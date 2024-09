Eine gute Waschmaschine ist essenziell. Auch Wäschetrockner sind gerade in Familien äußerst beliebt. Aber auch für Alleinstehende sind die Geräte, vor allem im Winter, eine wirkliche Hilfe im Haushalt. Seid Ihr derzeit auf der Suche nach einem der beiden Geräte, gibts bei MediaMarkt jetzt spannende Angebote zu Miele und Siemens.

Siemens Waschmaschine mit 49 % Rabatt

Die Siemens-Waschmaschine mit der Bezeichnung "WM14UR5EM2 iQ500" gibt es bei MediaMarkt gerade 49 Prozent günstiger. Hier nimmt der Händler die UVP von 1.219 Euro also Vergleichspreis und so zahlt Ihr gerade nur noch 615 Euro für das Haushaltsgerät. Auch wenn hier definitiv etwas aufgebläht wird, handelt es sich um den aktuellen Bestpreis – und das trotz zusätzlichen Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro. Günstiger war die Siemens-Trommelmaschine nur am vergangenen Black Friday erhältlich.

Die Waschmaschine hat ein Füllvolumen von 9 Kg und ist so auch für Familien perfekt. Interessant ist zudem, dass Ihr sie von unterwegs aus steuern könnt. Möglich macht dies die WLAN-Fähigkeit der Waschmaschine. So könnt Ihr Euch etwa eine Benachrichtigung schicken lassen, wenn die Maschine fertig ist. Auch Schnellwaschprogramme mit 15 und 30 Minuten lassen sich hier problemlos einrichten, sollte es mal schnell gehen müssen. Als Energieeffizienzklasse hat die Waschmaschine ein "A" erhalten, was für einen recht geringen Verbrauch spricht.

Miele-Trockner 150 Euro günstiger abstauben

Auch den passenden Wärmepumpentrockner bekommt Ihr gerade reduziert bei MediaMarkt. Mit einem Rabatt von 13 Prozent, genauer gesagt 150 Euro, zahlt Ihr hier am Ende nur noch 949 Euro, statt der UVP von 1.099 Euro. Somit zahlt Ihr hier genauso viel wie für das neue iPhone 16 (Vergleich) und auch hier geht es gerade bei keinem anderen Händler günstiger. Der nächstbeste Preis ist mit 1.039 Euro noch einmal deutlich höher und ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, neben einem starken Preisabfall, dass es den Trockner nie günstiger gab.

Der Miele-Wäschetrockner bietet 8 Kilogramm Füllvolumen und ist für alles geeignet, was bei 40 Grad waschbar ist. Wie von Miele gewohnt, erhaltet Ihr hier zudem ein langlebiges Gerät – die Maschine ist nämlich auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet worden. Die Schontrommel sorgt zudem dafür, dass Eure Wäsche beim Trockenvorgang keinen Schaden nimmt. Denn Abnutzung und Falten sollen hier weitestgehend verhindert werden. Eine Steuerung via App ist hier ebenfalls möglich und eine A+++-Zertifizierung gibt’s obendrauf.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Interessiert Ihr Euch für solche Deals? Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen!