konto an. Klickt rechts auf Mehr. Ganz unten ist die Option Entsperren. Gebt Euer Passwort erneut ein und wählt dann Freischalten.

Beim Erstellen dieser Anleitung spuckte mir die Webseite eine Fehlermeldung aus. Denn blöderweise müsst Ihr für die Nutzung der Remote-Entsperrung erst einen Schalter in den Einstellungen Eures Samsung-Handys umlegen. Auch wenn Euch das in Eurer Situation aktuell wohl eher wenig nützt, findet Ihr den benötigten Schalter für die Zukunft unter "Einstellungen -> Biometrische Daten und Sicherheit -> Find My Mobile -> Remote-Entsperrung".

Diese Option solltet Ihr auf jedem neuen Samsung-Handy aktivieren! / © NextPit

Könnt Ihr Euer Handy nicht einfach über Samsungs Dienst entsperren, müsst Ihr es leider zurücksetzen.

Handy über einen Browser zurücksetzen

Wenn Ihr Euer Handy mit Samsung Find My Mobile nicht entsperren könnt, dann müsst Ihr es leider zurücksetzen. Dabei werden alle Daten von Eurem Handy gelöscht. Habt Ihr also vor dem Sperren kein Backup erstellt, ist mit einem Datenverlust zu rechnen:

Über einen Browser könnt Ihr Euer Handy auch zurücksetzen. / © NextPit

Geht zu Googles Dienst Mein Gerät finden. Meldet Euch mit Eurem Google-Konto an. Wählt das Gerät, das Ihr löschen wollt. Wählt Daten von Gerät löschen, um alle Daten, inklusive dem vergessenen Sperrcode, von Eurem Smartphone zu entfernen.

Wenn Ihr Euer Handy zurückgesetzt habt, könnt Ihr es wieder neu einrichten. Dabei meldet Ihr Euch mit Eurem Samsung-Konto und Eurem Google-Konto neu an und könnt womöglich gesicherte Daten wieder auf das Smartphone laden. Mehr über die Einrichtung von Android-Handys lest Ihr in der verlinkten Anleitung.

Smartphone ohne Browser zurücksetzen

Ihr könnt Euer Smartphone aber auch auf andere Art und Weise zurücksetzen. Dafür müsst Ihr es im Recovery Mode neu starten.

Beachten müsst Ihr, dass es seit Android Lollipop eine Sicherheitsfunktion gibt. Ihr müsst Euch bei einem Google-Konto anmelden, das vor dem Löschen auf dem Smartphone war. Das soll verhindern, dass Diebe das Smartphone über den Wiederherstellungsmodus löschen und anschließend verwenden können. Habt Ihr verschiedene Konten verwendet, wählt ein beliebiges davon.

So löscht Ihr Euer Samsung-Smartphone per Tastendruck:

Schaltet Euer Smartphone aus. Haltet sowohl die Ein-/Aus-Taste als auch die Lauter-Taste gedrückt, um in den Wiederherstellungsmodus zu gelangen. Navigiert hier mit der Lautstärkewippe. Mit dem Einschaltknopf wählt Ihr eine Option aus. Wählt den Recovery Mode und dann Wipe data/factory reset und bestätigt das dann noch einmal. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, startet Euer Smartphone neu und Ihr könnt Euch wie gewohnt mit Eurem Google-Konto anmelden.

Ihr könnt Euer Smartphone auch mit den Tasten zurücksetzen. / © NextPit

Zusammenfassend gibt es unter Samsung nur eine Möglichkeit, das Entsperrmuster oder den PIN zu umgehen, ohne dabei einen Datenverlust zu fürchten. Daher sollte es zukünftig immer zur Einrichtung Eurer neuen Samsung-Smartphones gehören, die richtigen Voraussetzung in den Einstellungen zu schaffen.

Musstet Ihr Euer Handy komplett zurücksetzen oder funktionierte das Entsperren über Euer Samsung-Konto? Hat Euch diese Anleitung geholfen und habt Ihr weitere Tipps, die wir zu Samsung-Handys hier aufnehmen sollten?